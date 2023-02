China fällt Russland mit 12-Punkte-Friedensplan in den Rücken – Scholz und Baerbock reagieren

Krieg in der Ukraine

China legt einen 12-Punkte-Friedensplan für den Ukraine-Krieg vor. Erste Reaktionen sind skeptisch.

Update vom Freitag, 24. Februar, 9.30 Uhr: Es gibt bereits erste Reaktionen auf Chinas 12-Punkte-Friedensplan für den Ukraine-Krieg. Nachdem sich Bundeskanzler Olaf Scholz bereits vor der Veröffentlichung des Dokuments skeptisch im ZDF geäußert hatte, verwies Außenministerin Annalena Baerbock auf die Charta der Vereinten Nationen. Sie forderte China deshalb auf, diese Planungen zu unterstützen.

+ Chinas Präsident Xi Jinping bei einer Ansprache. © Zhang Ling / Imago Images

Scott Kennedy, China-Experte am „Center for Strategic and International Studies“ in den USA, bezeichnete den Chinas Friedensplan als idealistische Wunschliste. Das kommentierte er auf Twitter.

Erstmeldung vom Freitag, 24. Februar, 4.30 Uhr: Peking – In einem mit Spannung erwarteten 12-Punkte-Papier, das am Freitag vom Außenministerium in Peking veröffentlicht wurde, hat China zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgerufen. Außerdem wird eine sofortige Aufnahme von Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gefordert. „Dialog und Verhandlungen sind die einzig machbare Lösung für die Ukraine-Krise“, heißt es in dem Positionspapier. Die Bemühungen Chinas, sich mit Vorschlägen stärker einzubringen, waren zuvor allerdings mit Skepsis betrachtet worden, da China den russischen Angriffskrieg bis heute nicht verurteilt hat.

Ukraine-Krieg: China fordert Rationalität und Zurückhaltung

„Alle Parteien sollten Russland und die Ukraine unterstützen, in die gleiche Richtung zu arbeiten und letztendlich einen umfassenden Waffenstillstand zu erreichen“, heißt es in dem Dokument. „Konflikt und Krieg dienen niemandem. Alle Parteien müssen rational bleiben, Zurückhaltung üben und vermeiden, die Flammen anzufachen, und verhindern, dass sich die Krise weiter verschlechtert oder sogar außer Kontrolle gerät.“ Auch fordert China, dass die Grundsätze der Vereinten Nationen streng beachtet werden müssten.

In dem Papier mit dem Titel „Position Chinas zu politischen Lösung der Ukraine-Krise“ verspricht das chinesische Außenministerium, dass China weiterhin eine „konstruktive Rolle“ bei der Wiederaufnahme der Friedensgespräche spielen werde, nannte aber keine weiteren Einzelheiten.



Auf jeden Punkt folgt ein Absatz, in dem die chinesische Position erläutert wird, der jedoch keine konkreten Vorschläge enthält, wie die Punkte erreicht werden sollen.

Die Forderungen Chinas im 12-Punkte-Papier

Respektierung der Souveränität aller Länder.

Abkehr von der Mentalität des Kalten Krieges.

Einstellung der Feindseligkeiten.

Wiederaufnahme der Friedensgespräche.

Beilegung der humanitären Krise.

Schutz von Zivilisten und Kriegsgefangenen.

Sicherheit der Kernkraftwerke.

Verringerung der strategischen Risiken.

Erleichterung der Getreideexporte.

Beendigung einseitiger Sanktionen.

Stabilisierung von Industrie- und Versorgungsketten.

Förderung des Wiederaufbaus nach Konflikten.

„Die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität aller Länder muss wirksam aufrechterhalten werden“, heißt es im ersten Punkt des Papiers, was Beobachter häufig auf die ursprünglichen Grenzen der Ukraine beziehen. Gleichzeitig wird darin aber auch gefordert, dass die „legitimen Sicherheitsinteressen aller Länder ernst genommen“ werden müssten. Hinter dieser Formulierung sehen Diplomaten einen klaren Hinweis auf die Argumentation Russlands, sich gegen die USA und die Nato verteidigen zu müssen.

China ruft in dem Dokument auch zu einer Verringerung der strategischen Risiken des Krieges auf: „Atomwaffen dürfen nicht eingesetzt werden, und Atomkriege dürfen nicht ausgefochten werden.“ Auch die Drohung mit dem Einsatz von nuklearen Waffen sei abzulehnen. Diplomaten in Peking gehen allerdings trotz der Forderungen im Positionspapier nicht so weit, die Vorschläge als „neue Friedensinitiative“ oder „Friedensplan“ zu beschreiben. Es wurde auf die besondere Nähe Chinas zu Russland und seine mangelnde Neutralität verwiesen. Seit Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine vor einem Jahr hatte China dem russischen Präsidenten Wladimir Putin immer Rückendeckung gegeben und die USA und die Nato als eigentliche Verursacher der Krise beschrieben. (skr/tu mit AFP/dpa)

