„Ausgeschlossen“: Pistorius erteilt Kampfflugzeug-Lieferung klare Absage – Russland weist Botschafter aus

Kriegsdiplomatie im Ticker

Pistorius lehnt Kampfflugzeug-Lieferungen an die Ukraine ab. Er bezeichnete sie als „ausgeschlossen“ und warnte davor, sich in diese Dimensionen zu wagen. Der News-Ticker.

Update vom 27. Januar, 22.50 Uhr: Zusagen für 321 Panzer hat die Ukraine laut Vadym Omelchenko, dem ukrainischen Botschafter in Frankreich. Das teilte er dem Fernsehsender BFM mit. Die Lieferzeiten unterschieden sich je nach Panzertyp und Geberland. Genaue Angaben zur Anzahl zugesagter Panzer pro Land machte der Botschafter nicht.

Update vom 27. Januar, 22.30 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will nach eigenen Angaben trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine weiterhin mit Vertretern Russlands sprechen. Manche hätten ihm wohl vorgeworfen, „dass ich mit Russland spreche - und ich werde auch weiterhin mit Russland sprechen“, sagte Macron am Freitag bei einem Empfang im Elysée-Palast zum in vielen asiatischen Ländern gefeierten Mond-Neujahr. Macron richtete in seiner Botschaft zudem einen Appell an China, auf Russland einzuwirken.

Macron ist einer der wenigen westlichen Staats- und Regierungschefs, die nach dem Beginn der russischen Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 den Kontakt zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gehalten hat.

„Ausgeschlossen“: Pistorius erteilt Kampfflugzeug-Lieferung klare Absage

Update vom 27. Januar, 18.57 Uhr: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat der Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine eine Absage erteilt. „Ich halte das für ausgeschlossen“, sagte der SPD-Politiker der Süddeutschen Zeitung. „Kampfflugzeuge sind viel komplexere Systeme als Kampfpanzer und haben eine ganz andere Reichweite und Feuerkraft. Da würden wir uns in Dimensionen vorwagen, vor denen ich aktuell sehr warnen würde.“

Die Ukraine fordert für ihren Abwehrkampf gegen Russland auch Kampfflugzeuge. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte eine solche Lieferung am Mittwoch im Bundestag allerdings abgelehnt. „Dass es nicht um Kampfflugzeuge geht, habe ich ja sehr früh klargestellt und mache das auch hier“, sagte er. Deutschland sei nicht aktive Kriegspartei - und dabei werde es bleiben, betonte Pistorius auch mit Blick auf die jüngste Entscheidung, der Ukraine Leopard-2-Panzer zu liefern. Man sei völkerrechtlich auf der sicheren Seite, „das sagen uns alle Experten“.

+ Boris Pistorius hat Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine klar abgelehnt (Archivbild). © Ronny Hartmann/AFP

Weitere Spannungen zwischen Russland und baltischen Staaten: Russland weist Botschafter aus

Update vom 27. Januar, 18.43 Uhr: Die Spannungen zwischen Russland und den angrenzenden, baltischen Staaten ist weiterhin spürbar. Als Reaktion auf die Ausweisung des russischen Botschafters aus Lettland weist nun auch Russland den lettischen Botschafter aus. Das Außenministerium in Moskau kritisierte die „totale Russenfeindlichkeit“ Lettlands und betonte, Riga trage „die volle Verantwortung für die aktuelle Situation“.

Russland hatte am Montag bereits die diplomatischen Beziehungen zu Estland herabgestuft und den estnischen Botschafter ausgewiesen. Als Reaktion hatte Estland auch den russischen Botschafter aufgefordert, Tallinn zu verlassen. Daraufhin wies auch das Nachbarland Lettland den russischen Botschafter aus. Grund der Entscheidung seien die fortgesetzte „militärische Aggression“ Russlands gegen die Ukraine.

Nato-Partner schützen slowakischen Luftraum – seit Beginn des Angriffskrieges

Update vom 27.01.2023, 16.41 Uhr: Die Slowakei hat aktuell kein eigenes Flugabwehrsystem - auch im Zusammenhang mit einer Waffenübergabe an die Ukraine. Als Ersatz stationierte Deutschland zwei Patriot-Systeme beim Nato-Verbündeten. Nun wird sich auch Ungarn am Schutz des slowakischen Luftraums beteiligen. Das gab der slowakische Verteidigungsminister Jaroslav Nad nach einem Treffen mit seinem ungarischen Amtskollegen Kristof Szalay in Budapest bekannt. Er erinnerte daran, dass Polen und Tschechien schon seit vergangenem Herbst den slowakischen Luftraum schützten.

