Luisa Neubauer spottet über Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump - und bereut es fast sofort

„Keinem Menschen wünscht man...“

+ © dpa/Kay Nietfeld Klima-Aktivistin Luisa Neubauer setzte einen Tweet gegen Donald Trump ab - der kam nicht gut an. © dpa/Kay Nietfeld

Donald Trump wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Klima-Aktivistin Luisa Neubauer nimmt die Nachricht spottend auf - reagiert dann aber doch ernst.

Ein Coronatest des US-Präsidenten Donald Trumps* ist positiv ausgefallen.

Luisa Neubauer reagierte scherzend darauf auf Twitter - das kam nicht so gut an.

Dann ruderte sie zurück und stellte klar, dass es Trump ihrer Meinung nach an Akzeptanz von Wissenschaft und Menschenrechten fehle.

München - Eine Nachricht bestimmte am Freitagmorgen die Nachrichtenlandschaft und auch viele Twitterdiskussionen: Donald Trump wurde positiv auf das Coronavirus* getestet. Die Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer musste offenbar erstmal schmunzeln, als sie das hörte.

Donald Trump positiv auf Corona getestet: Luisa Neubauer spottet erst - dann rudert sie zurück

„Und weltweit zucken die Mundwinkel. Aber er wird da natürlich heil rauskommen, an Desinfektionsmittel soll es im White House ja nicht mangeln“, twitterte sie. Neubauer spielte damit auf eine Äußerung Donald Trumps an. Zu Beginn der Pandemie hatte Trump den Tipp gegeben, sich Desinfektionsmittel als Vorbeuge gegen eine Corona-Infektion zu spritzen. Später behauptete er, er habe die Aussage ironisch gemeint.

Bezüglich Faktenchecks hat übrigens etwa der Guardian recherchiert. Unabhängig davon: Keinen Menschen wünscht man unter einem Virus zu leiden. Dabei hilft es, wenn Präsidenten Wissenschaft & universelle Menschenrechte akzeptieren. https://t.co/o6wEPpyjTq — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) October 2, 2020

Unter dem Hashtag #TrumpHasCovid sammelten sich am Freitag sehr viele Tweets, über 544.000 Beiträge (Stand: 2.10., 13.05 Uhr). Auch Neubauers Kommentar wurde in der Debatte aufgegriffen. Der 23-Jährigen wurde teilweise fehlende Menschlichkeit vorgeworfen, immerhin gehe es um Donald Trumps Gesundheit.

Corona: Trump ist positiv - Neubauer stellt klar: „Keinem Menschen wünscht man...“

Kurz nach ihrem ersten Tweet reagierte die Klima-Aktivistin erneut und stellte klar: „Keinem Menschen wünscht man unter einem Virus zu leiden. Dabei hilft es, wenn Präsidenten Wissenschaft und universelle Menschenrechte akzeptieren.“ Donald Trump hatte die Corona-Pandemie anfangs nicht ernst genommen.

„Wir haben es völlig unter Kontrolle. Es ist eine Person, die aus China kommt, und wir haben es unter Kontrolle. Es wird alles gut werden“, sagte Trump am 22. Januar in einem CNB-Interview. Einen Tag zuvor wurde der erste Corona-Fall in den USA bekannt.

Video: Das passiert, wenn Donald Trump nicht mehr regieren kann

Corona-Herunterspieler und Maskenverweigerer: Donald Trump ist nun selber infiziert

„Sie wissen, dass es im April angeblich mit dem heißeren Wetter stirbt. Und das ist ein wunderbares Datum, auf das man sich freuen kann“, sagte er am 10. Febuar im Fox-Business-Interview. Dann schwenkte Trump plötzlich um und behauptete am 17. März in einem Pressebriefing, die Gefahr schon früh erkannt zu haben: „Ich habe immer gewusst, dass das eine Pandemie ist. Ich hatte das Gefühl, dass es eine Pandemie ist, lange bevor es als Pandemie bezeichnet wurde.“

Auch Maskentragen hielt Trump für nicht nötig. Noch bei der TV-Debatte gegen Konkurrent Joe Biden* - zwei Tage vor seinem positiven Testergebnis - spottete er über Biden und das Tragen einer Maske. Angesichts dieser Äußerungen Trumps zur Corona-Pandemie, scheint Neubauer, den Tweet abgesetzt zu haben. Dabei sollte jedoch auch nicht vergessen werden, dass definitiv nicht klar ist, ob Trump „heil rauskommen“ wird - besonders angesichts der Tatsache, das Donald Trump als 74-Jähriger zur Corona-Risikogruppe* zählt. Bislang gibt es widersprüchliche Aussagen zu seinem Gesundheitszustand.

Ob auch Joe Biden durch den Kontakt beim TV-Duell infiziert sein könnte, ist noch offen. Auch wie sich dadurch der weitere Wahlkampf verändern* wird, bleibt abzuwarten. (lb) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks