CSU-Spitzenpolitiker Weber spricht von „finaler Lösung der Flüchtlingsfrage“

Falsche Worte

Der Besuch des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban in Kloster Seeon schmeckte nicht jedem. Der stellvertretende CSU-Chef Manfred Weber verteidigte den Gast und äußerte einen Satz, der an die NS-Zeit erinnert.

München - „Im Jahr 2018 ist das zentrale europäische Thema die finale Lösung der Flüchtlingsfrage.“ Diesen Satz hat Manfred Weber (CSU) bei der CSU-Klausurtagung in Seeon gesagt. Das Zitat wurde als Original-Ton vom Bayerischen Rundfunk auf der Nachrichten-Webseite veröffentlicht.

Webers Worte erinnern an den Sprachgebrauch der NS-Zeit. Auf Twitter sind Nutzer empört über diese Formulierung, es hagelt Kritik.

„Das ist widerlichster Nazi-Jargon!“, kommentiert ein Nutzer, ein anderer meint: „Es ist unglaublich. So geschichtsvergessen kann doch niemand ernsthaft sein, dass er aus Versehen von ,finaler Lösung der Flüchtlingsfrage‘ sprechen kann“.

Manfred Weber reagiert via Twitter und weist die Vorwürfe auf die Kritik seiner Aussage gegen über dem BR zurück. Er schreibt: „In aller Klarheit: die absichtliche Missinterpretation meiner Aussage hier ist völliger Unsinn und nicht im geringsten von mir beabsichtigt. Es geht gerade im Gegenteil darum, dass es 2018 eine gemeinsame europäische Lösung im Sinne der Hilfe für Menschen in Not braucht.“

In aller Klarheit: die absichtliche Missinterpretation meiner Aussage hier ist völliger Unsinn und nicht im geringsten von mir beabsichtigt. Es geht gerade im Gegenteil darum, dass es 2018 eine gemeinsame europäische Lösung im Sinne der Hilfe für Menschen in Not braucht. https://t.co/kLu616ohGV — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5. Januar 2018

Manfred Weber sitzt als Vorsitzender der konservativen EVP-Fraktion im europäischen Parlament. Er gilt eigentlich als liberal. Anfang Dezember hieß es aus vertraulichen Kreisen noch, dass Weber für den Parteivorsitz kandidieren wolle.

