Grenzöffnung trotz Corona: Lockerungen gelten ab jetzt - Italien nennt Datum, Kroatien: „Tür steht allen offen“

Erste Maßnahmen beschlossen

Die Lockerungen in der Corona-Krise schreiten voran. Deutschland wird seine Grenzen vorsichtig lockern. Betroffen sind davon unter anderem die Übergänge zu Österreich, der Schweiz, Dänemark und Frankreich.

In der Corona-Krise wurden in Europa nahezu alle Grenzen zwischen den Ländern geschlossen.

Auch Deutschland schottete sich von seinen Nachbarn ab.

Nun sollen die ersten Grenzkontrollen gelockert werden (Update vom 15. Mai).





Update vom 16. Mai, 14.06 Uhr: In Tschechien läuft der wegen der Coronavirus-Pandemie verhängte Ausnahmezustand in der Nacht von Sonntag zu Montag aus. Doch der Einreisestopp für Touristen aus Deutschland und anderen Ländern bleibe auf anderer Grundlage bestehen, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Prag. Das tschechische Gesundheitsministerium veröffentlichte eine diesbezügliche Verordnung zum „Schutz vor einer Einschleppung von Covid-19“. Sie gilt ab dem 18. Mai vorerst unbefristet.

Corona-Krise in Deutschland: Italien nennt Datum für Grenzöffnungen

Update vom 16. Mai, 10.20 Uhr: Neben den Lockerungen an deutschen Grenzübergängen, hat nun auch Italien einen Plan für mögliche Grenzöffnungen bekannt gegeben. Ab dem 3. Juni sollen die Grenzen geöffnet und so die Einreise für EU-Bürger wieder möglich gemacht werden.

Und auch Kroatien plant seine Grenzen bald für Touristen zu öffnen. Zoran Milanovic betonte am Freitag, dass sein Land vom Tourismus lebe und sagte laut oe24.at: „Die Tür steht allen offen“. Auch Slowenien öffnet seine Grenzen wieder.

Corona-Krise in Deutschland: Erste Grenzöffnungen gelten schon jetzt

Update vom 15. Mai, 20.20 Uhr: Die Lockerungen der aufgrund der Pandemie verhängten Kontrollen an den deutschen Grenzübergängen* wurden bereits angekündigt, nun stehen sie fest. Ab Samstag, den 16. Mai werden die Grenzkontrollen* zu Österreich, Frankreich und der Schweiz gelockert.

Doch Reisende dürfen nur aus zwei bestimmten Gründen in eines der Nachbarländer. Die Einreise wird nur bei geschäftlichen Gründen oder für Familienbesuche gestattet. Zum Einkaufen oder zum Tanken aus dem Bundesgebiet zu reisen ist nicht möglich, Einreisen touristischer Art sind ebenso ausgeschlossen.

Auch die Kontrollen an der Grenze* zu Luxemburg fallen gänzlich weg, während die Überwachung der dänischen Grenze vorerst fortgeführt wird. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte die Schritte zur stufenweisen Öffnung der Grenzen am Mittwoch an. Mitte März waren die Landesgrenzen im Kampf gegen die Corona-Pandemie* für unbestimmte Zeit geschlossen worden.

Endlich. Die Grenze wird heute Abend aufgemacht, zumindest fällt der Zaun wieder weg. Kontrollen und Einschränkungen bleiben, aber die Richtung stimmt! #Konstanz #Grenzoeffnungen https://t.co/B4xQL105Vh — Christine Finke (@Mama_arbeitet) May 15, 2020

Grenzöffnungen in der Corona-Krise: Dänemark diskutiert wohl Einreise-Lockerungen

Update vom 14. Mai, 21.47 Uhr: Ein paar Zugeständnisse scheint Dänemark der Touristenbranche doch machen zu wollen. Urlauber etwa mit einem Mietvertrag für ein Ferienhaus oder mit einer Hotelreservierung könnten laut Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schon ins Land gelassen werden. Dies müsse aber erst in politischen Gesprächen diskutiert werden.

