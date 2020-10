Bis zu 30.000 Teilnehmer erwartet: Corona-Proteste in Konstanz laufen schleppend an

Demonstration am Wochenende

Rund 30.000 Teilnehmer werden nach Schätzungen in Konstanz erwartet, sie alle wollen gegen die Maßnahmen in der Corona-Pandemie demonstrieren.

Zehntausende Demonstranten werden an Samstag und Sonntag in Konstanz erwartet.

Die Teilnehmer wollen gegen die Maßnahmen in der Corona-Pandemie demonstrieren.

Doch auch Gegenproteste werden erwartet.

Update vom 3. Oktober 2020, 15:30 Uhr: Die für Samstag geplanten Corona-Kundgebungen in der Bodenseestadt Konstanz sind nach Polizeiangaben eher schleppend angelaufen. Bis zum frühen Nachmittag hätten sich „einzelne kleinere Gruppen“ mit jeweils einigen Dutzend Demonstranten in der Stadt versammelt, sagte ein Polizeisprecher zu AFP. Die Teilnehmerzahlen seien zunächst hinter den von den Organisatoren gemeldeten Zahlen zurückgeblieben, was auch am regnerischen Wetter liegen könnte, sagte der Sprecher weiter. Die Lage sei überall ruhig und unter Kontrolle.

Für den Nachmittag war nach Angaben des Veranstalters „Querdenken 753 Konstanz“ eine Menschenkette als Zeichen des Protests gegen die Corona-Hygienemaßnahmen geplant, die von Konstanz bis an die österreichische Grenze reichen soll. Die Veranstalter rechneten mit mehreren tausend Teilnehmern. Mehrere Gegenkundgebungen liefen am Vormittag an - darunter eine Fahrradkette, an der sich nach Polizeiangaben etwa 25 Menschen beteiligten.

Konstanz: Corona-Proteste und Kundgebungen - erste Teilnehmer vor Ort

Update vom 3. Oktober 2020, 14:30 Uhr: Rund 30.000 Teilnehmer werden bei den Demonstrationen und Kundgebungen am Wochenende erwartet, am Samstagmittag hatten sich in Konstanz bereits erste Demonstranten versammelt. Bei Regenwetter protestierten rund 150 Menschen am Hafen gegen rechte Hetze und für die Corona-Maßnahmen. Gegen 15 Uhr ist eine sogenannte „Friedensmenschenkette“ geplant, mehrere Tausend Menschen wollen sich dann versammeln.

Wie die dpa unter Berufung auf die Organisatoren berichtet, sollen die ersten Teilnehmer bereits am frühen Morgen angereist sein, die Kette soll dann durch Liechtenstein, Österreich, die Schweiz und Deutschland führen. Wie Mitveranstalter Gerry Mayr erklärt, sei das Ziel der Aktion, Menschen zusammenzubringen, die sich durch die Corona-Zeit entzweit hätten. Mayr veranstaltet am Sonntag auch eine „Querdenken“-Demonstration. Dabei soll gegen Corona-Maßnahmen demonstriert werden. Ziel des Unternehmers und der anderen Veranstalter sei es, 250.000 Menschen zu mobilisieren, um den Bodensee umrunden zu können.

Am Wochenende sind in Konstanz rund 29 Versammlungen und Demonstrationen angemeldet, allein 17 davon finden am Samstag statt.

Konstanz: Corona-Proteste und Gegenkundgebungen am Wochenende

Ursprungsmeldung vom 3. Oktober 2020: Konstanz - Zu Demonstrationen gegen die Maßnahmen in der Corona-Pandemie* und Gegenprotesten werden am Wochenende in Konstanz zehntausende Menschen erwartet. Für Samstag und Sonntag (jeweils 09.00 Uhr) sind insgesamt 29 Veranstaltungen angemeldet, zu denen nach Schätzungen der Polizei bis zu 30.000 Teilnehmer erwartet werden.

Für Samstag ist nach Angaben des Veranstalters „Querdenken 753 Konstanz“ für den Nachmittag eine Menschenkette aus Protest gegen die Hygienemaßnahmen geplant, die von Konstanz bis an die österreichische Grenze reichen soll.

Corona-Demo in Konstanz: Zehntausende Teilnehmer am Wochenende erwartet

Für Sonntag sind zwölf weitere Kundgebungen in der Konstanzer Innenstadt geplant. Der weitaus größte Teil der erwarteten Veranstaltungen wurde nach Angaben der Stadt jedoch nicht von Kritikern der Corona-Maßnahmen* angemeldet. Vielmehr treten sie demnach mehrheitlich für Themen wie Solidarität und Verantwortung in Zeiten der Coronakrise* und den Kampf gegen Antisemitismus ein.

Die Stadt verbot für das Wochenende Reichskriegsflaggen, Kaiserreichsflaggen und Zeichen, die einen deutlichen Bezug zur Zeit oder zu den Verbrechen des Nationalsozialismus haben. In Berlin hat die Polizei die umstrittene Corona-Demonstration abgebrochen. Viele hatten sich nicht an die Vorgaben gehalten. Später war es am Reichstag zur Eskalation gekommen.