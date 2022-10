China weitet seinen Einfluss im Südpazifik aus – während die Region ums Überleben kämpft

Neuer Konfliktherd

+ © Imago Im Jahr 2019 empfing Chinas Ministerpräsident Li Keqiang (links) Manasseh Sogavare, den Premier der Salomonen. © Imago

China und die USA streiten um die Vorherrschaft im Pazifik. Mittendrin: Inselstaaten wie die Salomonen. Die haben allerdings ganz eigene Sorgen.

München/Peking/Honiara – Weltpolitik wird bisweilen an den unwahrscheinlichsten Orten gemacht. Etwa auf den Salomonen, einem Inselstaat im Südpazifik mit 700.000 Einwohnern. Seit das Land im Frühjahr ein Sicherheitsabkommen mit China geschlossen hat, blicken vor allem die USA besorgt auf die Region. Bahnt sich da eine neue Allianz an – mitten in einem Gebiet, das Washington als seine Einflusszone betrachtet, und quasi vor der Haustür des US-Verbündeten Australien?

Was genau in dem Abkommen steht, ist nicht bekannt. Geleakte Dokumente zeigen aber, dass China „je nach Bedarf und mit Zustimmung der Salomonen die Inseln mit Schiffen besuchen, dort logistischen Nachschub erhalten und Zwischenstopps einlegen“ darf. Chinesische Streitkräfte seien berechtigt, „die Sicherheit des chinesischen Personals“ und „wichtige Projekte auf den Salomonen“ zu schützen, heißt es weiter. Während China und die Salomonen von einem völlig normalen Vorgang sprechen, wächst vor allem in Washington und in Canberra die Sorge, Peking könnte eines Tages einen Militärstützpunkt auf den Salomonen errichten. In Peking und der Salomonen-Hauptstadt Honiara weist man das zurück.

Das Sicherheitsabkommen ist neuer Zündstoff für einen Konflikt, der aus der gesamten Pazifikregion ein Pulverfass machen könnte. In dieser vermeintlich weit abgelegenen Weltregion treffen derzeit die USA und China so eng aufeinander wie an nur wenigen anderen Orten. Mitten in den Konflikt hineinkatapultiert wurden Dutzende Inselstaaten, die zusammen nur ein paar Millionen Einwohner haben, sich aber über eine gigantische Fläche verteilen – von Mikronesien über die Salomonen bis zu Tonga und Samoa.

China und die USA treffen im Pazifik aufeinander – mit unvorhersehbaren Konsequenzen

Jahrelang hatten die USA die Region vernachlässigt, China hingegen baute sein Engagement kontinuierlich aus. Während Washington in einigen Inselhauptstädten nicht einmal mehr mit eigenen Botschaften vertreten ist, besuchte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping 2014 das winzige Fidschi und zwei Jahre später Papua-Neuguinea. Im Juni reiste dann Außenminister Wang Yi durch die Region, stattete einer Insel nach der nächsten einen Besuch ab und warb in der Fidschi-Hauptstadt Suva beim Treffen des Pacific Islands Forum für mehr Zusammenarbeit mit Peking. Ein Abkommen, das Wang mitgebracht hatte, scheiterte allerdings am Widerstand einiger Staaten.

Mehr Verhandlungserfolg hatte unlängst die US-Regierung. Ende September ludt US-Präsident Joe Biden zu einem historischen Gipfel mit den Vertretern von 14 pazifischen Inselstaaten nach Washington und sicherte ihnen eine bessere Zusammenarbeit zu, etwa bei Naturkatastrophen oder im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Nach einigem diplomatischen Hin und Her einigte man sich sogar auf ein Abkommen, das die USA und die 14 Staaten enger aneinanderbinden soll.

Den Namen „China“ sucht man in dem Abschlussdokument des Gipfels zwar vergeblich, dafür hatten offenbar die Salomonen gesorgt. Dass es dennoch auch um Geopolitik ging bei dem Treffen, machte Biden deutlich, als er in Richtung der Teilnehmer sagte: „Die Sicherheit Amerikas und der Welt hängt ganz offen gesagt von Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Pazifikinseln ab.“ Es gehe den USA um einen „freien und offenen Indopazifik“, ergänzte Außenminister Antony Blinken. Das heißt auch: um ein Zurückdrängen Chinas.

China und die USA ringen um mehr Einfluss – die pazifischen Inselstaaten haben andere Sorgen

Aus US-amerikanischer Perspektive mag das wichtig sein. Die Pazifikinseln selbst aber haben ganz andere Sorgen. Sie befürchten, in einen Stellvertreterkonflikt zwischen China und den USA hineingezogen zu werden, während um sie herum der Meeresspiegel steigt und ihre Atolle versinken. Für viele der Staaten geht es ums blanke Überleben.