Die Grenzen einfach öffnen und Tausende Menschen herumreisen und sich gegenseitig anstecken lassen will die Regierungschefin aber natürlich nicht: „Wenn wir über ein Modell sprechen, das von Menschen handelt, die als Touristen nach Dänemark kommen, wo es den lokalen Gemeinschaften helfen kann, dann ist das etwas anderes.“ Sie warnte jedoch vor dem Ansteckungsrisiko. „Es ist herrlich, eine deutsche Familie zu empfangen, die nicht krank ist. Es wird gelinde gesagt etwas schwer, wenn eine deutsche Familie hierher kommt und Corona hat und Weitere ansteckt.“

Update vom 14. Mai, 20.23 Uhr: Dänemark ziert sich weiter, seine Grenzen wieder zu öffnen. Die Regierung will sich nach wie vor auf keinen Termin festlegen. Es sei vereinbart worden, dass bis zum 1. Juni Neuigkeiten zu den Grenzen bekanntgeben würden, sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bei der Ankunft zu einer TV-Debatte mit den Spitzen der weiteren dänischen Parlamentsparteien. Daran werde festgehalten.

Mehrere Parteien wollen, dass Dänemark schon jetzt eine Vereinbarung mit Deutschland trifft, damit der Tourismus im Land in die Gänge kommen kann. Deutsche Urlauber stellen traditionell den Großteil der Gäste in den dänischen Ferienhäusern, weshalb die Situation an der deutsch-dänischen Grenze besonders wichtig für den Reisesektor ist.

Grenzöffnungen in der Corona-Krise: Deutschland treibt Pläne im Süden und Westen voran

Erstmeldung vom 14. Mai, 18 Uhr:

München - Es hatte schon etwas von der Reise in die Vergangenheit. Im Zuge der Corona-Pandemie schlossen die europäischen Staaten ihre Außengrenzen *. Land für Land riegelte sich ab - zwecks der Eindämmung des grassierenden Virus. Auf einen Schlag büßten Hunderte Millionen EU-Bürger die liebgewonnene Reisefreiheit ein*. Die Nachbarländer waren zwar weiter nah, aber plötzlich zugleich doch so fern.

Diese Maßnahmen* haben ihren Teil dazu beigetragen, dass zahlreiche Staaten - darunter auch Deutschland - der Verbreitung von SARS-CoV-2 schnell Herr wurde. Der Erfolg dieser Strategie zieht erfreuliche Konsequenzen nach sich: Die Bundesrepublik wird die Grenzen zu seinen Nachbarländern stufenweise wieder öffnen. Das wird natürlich nicht so abrupt vonstattengehen wie die Schließungen in der zweiten März-Hälfte. Koordination lautet hier das Zauberwort. Schließlich wurden die Grenzen ja auch von beiden Seiten verriegelt und die Schranken nur noch in Ausnahmefällen in die Senkrechte beordert.

Grenzöffnungen in der Corona-Krise: Plan mit Schweiz, Österreich und Frankreich steht

Einen konkreten Zeitplan gibt es bereits mit der Schweiz, Österreich und Frankreich. Zwar werden die Binnengrenzkontrollen in Absprache mit allen drei Staaten bis zum 15. Juni verlängert, allerdings sind schon ab dem 16. Mai an allen Übergängen zu diesen Nachbarländern Erleichterungen veranlasst. Heißt: kontrolliert wird nur noch stichprobenartig. Und in enger Abstimmung der jeweiligen Nationen.

„Es hat mir sehr gefallen und entspricht ganz und gar dem europäischen Geist, dass vier Nachbarländer gemeinsam ein gefährliches Virus bekämpfen“, erklärt Innenminister Horst Seehofer. Für Einreisen bräuchte es zwar einen triftigen Grund, es soll jedoch mehr Ausnahmen für Reisen aus persönlichen oder familiären Motiven geben. Als Beispiel nennt das Ministerium Schüler oder unverheiratete Paare. Der gleiche Zeitrahmen gilt übrigens auch für die luftseitigen Grenzen zu Italien und Spanien.

