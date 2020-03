Merz meldet sich nach Erkrankung zu Wort und prophezeit neue „Post-Corona-Welt“

Nach Covid-19

+ © dpa / Martin Schutt Auch CDU-Politiker Friedrich Merz wurde positiv auf Coronavirus getestet. © dpa / Martin Schutt

Nachdem auch Friedrich Merz an Covid-19 erkrankt ist, meldet sich der CDU-Politiker nun mit seinen neu gewonnenen Einschätzungen zur Corona-Krise zurück.

Berlin - Es war still geworden um Friedrich Merz (CDU). Die Corona-Krise hat keinen Platz mehr gelassen für unionsinterne Querelen um die Kanzlerkandidatur oder für CDU-interne Machtkämpfe um den Parteivorsitz. Plötzlich wurde alles von der Verbreitung des Virus überschattet - und schließlich wurde Merz sogar selbst infiziert. Nach seiner Erkrankung an Covid-19 meldet sich der Politiker zurück - und stellt zugleich eine dramatische Prognose für die Zeit nach Corona auf.

Friedrich Merz prophezeit neue Welt nach der Corona-Krise

„Die Welt wird nach der Corona-Krise ökonomisch, politisch und gesellschaftlich eine andere sein“, prophezeit Friedrich Merz laut der Bild in einem Brief an den CDU-Wirtschaftsrat, in dem er eindringlich vor deren Folgen für Deutschland warnte. „Die Corona-Krise stellt unsere Unternehmen ebenso wie alle Bürger vor die größten Herausforderungen seit dem Zweiten Weltkrieg“, schreibt Merz weiter. Bereits zuvor hatte er auf Twitter dazu aufgerufen, „zu einem neuen Miteinander“ zu finden, was „das Wichtigste“ in der Corona-Krise sei. Gleichzeitig warnte er aber auch vor den Folgen von Kontaktverboten und Ausgangsbeschränkungen beziehungsweise den „ungeahnte[n] Einschränkungen unserer individuellen Freiheit“. Zwar sei es nicht abzusehen, „wie lange der Ausnahmezustand anhalten wird“, doch Friedrich Merz rechnet bereits damit, „dass die nächsten Wochen und Monate hart werden.“

Das Wichtigste in der #Corona-Krise ist, dass wir zu einem neuen Miteinander finden. Die @Junge_Union hat mit #Einkaufshelden eine Initiative gestartet, bei der Menschen einander helfen. Das unterstütze ich gern. Schönes Wochenende und bleiben Sie gesund! (FM) pic.twitter.com/y0dzl5TAVH — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 13, 2020

Nach Corona-Erkrankung: Friedrich Merz rechnet mit gewaltigen Folgen für die Wirtschaft

Zugleich rechnet der studierte Jurist neben diesen gesellschaftlichen Folgen auch mit „gewaltig[en]“ Auswirkungen auf die gesamte Ökonomie sowie einer Veränderung globaler Lieferketten. So seien die Entscheidungen der nächsten Wochen laut Merz‘ Sicht nicht nur entscheidend für das zukünftige Gesicht unserer Gesellschaft, sondern auch für „die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes“.

Ebenfalls auf Twitter hatte der CDU-Mann vor Tagen bereits seine „Sorgen“ um die ökonomischen Entwicklungen angebracht und prophezeit, wir müssten uns „weitreichende Gedanken“ machen, „wie wir Arbeitsplätze erhalten und Unternehmen vor Insolvenzen schützen können“.

Tag 5: #Corona-Symptome werden weniger, dafür nehmen meine Sorgen um die wirtschaftliche Entwicklung deutlich zu. Wir werden uns weitreichende Gedanken machen müssen, wie wir Arbeitsplätze erhalten und Unternehmen vor Insolvenzen schützen können. (FM) #coronavirusdeutschland — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 19, 2020

Friedrich Merz (CDU): „Gewaltige“ Rettungsprogramme nach der Corona-Krise

Was allerdings die genauen Folgen des Corona-Schocks sind, sei derzeit nur im Ansatz zu erahnen, doch in seinem Brief rechnet Friedrich Merz damit, dass die Konsequenzen der Krise wohl ebenso gewaltig sein werden wie die Rettungsprogramme, die „in immer unvorstellbarer Dimension“ folgen würden. So habe Deutschland bereits umfassende Maßnahmen zur Krisenbekämpfung getroffen, die Europäische Kommission die Schuldenregeln ausgesetzt und die EZB eine riesige „Bazooka“ abgefeuert.

Optimismus bei Friedrich Merz nach seiner Corona-Erkrankung

Trotz allem hat Friedrich Merz die Hoffnung noch nicht verloren: „Wir kommen da durch!“, gibt er sich optimistisch und beschreibt eine „Post-Corona-Welt“, in der „der soziale Zusammenhalt wieder stärker“ werde und „der lange, auch vom Wirtschaftsrat immer wieder angemahnte, Digitalisierungsschub“ komme.

Covid-19: Auch Friedrich Merz positiv auf das Coronavirus getestet

Friedrich Merz selbst wurde Mitte März positiv auf das Coronavirus* getestet, gab er auf Twitter bekannt und informierte seine Anhänger dort regelmäßig über seinen Krankheitsverlauf. Nachdem er sich freiwillig zu Hause in Quarantäne begeben hatte und den Anweisungen des Gesundheitsamtes strikt zu folgen versprach, äußerte sich Covid-19 bei ihm nur „glimpflich“ mit „leichte[n] bis mittlere[n]Syptomen*“ wie unter anderem durch einen „lästigen und hartnäckigen Schnupfen“.

Mit seiner Covid-19-Diagnose reiht sich Friedrich Merz in eine ganze Riege prominenter Politiker ein, die ebenfalls direkt von der neuartigen Lungenkrankheit betroffen sind. So wurde auch beim britischen Premier Boris Johnson das Coronavirus nachgewiesen, während ein Test bei Angela Merkel noch negativ ausfiel. Trotzdem hatte sich die deutsche Kanzlerin freiwillig in Quarantäne begeben.