Indem nun auch Ungarn mit seinen 14 schwedischen Kampfflugzeugen des Typs Gripen C/D zur gemeinsamen Überwachung des Luftraums der Slowakei dazu stoße, werde diese zu einem „realen Projekt der Visegrad-Vier“. „Das zeigt, dass die Visegrad-Gruppe noch immer wichtig für alle von uns bleibt“, sagte Nad in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Szalay laut der slowakischen Nachrichtenagentur TASR. Eigene Kampfflugzeuge der Slowakei sind außer Dienst gestellt.

Morawiezki: „Wir sind bereit, 60 Panzer an die Ukraine zu liefern“

Update vom 27.01.2023, 15.22. Uhr: „Wir sind bereit, 60 modernisierte Panzer an die Ukraine zu liefern, 30 davon PT-91“, sagte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki einem Korrespondenten des kanadischen Fernsehsender CTV in Bezug auf die Panzerlieferungen für den Ukraine-Krieg. Polen wolle damit weiter in der Ukraine-Unterstützung vorangehen. Am Donnerstag hatte Kanada bestätigt, ebenfalls vier Leopard-Panzer an die Ukraine abzugeben. „Russlands Waffe ist die Angst“, sagte Morawiecki im CTV-Interview, „unsere Waffe ist die Solidarität, und das muss so bleiben.“

+ Mateusz Morawiecki: „Unsere Waffe muss die Solidarität bleiben“ (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Ukraine: Nazi-Vorwürfe von Putin am Holocaust-Gedenktag wiederholt

Update vom 27.01.2023, 14.08 Uhr: Am 27.1.2023 jährt sich die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee zum 78. Mal. Der 27. Januar ist international zum Holocaust-Gedenktag geworden. Doch anders als früher üblich wurden keine russischen Vertreter zum Gedenken in Polen eingeladen. „Das ist natürlich eine Demütigung für uns“, sagte der russische Oberrabbiner, Berel Lasar, nach einer Gedenkzeremonie in Moskau. „Wir wissen genau und erinnern uns an die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung von Auschwitz und beim Sieg über den Nationalsozialismus.“

Der russische Präsident Wladimir Putin nahm den Gedenktag zum Anlass, den Neonazi-Vorwurf an die Ukraine zu wiederholen und sprach von Verbrechen gegen Zivilisten und ethnischen Säuberungen sowie einem Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung im Osten der Ukraine. „Gegen dieses Übel kämpfen unsere Soldaten tapfer“, sagte er.

Ukraine: Internationales oder nationales Recht gegen Kriegsverbrechen Russlands?

Update vom 27.01.2023, 13.07 Uhr: Wie kann Wladimir Putin für Kriegsverbrechen in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden? Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag kommt nicht dafür in Frage, weil Russland dessen Zuständigkeit nicht anerkennt. Diskutiert werden zwei andere Möglichkeiten: Ein hybrides Gericht, das auf nationalem Recht fußt, aber international besetzt ist. Oder ein internationales Sondergericht.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte Mitte Januar in Den Haag für ein Tribunal geworben, das auf ukrainischem Recht fußt. Dabei räumte sie ein, dass dieses Putin sowie Ministerpräsident Michail Mischustin und Außenminister Sergej Lawrow nicht anklagen könne. Dies wäre wegen ihrer Immunität voraussichtlich erst nach Ende ihrer Amtszeit möglich. Dafür finden sich aber offenbar wenig andere Fürsprecher.

+ Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird am Internationalen Strafgerichtshof von Chefankläger Karim Ahmad Khan begrüßt. © Christophe Gateau/dpa

Belgiens Justizminister Vincent Van Quickenborne forderte am Freitag, dass man die „hohen Tiere“ verfolge. „Wenn man die Frage der Immunitäten nicht lösen kann, wird dieses Tribunal meiner Meinung nach nicht sinnlos sein, aber ich meine, es wird an Bedeutung verlieren.“ Van Quickenborne sprach sich für den Weg über die Vereinten Nationen aus. Im Sicherheitsrat werde es wegen Russland natürlich ein Veto gegen ein internationales Sondertribunal geben, man solle sich jedoch um eine Mehrheit in der Generalversammlung bemühen.

Die lettische Ministerin Inese Libina-Egnere sagte, sie spreche im Namen der drei baltischen Staaten, wenn sie ein internationales Tribunal befürworte. Luxemburgs Ministerin Sam Tanson betonte, ihr Land wolle kein hybrides Gericht. Öffentliche Unterstützung für ihren Weg bekam Baerbock am Freitag einzig von Frankreich.

