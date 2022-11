Trump feilt am Comeback 2024: Pence findet dafür deutliche Worte

Reaktionen zur Kandidatur

Die Trump-Kandidatur für 2024 stößt vielen Republikanern sauer auf. Pence kommt aus der Deckung hervor. Der News-Ticker

Comeback 2024: Donald Trump hat beschlossen, bei der US-Wahl 2024 erneut anzutreten.

Donald Trump hat beschlossen, bei der US-Wahl 2024 erneut anzutreten. Kritik aus den eigenen Reihen: Bei den Republikanern ist der umstrittene Politiker nicht mehr unantastbar.

Bei den Republikanern ist der umstrittene Politiker nicht mehr unantastbar. Ehemaliger Vizepräsident: Mike Pence distanziert sich von seinem früheren Chef.

Washington, D.C. – Die Zeiten, in denen Donald Trump bei den Republikanern unantastbar schien, sind vorbei. Grund sind die Ergebnisse seiner Kandidatinnen und Kandidaten bei den Midterm-Elections, die mehr schlecht als recht abgeschnitten haben. Nun kommen viele Konservative mit Trump-Kritik hervor, die sich früher gerne an der Seite des früheren US-Präsidenten gezeigt haben.

So auch der frühere Vizepräsident Mike Pence. In einem Interview des TV-Senders ABC machte Ex-Vize Pence deutlich, dass er wie Trump selbst eine Kandidatur für den Chefsessel im Weißen Haus erwäge. Er zeigte sich auch bereit, gegen seinen einstigen Weggefährten anzutreten. Letztlich müsse das amerikanische Volk darüber entscheiden, ob Trump noch einmal Präsident sein könne. Er denke aber, dass es in der Zukunft bessere Alternativen geben werde.

Gleichzeitig nutzte Pence die Chance, sich erneut von seinem früheren Chef zu distanzieren. Das ABC-Interview zeigte, wie Trumps Verhalten während des Angriffs seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 zum Bruch des Vize mit dem Präsidenten führte. Trumps damalige Äußerungen und Verhalten seien gefährlich gewesen, sagte Pence. „Es war klar, dass er beschlossen hat, Teil des Problems zu sein.“

Trump tritt 2024 wieder an: Pence distanziert sich

Auf die Frage, ob sein ehemaliger Chef noch einmal Präsident werden sollte, sagte Pence: „Das ist Sache des amerikanischen Volkes. Aber ich denke, dass wir in Zukunft eine bessere Wahl haben werden. Die Menschen in diesem Land kommen eigentlich ganz gut miteinander aus, wenn man sich aus der Politik heraushält. Und ich gehe davon aus, dass sie wollen, dass ihre nationalen Führer dasselbe Mitgefühl und dieselbe Großzügigkeit des Geistes widerspiegeln.“