+ Erfreut über die Zusammenarbeit mit zahlreichen Nachbarstaaten: Innenminister Horst Seehofer verkündet Lockerungen an den Grenzen. © dpa / Hannibal Hanschke

Grenzöffnungen in der Corona-Krise: Alles hängt von den Infektionszahlen ab

Voraussetzung sei natürlich immer eine positive Entwicklung der Infektionszahlen - aber davon sind ohnehin alle Lockerungen, mit denen wir aktuell belohnt werden, betroffen. Seehofer betont: „Vier Länder im Kern Europas handeln gleichgerichtet - dahinter steht das Ziel, bis Mitte Juni wieder freien Reiseverkehr in Europa zu haben, wenn die Infektionslage dies zulässt.“ Für den ehemaligen CSU-Chef, der die „Disziplin in der Bevölkerung“ lobt, ist auch klar: „Wir müssen auch bereit sein, auf Verschlechterungen zu reagieren.“

Und wie ist die Lage bei den anderen sechs Nachbarländern? Grundverschieden. Bereits ab 15. Mai enden die Kontrollen bei der Überfahrt nach Luxemburg. Von da an wird die Bundespolizei wieder verstärkt zu „Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im 30-Kilometer-Grenzraum“ übergehen. Auch an einer Lösung für die Grenze nach Dänemark wird gearbeitet. Die Bundesregierung zeigt sich offen für das Ende der Kontrollen, den Zeitpunkt dafür wollen Berlin und Kopenhagen aber gemeinsam festlegen. Zuvor müssen die Dänen jedoch mit ihren weiteren Nachbarstaaten Norwegen und Schweden eine Einigung finden.

Grenzöffnungen in der Corona-Krise: Triftige Gründe für Reise in Niederlande oder nach Belgien nötig

Der Weg in die Niederlande ist zwar offiziell frei, jedoch sollten Reisende einen triftigen Grund vorweisen können. Zudem kann sowohl bei Ein- als auch bei späterer Rückreise eine zweiwöchige Quarantäne* verhängt werden. Dies gilt für Gäste, die sich mehr als 30 Kilometer von der Grenze entfernen.

Im Falle von Belgien sind „nicht zwingend notwendige Grenzübertritte“ verboten. Als triftige Einreisegründe werden etwa ein Arbeitsplatz im Nachbarland, dortige Schul- oder Arztbesuche sowie dringende Familienangelegenheiten angesehen. Die Entscheidung im Einzelfall obliegt der Grenzpolizei.

Im „ZDF“-Interview nennt Oliver Paasch, Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien, die von der Regierung getroffenen Bedingungen für eine Grenzöffnung: „Erstens muss die epidemiologische Situation im Nachbarstaat vergleichbar sein. Zweitens muss der Nachbarstaat einverstanden sein, Belgier einreisen zu lassen.“

Grenzöffnungen in der Corona-Krise: Polen und Tschechien winken nur Ausnahmefälle durch

Die Einreise nach Polen wird mindestens bis zum 12. Juni nur in Ausnahmefällen möglich sein. Durchgewunken werden nur Personen mit Sondergenehmigung, etwa bei beruflichen, schulischen oder studentischen Gründen. Berufspendler müssen alle 14 Tage einen negativen Corona-Test* vorweisen.

Das gilt auch in Bezug auf Tschechien. Der Grenzübergang öffnet sich weiterhin nur in Ausnahmefällen, beispielsweise für „Grenzpendler, Beschäftigte im internationalen Güterverkehr, Beschäftigte kritischer Infrastrukturen und integrierter Rettungsdienste sowie Grenzpendler im Gesundheitswesen und in den sozialen Diensten“.

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis will nichts überstürzen. Der Onlineausgabe der Zeitung Blesk sagte er am Mittwoch, die Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie sehe in Deutschland und speziell in Bayern „nicht ideal“ aus. Der Gründer der populistischen Partei ANO präferiert eine beiderseitige Grenzöffnung im Rahmen des sogenannten Austerlitz-Formats, dem neben Tschechien auch die Slowakei und Österreich angehören - nicht aber Deutschland. Als mögliche Zeitpunkte nannte Babis den 8. oder 15. Juni.

+ Öffnet sich zum Leidwesen mancher Berufspendler weiterhin nur in Ausnahmefällen: Polnische Bürger demonstrieren am Grenzübergang. © dpa / Stefan Sauer

Eine deutsche Studie legt den Schluss nahe, dass das Coronavirus neben der Lunge noch weitere Organe schädigt. Aufgrund der Corona-Krise will die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof nun drastische Konsequenzen ziehen.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

mg

Rubriklistenbild: © dpa / Sven Hoppe