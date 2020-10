Trump hat Corona - jetzt meldet er sich mit rätselhafter Video-Botschaft: „Wie immer man es nennen will“

Kontroverse Aussagen zu Gesundheitszustand

Donald Trump und seine Frau Melania haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Es gibt kontroverse Aussagen zum Gesundheitszustand des Präsidenten. Nun hat er sich selbst per Videobotschaft gemeldet.

Donald Trump und seine Frau Melania haben sich mit dem Coronavirus* infiziert.

und seine haben sich mit dem infiziert. Am Freitagnachmittag (02.10) wurde der Präsident ins Walter Reed-Militärkrankenhaus geflogen .

geflogen Sein Zustand ist stabil, er bleibt zur Beobachtung jedoch weiterhin in der Klinik.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Washington - US-Präsident Trump* und seine Frau Melania* haben sich mitten im US-Wahlkampf mit dem Coronavirus* infiziert. Diese Nachricht wurde in der Nacht auf Freitag (02.10) durch eine Twitter-Meldung des Präsidenten bekannt. Zuvor war seine enge Beraterin Hope Hicks, mit der er zu Wahlkampfauftritten, wie dem TV-Duell mit Joe Biden, reiste positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Corona bei Trump: Spekulationen um Gesundheitszustand - Atemprobleme?

Seit der Bekanntgabe der Infektion des Präsidenten*, der zur Risikogruppe zählt*, reißen die Spekulationen um seinen Gesundheitszustand nicht ab. Atemprobleme? Sauerstoffzufruhr?

Nachdem Donald Trump, ebenso wie seine Frau Melania, zunächst milde Symptome* zeigte, wurde er am Freitagnachmittag in das Walter Reed-Militärkrankenhaus geflogen. Laut Aussage der Ärzte handelte es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme. Auch der Präsident bestätigte per Twitter, es ginge ihm gut. Amerikanische Medien berichteten allerdings mit Berufung auf eine unbekannte Quelle aus dem Weißen Haus von Atembeschwerden und „Grund zur Sorge“.

Corona bei Trump: Statement des Präsidenten - „Ich denke, ich werde bald zurück sein“

Aktuell wird der Präsident mit einem experimentellen Cocktail aus Antikörpern und dem Medikament Remdesivir behandelt. Laut seines Leibarztes Sean Conley mache der Präsident „erhebliche Fortschritte“, er sei zwar noch nicht über den Berg, doch Donald Trump habe weiterhin kein Fieber und brauche keine Sauerstoffzufuhr, so ein Statement in der Nacht auf Sonntag.

Donald Trump selbst betonte in einem Twitter-Statement: „Ich denke, ich werde bald zurück sein. [...] Wir werden dieses Coronavirus oder wie immer man es nennen will, besiegen.“ „Ich fange an, mich besser zu fühlen“, erklärte er zudem. Dennoch wären die nächsten Tage „der wahre Test.“ Donald Trump bleibt weiterhin im Krankenhaus, sein Zustand wird täglich geprüft. Aus seinen Räumen im Walter Reed-Militärkrankenhaus führt der Präsident auch seine Amtsgeschäfte und den Wahlkampf weiter*. Melania Trump kann mit milden Symptomen weiterhin im weißen Haus bleiben. Hier finden Sie alle bisherigen Entwicklungen um den Präsidenten im Detail. (chd) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.

Rubriklistenbild: © Joyce N. Boghosian/The White House/AP/dpa