Donald Trump tritt wieder an - doch die Konkurrenz ist groß Nun ist es raus: Donald Trump will 2024 erneut als US-Präsident antreten. Dann wird der Milliardär aus New York 78 Jahre alt sein. Trump hatte das Amt 2017 bis 2021 inne, verlor 2020 aber die Wahl und musste auf eine zweite Amtszeit verzichten. Die soll nun im dritten Anlauf gelingen. Trump wäre erst der zweite Präsident in der Geschichte der USA, dem ein solches Comeback gelingen würde. © Andrew Harnik/dpa Donald Trumps härtester Konkurrent um die Nominierung bei den Republikanern für die US-Wahl 2024 heißt Ron DeSantis. Der 44 Jahre alte Gouverneur Floridas feierte bei den Midterms einen klaren Sieg und wurde von der Wählerschaft im Amt bestätigt. Er gilt als der Hoffnungsträger in der Partei. DeSantis hatte sich in der Vergangenheit als Trump-Fan inszeniert, geht mittlerweile aber auf Distanz zum Ex-Präsidenten. Hier zu sehen ist der Politiker mit seiner Frau Casey DeSantis und den drei gemeinsamen Kindern. © IMAGO/Luis Santana Nicht nur Donald Trump liebäugelt mit einem Comeback in Washington, D. C. Auch seinem einstigen Vizepräsidenten werden Ambitionen auf den Posten im Weißen Haus nachgesagt. Bislang hat Mike Pence eine Kandidatur nicht bekannt gegeben, doch mit kritischen Kommentaren nach den Midterms bringt sich der ultrakonservative 63-Jährige in Stellung für einen möglichen Machtkampf innerhalb der Republikanischen Partei. © IMAGO/Aimee Dilger Etwas deutlicher wird Mike Pompeo. Der ehemalige Außenminister unter Donald Trump ist hier zu sehen, wie er per Videoschalte vor dem Kongress-Ausschuss zum Sturm aufs Kapitol am 6. Januar aussagt. Pompeo hat bereits klargestellt, dass er und sein Team sich auf eine Kandidatur 2024 vorbereiten. Erste Werbeclips laufen und sollen ihm die Nominierung der Republikaner sichern. © IMAGO/Pool via CNP /MediaPunch Nikki Haley tritt als US-Botschafterin bei der UN zurück und 2024 vielleicht noch einmal an Nikki Haley ist eine andere Kandidatin für die Nominierung bei der US-Wahl 2024. Die 50 Jahre alte Republikanerin wechselt ihre Haltung zu Donald Trump wie andere Leute die Kleidung. Einst als Botschafterin Trumps bei den Vereinten Nationen war sie enge Vertraute des Ex-Präsidenten. Nach dem Sturm aufs Kapitol distanzierte sich Haley. Ein Jahr vor den Midterms sagte sie dann, sie würde Trump unterstützen, sollte er noch einmal kandidieren. Doch im Jahr der Zwischenwahlen wiederum ließ die ehemalige Gouverneurin South Carolinas verlauten, sie würde 2024 gerne antreten, „wenn es einen Platz für mich gibt“. © Evan Vuccid/dpa Liz Cheney, Urgestein der Republikaner und Konkurrentin von Donald Trump Als Außenseiterin mit großem Namen geht Liz Cheney ins Rennen um die Nominierung bei den Republikanern. Die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney galt einst als neuer Star der Partei. Doch ihre Kritik an Donald Trump und dem MAGA-Kult kostete sie ihre Stellung innerhalb der Republikanischen Partei. Ihre Standhaftigkeit gegen den Ex-Präsidenten könnte ihr nun bei einem politischen Comeback helfen. © JEFF KOWALSKY/AFP South Dakota Governor KRISTI NOEM speaks at CPAC 2021: America UnCanceled. Organized Kristi Noem ist eine der wenigen Protagonistinnen der Republikaner, die als Siegerin aus den Midterms hervorgeht. Die Gouverneurin von South Dakota verteidigte ihren Posten und könnte nach Höherem streben. Erste Werbespots sollen von ihrem Team bereits gesendet worden sein. Eine Frage nach ihren politischen Ambitionen mit Ziel Washington, D.C., sagte Noem: „Das schließe ich ganz und gar nicht aus.“ © Brian Cahn/imago Senator Rick Scott macht Wahlkampf für Herschel Walker und die Republikaner Rick Scott, hier im Wahlkampf für Herschel Walker, hat die Senatswahlen mit seinen Republikanern verloren. Der 69 Jahre alte Senator aus Florida hatte vor den Midterms noch gesagt, er sei sich sicher, dass seine Partei „mindestens 52 Sitze“ erhalten werde. Das gelang nicht, doch die politische Karriere Scotts muss deshalb längst nicht vorbei sein – ganz im Gegenteil. Scott soll sich nämlich um die Rolle des Sprechers der Republikaner im Senat beworben haben, doch laut Washington Post von Parteifreunden davon abgebracht worden sein. Angeblich hätten ebenjene größere und geheimere Pläne mit Scott, die etwas mit einem Weißen Haus und dem Jahr 2024 zu tun haben sollen. © ELIJAH NOUVELAGE/IMAGO Glen Youngkin macht bei den Midterms Wahlkampf mit Yesli Vega Glen Youngkin, hier mit Yesil Vega beim Wahlkampf für die Midterms, gilt neben Donald Trump und Ron DeSantis als einer der großen Favoriten auf die Nominierung der Republikaner für das Jahr 2024. Der 55 Jahre alte Gouverneur des Bundesstaates Virginia ist weder ein enger Verbündeter Donald Trumps noch ein erbitterter Kritiker. Genau diese Haltung könnte in den kommenden Wochen und Monaten wenig Angriffsfläche bieten bei dem über zwei Meter großen ehemaligen College-Basketballspieler. © ALEX WONG/AFP Mike Lindell und Kari Lake im Wahlkampf vor den Midterms für die Republikaner Nach ihrer Schlappe in Arizona dürfte Kari Lake nur noch Außenseiterchancen auf die Nominierung der Republikaner für die Wahl 2024 haben. Die 52-Jährige ist eine enge Verbündete von Donald Trump und wie ihr Vorbild eine Vertreterin der Verschwörungstheorie zum „Großen Wahlbetrug“ 2020. Auch ihre Niederlage in der Gouverneurswahl bei den Midterms brandmarkte Lake als „Quatsch“. Wenn Lake nicht wie hier mit Mike Lindell, Anhänger von QAnon, posiert, umgibt sie sich gerne mit Menschen wie Greyson Arnold, für den Adolf Hitler laut CNN eine „komplizierte historische Figur [ist], die viele Leute falsch verstehen“. © IMAGO/Lev Radin Ted Cruz und Donald Trump in Las Vegas Der letzte in der Reihe ist Ted Cruz. Der Senator aus Florida gewann seine Wahl bei den Midterms und könnte sich dadurch bestärkt fühlen, im Kampf um die Kandidatur für die US-Wahl 2024 anzugreifen. Es wäre nicht der erste Versuch. Bereits einmal griff Cruz nach den Sternen. Im Vorwahlkampf 2016 scheiterte der heute 51 Jahre alte Politiker aber an Donald Trump. Der spätere US-Präsident nannte Cruz nur den „Lügen-Ted“ und mutmaßte in einer Fernsehdebatte, dessen verstorbener Vater wäre für die Ermordung John F. Kennedys verantwortlich gewesen. Die Beleidigungen hielten Cruz aber nicht davon ab, nach dem Wahlsieg Trumps zu einem seiner größten Unterstützer zu werden. © Mike Nelson/afp

Pence fügte hinzu, dass er nicht wisse, was Trump genau am Tag der Erstürmung des Kapitols getan habe – er könne es sich nicht erklären, warum der damalige Staatschef nicht das Heft des Handelns in die Hand nahm, um den wütenden Mob im Kongressgebäude der USA zu stoppen. (Tim Vincent Dicke mit Agenturen)