Ukraine-News: Trump-Satz löst in Russland Botschaft an Biden aus

Update vom 27.01.2023, 12.32 Uhr: „Wäre ich der US-Präsident, könnte ich den Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden beenden“ - mit dieser Aussage ist der ehemalige US-Präsident, Donald Trump, in Moskau auf offene Ohren gestoßen. Der Kreml nutzt die Worte Trumps, um zumindest indirekt dem US-Präsidenten Joe Biden die Verantwortung für ein Ende des Krieges in der Ukraine zuzuschieben.

+ Der russische Präsident Wladimir Putin und der ehemalige US-Präsident Donald Trump. (Archivbild) © Evan Vucci/AP/dpa

„Wahrscheinlich ist Herr Trump theoretisch nicht weit von der Wahrheit entfernt. Der US-Präsident kann es wirklich sehr schnell tun, wenn er diesen Konflikt beenden will, indem er, sagen wir, seine Fähigkeit nutzt, dem Kiewer Regime tatsächlich einfach Anweisungen zu erteilen “, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der russischen Agentur Interfax zufolge am Freitag.

„Der ‚Schlüssel‘ zum Kiewer Regime liegt weitgehend in Washingtons Händen“, sagte er weiter - auch wenn es länger als einen oder zwei Tage dauern werde. „Gleichzeitig sehen wir jetzt, dass der derzeitige Chef des Weißen Hauses dies nicht tun will, diesen „Schlüssel“ nicht verwenden will, im Gegenteil, er wählt den Weg, weitere Waffen in die Ukraine zu pumpen und so weiter“, sagte Peskow. Welche Anweisungen an die Regierung in Kiew gehen sollten, führte Peskow demnach nicht genauer aus.

EU-Generalsekretär (Auswärtiger Dienst) sieht Schuld für neue Ebene des Kriegs bei Russland

Update vom 27.01.2023, 12.17 Uhr: Russland hat sein Konzept des Ukraine-Kriegs von einer „militärischen Spezialoperation“ zu einem Krieg gegen den Westen und die Nato verschoben - so beurteilt Stefano Sannino, Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union, die Lage. Westliche Waffenlieferungen dienen ihm zufolge weiterhin der Verteidigung der Ukraine, nachdem Russland den Krieg durch Angriffe auf zivile Einrichtungen auf eine neue Ebene gehoben habe.

Seiner Einschätzung nach sei es nicht die EU, die den Krieg durch Waffenlieferungen auf eine andere Ebene schiebe, sie würde „lediglich den Ukrainern helfen, sich gegen barbarische Attacken zu verteidigen.“ Dies sagte Sannino nach Angaben der Agentur AP auf einer Asien-Pazifik-Tour in Tokio.

Ukraine-Unterstützung: Erste ukrainische Soldaten treffen in Deutschland zur Ausbildung an Marder-Panzern ein

Update vom 27.01.2023, 11.25 Uhr: Erste ukrainische Soldaten sind zur Ausbildung am Schützenpanzer „Marder“ in Deutschland angekommen. Die Gruppe ist bereits am Donnerstag in Köln eingetroffen, die Ausbildung wird laut Informationen der dpa „zeitnah“ beginnen. Die Bundesregierung hat beschlossen, den ukrainischen Streitkräften 40 Panzer vom Typ Marder zu überlassen sowie 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard.

+ Ein Schützenpanzer der Bundeswehr vom Typ Marder während einer Übung in Niedersachsen. © Philipp Schulze/dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte schon Donnerstag während seines Antrittsbesuches bei der Truppe in Altengrabow (Sachsen-Anhalt) erklärt, die Ausbildung am Marder werde „in Kürze“ im niedersächsischen Munster beginnen. „Und für die ukrainischen Soldaten, die auf dem Leopard ausgebildet werden, wird es etwas später sein“, sagte er.

Ukraine-Unterstützung mit Panzern: Mehrheit der Deutschen für Lieferung - aber Sorge vor Gefahren groß

Update vom 27.01.2023, 10.49 Uhr: Panzer an die Ukraine liefern - oder lieber nicht? Eine Mehrheit der Bundesbürger steht hinter der Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der Ukraine im Krieg gegen Russland auch Leopard-2-Kampfpanzer zu liefern. Für das ZDF-“Politbarometer“ wurden 1345 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch befragt: 54 Prozent der Befragten gaben an, sie fänden den Schritt richtig. 38 Prozent waren dagegen. Besonders hoch ist die Unterstützung bei den Anhängern der Grünen, eine klare Ablehnung (89 Prozent) nur bei AfD-Anhängern. Im Osten Deutschlands überwiegt die Ablehnung (57 Prozent), im Westen die Zustimmung (59 Prozent).

