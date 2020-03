Sperrzonen und App-Überwachung: Südkorea als Vorbild gegen das Coronavirus? 

Striktes Vorgehen

+ © dpa / Lee Jin-Man Strikte Maßnahmen in Südkorea: Arbeiter in Schutzanzügen desinfizieren eine U-Bahn. © dpa / Lee Jin-Man

Wo in Südkorea im Kampf gegen das Coronavirus noch viel strikter vorgegangen wurde, ist die deutsche Politik zögerlich. Was macht das Land anders - und wo sind die Grenzen?

Die Ministerpräsidenten der Länder und Angela Merkel sagen dem Coronavirus den Kampf an.

sagen dem Coronavirus den Kampf an. Ihre Maßnahmen sind aber noch lange nicht so strikt wie in Südkorea .

. Dabei könnte uns das asiatische Land durchaus ein Vorbild sein.

Seoul - Die Bundes- und Landesregierungen versuchen in der Corona-Krise nun massiver gegen die stetige Ausbreitung gegenzusteuern. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend gab Kanzlerin Angela Merkel die neuesten Maßnahmen bekannt. Merkel ruft dazu auf, auf nicht notwendige Veranstaltungen unter 1000 Personen zu verzichten und Sozialkontakte möglichst zu vermeiden. Ob dies allerdings ausreicht, um die Verbreitung von Corona zu verlangsamen?

Ein Land, das derzeit von vielen Seiten Lob für seine Vorgehensweise im Fall Corona erntet, ist Südkorea. Dort wurde eine strikte Strategie gefahren, die Erfolge zeigte. Diese geht weit über das richtige Händewaschen hinaus. Interessant ist es, weil Südkorea - anders als die Volksrepublik China - ebenfalls mit demokratischen Standards arbeiten muss. Nach offiziellen Fallzahlen konnte das gefährliche exponentielle Wachstum gebremst werden, was derzeit noch in Deutschland zu beobachten ist.

China und Südkorea ist es gelungen das Wachstum von #Corona zu bremsen. Bei dieser logarithmischen Darstellung wäre exponentielles Wachstum eine gerade Linie; das würden wir ohne Gegenmaßnahmen erwarten. Deutschland ist noch in der exponentiellen Wachstumsphase. #Covid19 pic.twitter.com/3DKuTAOa2n — Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) March 10, 2020

Coronavirus: So macht Südkorea geht konsequent gegen die Ausbreitung vor

Die Anzahl der Neuerkrankungen mit dem Coronavirus befindet sich in Südkorea im Rückgang, berichtet unter anderem srf.ch. Ein Grund dafür sei die von Anfang an flächendeckende Testung auf Corona gewesen. Wegen seiner früheren Erfahrungen mit den Vorläufer-Viruserkrankungen Sars und Mers hielt das Land bereits genügend Kapazität für ausreichend Tests bereit. Genau diese vielen Tests seien laut web.de, die den Experten Max Roser zitieren, der Erfolgsschlüssel im Kampf gegen Corona.

Sogenannte Drive-In-Testings wurden bereits auch für Deutschland übernommen. Statt in ein Krankenhaus oder in eine Arztpraxis zu gehen, fährt man ähnlich wie beim Schnellrestaurant McDonalds auf einen Parkplatz, auf dem man dann aus dem Auto heraus auf das Virus getestet werden kann. Ein zügiger, kostengünstiger und erfolgversprechender Vorgang.

Die Grafik zeigt, dass der Verlauf in Südkorea und in DE, CH, FR und ES bis etwa 3000 Fälle (dort stehen diese 3 Länder gerade) ziemlich gleich war. Südkorea hat es bei diesem Stand offensichtlich geschafft, die Entwicklung einzubremsen. pic.twitter.com/kRWAkn8pUm — Erich Neuwirth (@neuwirthe) March 12, 2020

Covid-19: Soziales Leben in Südkorea stark eingeschränkt

Ähnlich wie nun in Deutschland wurden in Südkorea bereits früh drastische Beschlüsse gefasst, die das Alltagsleben der Südkoreaner durchaus einschränkten. Neben der Einführung von Sperrzonen und stärkeren Hygiene- und Desinfektionsvorkehrungen etwa in U-Bahn-Stationen, erfolgten Schulschließungen sowie die Absage von Veranstaltungen. Das soziale Leben wurde also strikt auf Eis gelegt.

Der Beginn des nächsten Schulhalbjahres wurde verschoben. Konzerte und Festivals fanden nicht statt und auch öffentliche Institutionen wie Museen und Büchereien wurden geschlossen. Mit ihrer „Kampagne gegen soziale Distanz“ fährt das Land gut.

Coronavirus: So setzt Südkorea drastische Maßnahmen im Kampf gegen Corona

Eine besondere Maßnahme führte Südkorea außerdem zum Erfolg: per App kann geprüft werden, ob sich ein mit dem Coronavirus Infizierter in der Nähe befindet. Dadurch kann der Kontakt zu den Erkrankten besser gemieden werden. Ebenfalls per App wird laut Spiegel.de kontrolliert, ob Menschen, die mit Infizierten in Kontakt standen, die zweiwöchige auferlegte Selbst-Quarantäne einhalten. Aufgrund der Datenschutzbestimmungen in Deutschland werden diese beiden Maßnahmen hier allerdings wohl nicht umgesetzt werden.

Mit diesen Vorkehrungen schafft es Südkorea weitestgehend die Ausbreitung des Virus im Griff zu haben. Die Sterblichkeitsrate durch Corona konnte im Vergleich zu anderen Ländern ebenfalls gering gehalten werden.