Als Chinas Außenminister im Juni zu dem Treffen des Pacific Islands Forum nach Fidschi gereist war, erklärte deren Generalsekretär dem Gast, man habe kein Interesse, sich zwischen Peking und Washington entscheiden zu müssen, viel wichtiger sei der Kampf gegen den Klimawandel. Auch im Abschlussdokument des Treffens zwischen Washington und den 14 Pazifikstaaten nimmt das Thema nun viel Platz ein, zudem versprach Biden den Staaten Finanzhilfen in Höhe von 810 Millionen US-Dollar. Wann das Geld fließt, ist allerdings offen – während China voranprescht, auch mit seiner „Neuen Seidenstraße“, die es Peking leicht macht, Investitionen im Ausland zu tätigen.

Salomonen-Botschafter Mosé: „Auswirkungen der globalen Erwärmung sind eine existentielle Bedrohung“

Treffen mit dem EU-Botschafter der Salomonen. Eigentlich hatte man vereinbart, mit Moses K. Mosé über das Verhältnis seines Landes zu China zu sprechen. Doch als man dem Diplomaten schließlich in München gegenübersitzt, gibt er sich äußert schmallippig. Zu dem Sicherheitsabkommen will er sich gar nicht äußern, zu China am liebsten auch nicht.

Mosé möchte viel lieber über ein Problem sprechen, das auch er als weitaus drängender ansieht: den Klimawandel. „Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind eine existentielle Bedrohung für die Salomonen“, sagt er. Durch den ansteigenden Meeresspiegel würden Strände fortgespült, leide die Landwirtschaft, würden ganze Atolle versinken. „Starkregen und Wirbelstürme nehmen zu“, sagt Mosé, manche Menschen seien bereits gezwungen, ihre Dörfer zu verlassen und in höhergelegene Gebiete umzusiedeln.

„Die reichen Nationen sind für den Klimawandel verantwortlich“, sagt der Botschafter. „Die Inselstaaten im Pazifik haben kaum zur Erderwärmung beigetragen, leiden aber stark darunter. Das macht mich wütend.“ Die Herausforderungen seien so groß, dass die Salomonen sie nicht alleine stemmen könnten. „Wir haben die Ressourcen einfach nicht“, sagt Mosé. Und dann spricht er doch über China. „Sie kommen, fragen dich, was du möchtest, und bieten dir Unterstützung an. Sie haben erkannt, dass der Klimawandel für uns eine große Herausforderung darstellt.“ Wie genau Peking hilft, erklärt der Botschafter allerdings nicht.

China versucht, die öffentliche Meinung auf den Salomonen zu beeinflussen

Die chinesische Regierung, so Mosé, sage einem nicht, was man tun solle, sondern höre zu. „Die USA hingegen haben andere Prioritäten, die engagieren sich auf der ganzen Welt. Unsere Probleme sind ihnen nicht so wichtig.“ Ob sich China seine finanzielle Unterstützung bezahlen lasse – mit Loyalität zum Beispiel? „Ich glaube, dass sie sich im Gegenzug nichts von uns erwarten“, sagt der Botschafter.

Wie China versucht, den öffentlichen Diskurs auf den Salomonen zu beeinflussen, zeigt ein kürzlich veröffentlichter Bericht des Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Mit Desinformationskampagnen mache Peking Stimmung gegen die USA und Australien, heißt es. So behaupteten etwa chinesische Staatsmedien, die Regierung in Canberra stecke hinter den Ausschreitungen, die Honiara im vergangenen Jahr erschütterten. Eine Sprecherin von Chinas Außenministerium wies die ASPI-Analyse unlängst zurück: „Auf den Salomonen und in anderen pazifischen Inselstaaten hält man große Stücke auf China, weil wir für ihre Länder etwas geleistet haben“, sagte die Sprecherin. „Die Menschen können genau erkennen, wer eine Desinformationskampagne betreibt und wer wirklich zur Entwicklung der Inselstaaten beiträgt.“ Ein unverhohlener Seitenhieb in Richtung Westen.

Auch im Kampf gegen den Klimawandel könnte die zunehmende Rivalität zwischen Peking und Washington, den beiden Ländern mit dem weltweit höchsten Ausstoß an Treibhausgasen, verheerende Konsequenzen haben. Nachdem Anfang August die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, das von China beanspruchte Taiwan besucht hatte, reagierte Peking nicht nur mit massiven Militärmanövern, sondern kündigte zudem an, die Klimagespräche mit den USA auszusetzen. Für die Länder der Region eine Katastrophe. Salomonen-Botschafter Mosé sagt: „Wir haben keine Zeit mehr. Wenn sich nicht bald etwas tut, dann ist es zu spät.“ (sh)