Die Konsequenzen der angekündigten Panzerlieferungen werden unterdessen unterschiedlich bewertet: 48 Prozent aller Befragten glauben, dass dadurch die Gefahr eines russischen Angriffs auf westliche Staaten steigen wird. Genauso viele glauben das nicht. Von einem solchen Risiko gehen Anhänger und Anhängerinnen der AfD besonders häufig aus (75 Prozent), die der Grünen eher selten (33 Prozent).

Ukraine: Nach Detonationen um Saporischja fordert IAEA erneut Sicherheitszone um das AKW

Update vom 27.01.2023, 10.36 Uhr: Rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ereignen sich immer wieder Detonationen - am Donnerstag soll es sogar mehrere gegeben haben. Nun dringt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erneut auf eine Sicherheitszone. Eine solche Zone würde dafür sorgen, dass das Kraftwerk nicht beschossen würde, und dass es von dort aus keinen Beschuss gebe, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi in der Nacht zu Freitag.

Er wies auch russische Vorwürfe zurück, dass in ukrainischen Atomkraftwerken von Kiew Waffen gelagert würden. IAEA-Teams, die seit voriger Woche in allen AKWs stationiert sind, hätten nichts festgestellt, was mit den Sicherheitsvorkehrungen für solche Nuklearanlagen unvereinbar wäre.

„Keine Kriegspartei“ - Baerbock-Aussage über „Krieg gegen Russland“ verwirrt

Erstmeldung vom 27.01.2023, 10.18 Uhr: München – Sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als auch weitere westliche Regierungschefs und Politiker in Führungsebenen erklären immer wieder, man sei im Ukraine-Krieg keine Konfliktpartei. Man unterstütze die Ukraine lediglich bei der Verteidigung gegen den Angriffskrieg von Kreml-Chef Wladimir Putin. Die Aussagen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) über einen „Krieg gegen Russland“ sorgten allerdings für Verwirrung und Unverständnis.

Baerbock-Versprecher bei EU-Treffen – Moskau will Klärung „widersprüchlicher“ Aussagen

Auch in Russland gibt es zunehmend Aufregung um die Äußerung von Baerbock. Sie hatte am Dienstag (24. Januar) beim Europarat in Straßburg mit folgenden Worten zum Zusammenhalt der westlichen Verbündeten aufgerufen: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, forderte am Freitag (27. Januar) nun eine Erklärung des deutschen Botschafters in Moskau zu „widersprüchlichen“ Aussagen aus Berlin. Deutschland erkläre einerseits, in der Ukraine keine Konfliktpartei zu sein. Andererseits sage Baerbock, dass sich die Länder Europas im Krieg gegen Russland befänden. „Verstehen sie selbst, wovon sie da reden?“, schrieb Sacharowa im Nachrichtenkanal Telegram.

Ukraine-News: Russische Staatsmedien nutzen Baerbock-Aussage als Kriegspropaganda

Russische Staatsmedien griffen die Äußerung von Baerbock dankbar als zentralen Schlüsselsatz für Kriegspropaganda auf - als Beleg dafür, dass Deutschland und die anderen EU-Länder direkte Konfliktpartei in der Ukraine seien und gegen Russland kämpften. Die Bundesregierung betont dagegen immer wieder, keine Kriegspartei in der Ukraine zu sein.

Scholz antwortete am Mittwochabend (25. Januar) im ZDF auf die Frage, ob sich Deutschland und seine Verbündeten mit den jetzt beschlossenen Panzerlieferungen nicht am Krieg beteiligten: „Nein, auf keinen Fall. Er fügte hinzu: „Es darf keinen Krieg zwischen Russland und der Nato geben.“ Ein Bundeswehr-Experte äußerte sich gegenüber Merkur.de von IPPEN.MEDIA deutlich zu den Lieferungen.

Auch das Auswärtige Amt stellte nach Baerbocks Äußerungen klar, Deutschland sei „keine Konfliktpartei“. Deutschland sieht sich nach der Zusage, Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine zu liefern, in Russland zunehmend in der Kritik, erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder schwere Waffen gegen russische Soldaten einzusetzen. Die Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik sprach am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“ von einem „extrem unglücklichen Versprecher“ Baerbocks, der nun von der russische Staatspropaganda ausgeschlachtet werde. (bb/dpa)

