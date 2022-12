Chinas Städte beginnen zu lockern: Restaurants öffnen, Bürger dürfen ohne PCR-Test U-Bahn fahren

Reaktion auf Chinas Corona-Proteste

+ © CNS/AFP Erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Urumqi: Dort dürfen die Menschen wieder raus zum Einkaufen von Lebensmitteln. In Urumqi waren kürzlich beim Brand eines abgeriegelten Wohnhauses zehn Menschen gestorben. Das löste eine landesweite Protestwelle aus. © CNS/AFP

Chinas Kommunalpolitiker reagieren auf die Corona-Proteste des vergangenen Wochenendes. Viele Städte kündigten erste Lockerungen an: Quarantäne zuhause oder keine Tests mehr zum Busfahren.

Peking/München – Als Reaktion auf die landesweiten Proteste gegen die Null-Covid-Politik haben am Wochenende mehrere Städte in ganz China Testpflicht und Quarantäneregeln gelockert. Einige erlaubten trotz steigender Infektionszahlen zudem die Öffnung von Restaurants, Einkaufszentren und Schulen. Eine größere Öffnungswelle erwarten Experten bisher dennoch nicht. Es bleibt vorerst bei Einzelnmaßnahmen. China meldete am Samstag 32.827 Neuinfektionen und damit etwas weniger Fälle als in den vergangen Tagen.

Doch in der staatlichen Volkszeitung sprachen sich mehrere Gesundheitsexperten dafür aus, Infizierten eine Isolation zu Hause zu ermöglichen, anstatt alle positiv Getesteten in staatliche Quarantänezentren zu bringen. Ein Pekinger Bezirk kündigte bereits an, dass positiv Getestete ab sofort nicht mehr in solche Einrichtungen müssen. Auch in Shenzhen und Dongguan im Perlflussdelta dürfen sich Infizierte laut den Behörden „unter bestimmten Voraussetzungen“ zu Hause isolieren.

China: U-Bahn und Bus erstmals seit langem ohne negativen PCR-Test

Auch die Testpflicht wird in vielen Städten gelockert. In Shanghai entfällt ab Montag Testpflicht für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder das Betreten von Parks und Touristenattraktionen im Freien zu betreten. Shanghai folgt damit den Lockerungen dem Beispiel mehrerer chinesischer Städte, darunter Peking, Tianjin, Shenzhen und Chengdu, deren Bürger bereits seit Freitag oder Samstag wieder ohne Test mit Bus oder U-Bahn fahren dürfen.

In der Hauptstadt Peking riefen die Gesundheitsbehörden zudem Krankenhäuser auf, Menschen auch ohne negativen PCR-Test zu behandeln. Dort müssen Einwohner demnach seit Samstag auch nicht mehr beim Kauf von Fieber- und Erkältungsmedikamenten ihren Namen hinterlassen. In Peking wurden bereits erste Teststationen abgebaut. Ein Video, das zeigt, wie Arbeiter in Peking eine Prüfkabine mit einem Kran auf einen Lastwagen verfrachten, ging am Freitag viral in Chinas Sozialmedien. „In die Geschichte verbannt“, ätzte ein Kommentator laut Reuters.

China: Selbst Xi Jinping erkennt geringere Gefahr durch Omikron an

Überraschende Töne gab es zudem von Staatschef Xi Jinping persönlich. Xi, der sich gern für die strikte Null-Covid-Politik feiern lässt, sagte zu EU-Ratspräsident Charles Michel bei dessen Besuch in Peking nach Angaben von EU-Beamten, die Omikron-Variante erlaube „mehr Öffnungen“. Die Bevölkerung sei nach drei Jahren Pandemie „frustriert“, betonte Xi demnach. Bei den Protestierenden habe es sich hauptsächlich um Studierende oder Jugendliche gehandelt. Am Mittwoch hatte bereits Vizepremierministerin Sun Chunlan von „einer neuen Situation und neuen Aufgaben bei der Prävention und Bekämpfung der Epidemie“ gesprochen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) begrüßte unterdessen die vorsichtigen Lockerungen. WHO-Notfalldirektor Michael Ryan sagte vor Journalisten in Genf: „Wir freuen uns zu hören, dass die chinesischen Behörden ihre Strategien anpassen und jetzt wirklich versuchen, die nötigen Kontrollmaßnahmen mit dem Leben, den Lebensgrundlagen und den Menschenrechten der Menschen in Einklang zu bringen.“ Ryan begrüßte zudem, dass die Impfrate in China ansteige. Doch dies geht den meisten Experten viel zu langsam. Ausländische mRNA-Vakzine wie von Biontech sind in China nicht zugelassen. Auch der Absatz eigener Impsftoffe wie von Sinovac verläuft aufgrund mangelnder Nachfrage derzeit schleppend. Die Beweggründe dafür bleiben für die meisten Beobachtenden rätselhaft.

China: Massive Polizeipräsenz verhindert weitere Null-Covid-Proteste

Chinas Null-Covid-Politik und die damit verbundenen ständigen Lockdowns und Kontrollen hatten am vergangenen Wochenende eine landesweite Protestwelle ausgelöst. Was mit Trauer über zehn Todesopfer beim Brand eines offenbar abgeriegelten Wohnhauses in Xinjiangs Hauptstadt Urumqi begann, richtete sich bei mehreren Demos – etwa in Shanghai und Peking – bald auch gegen Staatschef Xi Jinping und die Kommunistische Partei. Demonstrierende hatten etwa in Shanghai Xi und die KP lautstark zum Abtreten aufgerufen. Eine starke Polizeipräsenz aber verhinderte unter der Woche weitere Proteste.

Auch an diesem Wochenende kam es nur vereinzelt zu Protesten und Zusammenstößen mit der Polizei, unter anderem im zentralchinesischen Wuhan, wo Ende 2019 die Pandemie ihren Anfang genommen hatte. Noch immer sind vor allem an den Orten der Proteste des vergangenen Wochenendes wie der Urumqi-Straße in Shanghai viele Sicherheitskräfte zu sehen. Dafür gingen im Ausland vielerorts Menschen in Solidarität mit den Protestierenden auf die Straße, darunter in Taipeh, Berlin, Tokio oder Boston.

Im nordwestlichen Urumqi – Ort des Wohnhausbrand mit zehn Toten, der die landesweiten Anti-Lockdown-Proteste ausgelöst hatte – kündigten die Behörden am Freitag die stufenweise Öffnung von Supermärkten, Hotels, Restaurants sowie nahe gelegenen Ski-Gebieten an. Die Stadt mit ihren mehr als fünf Millionen Einwohnern ist einer der am längsten von Corona-Maßnahmen betroffenen Orte Chinas. Einige Viertel waren seit Anfang August im Lockdown. (ck/dpa)