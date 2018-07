Lindner und die RTL-Moderatorin: Die ersten Kuschelfotos des Paares

Elf Jahre jünger als der FDP-Chef

+ © dpa / Matthias Balk Christian Lindner und seine Franca bei den Bayreuther Festspielen 2018. © dpa / Matthias Balk

Christian Lindner ist wieder vergeben. Der FDP-Chef hat selbst bestätigt , dass er eine feste Beziehung mit einer RTL-Reporterin eingegangen ist. Nun zeigte er sich mit ihr erstmals in der Öffentlichkeit.

Berlin - FDP-Chef Christian Lindner hat eine neue Partnerin an seiner Seite. "Ja, es gibt mit Franca wieder eine Frau in meinem Leben", sagte der 39-Jährige dem Magazin Bunte laut Vorabmeldung vom Mittwoch.

Dem Magazin zufolge hat seine neue Freundin Franca Lehfeldt Betriebswirtschaftslehre und Hotel- und Marketingmanagement studiert. Die 28-Jährige arbeitet beim Fernsehsender RTL, probiert sich laut Instagram-Posts gerne als News-Moderatorin und Reporterin vor der Kamera aus.

Lindner und seine Frau Dagmar Rosenfeld hatten sich im April getrennt. Die beiden waren seit 2009 ein Paar und hatten 2011 geheiratet.

next stop of this journey: #Berlin Ein Beitrag geteilt von Franca Lehfeldt (@franca_lehfeldt) am Mai 15, 2018 um 12:23 PDT

Noch am Mittwoch präsentierte Lindner der Öffentlichkeit seine schöne Franca. Der FDP-Chef nahm die elf Jahre jüngere Schönheit zur Premiere der Bayreuther Festspiele mit, traf dort etwa auf Angela Merkel und Markus Söder. Beide waren der Hingucker auf der Premiere - und nicht zuletzt ihr Kleid. Lindner brachte seine Franca also gleich auf die ganz große Bühne mit, was ihn aber nicht davon abhielt sich turtelnd und ganz frisch verliebt zu zeigen. Tiefe Blicke hier...

+ FDP-Vorsitzender Christian Lindner zusammen mit seiner neuen Freundin bei den Bayreuther Festspielen. © dpa / Daniel Karmann

...Händchen halten dort...

+ Christian Lindner und seine Franca bei den Bayreuther Festspielen 2018. © dpa / Matthias Balk

...und ganz viel Arm in Arm!

+ Christian Lindner und seine Franca bei den Bayreuther Festspielen 2018. © dpa / Daniel Karmann

Christian Lindner scheint sein privates Glück gefunden zu haben.

„Christian Lindner kommt mit Freundin, Angela Merkel in Grün“ - Es gibt Sätze, in denen macht das Komma den ganz großen Unterschied aus. #Festspiele #Lindner #Merkel #Freundschaft — Herr Koch (@familiekoch) 25. Juli 2018

Lindner in Beliebtheitsskala abgerutscht

Politisch könnte es aber etwas besser laufen. Lindner belegt bei der jüngsten Erhebung des „ZDF“-Politbarometers den siebten Platz unter den zehn wichtigsten deutschen Politikern. Demnach verlor der Partei-Vorsitzende in der Beliebtheitsskala 0,2 Punkte und rutschte auf einen Wert von 0,1 - gleichauf mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Zuletzt hatte er die umstrittene Abschiebung von Sami A., dem mutmaßlichen Ex-Leibwächter von Terrorfürst Osama Bin Laden, verteidigt. „Es ist hier nach rechtsstaatlichen Maßstäben alles ordentlich gelaufen“, sagte Lindner im „ZDF“-Sommerinterview zum Vorgehen seines Parteikollegen Joachim Stamp, Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister.

Lindner hatte besonders Anfang des Jahres für Schlagzeilen gesorgt, als er eine mögliche Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen mit den Worten platzen ließ: „Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“

