Schmallenberg statt Meseberg: Merz und Dobrindt schalten auf Angriffsmodus

+ © Federico Gambarini/dpa CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bei der Klausurtagung in Schmallenberg. © Federico Gambarini/dpa

CDU und CSU gehen zum Angriff über. Die Leistung der Ampel-Regierung sei zu schlecht. In einem Maßnahmenpaket fordern sie jetzt Soforthilfen für Wirtschaft und Bürger.

Friedrich Merz und Alexander Dobrindt werden am Freitagnachmittag vor die Presse treten.

Mit einem Maßnahmenpaket wollen CDU und CSU den Druck auf die Ampel-Regierung erhöhen.

Die Unionsfraktion im Bundestag hält am Donnerstag und Freitag eine Klausurtagung im sauerländischen Schmallenberg ab.

Update vom 1. September, 11.31 Uhr: In der Flugblatt-Affäre pocht der CDU-Chef auf vollständige Aufklärung der Vorwürfe. Er sei „einigermaßen sprachlos über das, was da publiziert worden ist“, hatte Friedrich Merz am Donnerstag (31. August) in Schmallenberg gesagt. Inzwischen ist der Chef der Freien Wähler in der Sache stärker unter Druck geraten: Markus Söder stellt seinem Vize Hubert Aiwanger ein Ultimatum.

Erstmeldung vom 1. September: Schmallenberg – Mit einer zweitägigen Klausur wollen die Parteiführungen von CDU und CSU wohl auch den Druck auf die Ampel-Koalition erhöhen. Nur wenige Tage nach der Klausur der Bundesregierung um Kanzler Olaf Scholz auf Schloss Meseberg, tagen die Unionsparteien im sauerländischen Schmallenberg. „Deutschland hat keine schlechte Wirtschaft, sondern eine schlechte Bundesregierung“, lautet die Feststellung in der am Donnerstagabend verabschiedeten „Sauerländer Erklärung“. Unterzeichnet wurde das Papier vom geschäftsführenden Vorstand der CDU/CSU-Abgeordneten um den CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz und den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Bislang konnten die Unionsparteien in den Umfragen nur wenig von den Streitereien innerhalb der Bundesregierung profitieren. Knapp einen Monat vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen soll sich das jetzt ändern. „Anpacken: Wohlstand sichern, Wachstum schaffen“ lautet der Titel des eingereichten Maßnahmenpakets. Durch die Vorschläge der Oppositionsparteien sollen die deutsche Wirtschaft wieder angekurbelt und die Bürgerinnen und Bürger stärker entlastet werden. Umsetzen können die CDU und CSU die Vorschläge alleine jedoch nicht. Dafür bräuchte es die Unterstützung von Teilen der Ampel-Koalition.

Unionsklausur in Schmallenberg: Merz und Dobrindt blasen zum Angriff auf die Ampel

In dem beschlossenen Wirtschafts-Papier heißt es: „Deutschland braucht eine Investitionsoffensive, die Wirtschaft, Klima und Energie effektiv und nachhaltig verbindet.“ Beschäftigte und Unternehmen bräuchten mehr Netto vom Brutto. Damit sich Arbeit wieder mehr lohne, sei eine „Belastungsbremse“ notwendig. Die Sozialabgaben müssten bei 40 Prozent gedeckelt werden. Überstunden und Arbeiten im Rentenalter sollten steuerfrei gestellt werden. Die Gesamtsteuerbelastung von Unternehmen müsse bei 25 Prozent gedeckelt werden.

Als weiter Maßnahmen schlagen die Unionsparteien eine Senkung der Stromsteuer vor. Während die Ampel-Regierung das Energieangebot verknappe, will die Union es ausweiten. Ziel sei ein Strompreis unter 20 Cent pro Kilowattstunde - inklusive aller Steuern und Abgaben, fordert die Union. Die Stromsteuer müsse sofort auf das gesetzliche EU-Minimum von 0,05 Cent pro Kilowattstunde sinken. Die Netzentgelte sollten halbiert werden. „Davon profitieren alle gleichermaßen: Mittelstand, Handwerk und Industrie ebenso wie alle privaten Haushalte.“

Abschluss der CDU/CSU-Klausurtagung – Merz und Dobrindt treten am Freitag vor die Presse

Auch ein „Brückenstrompreis“ für den deutschen Mittelstand fordern CDU und CSU in ihrem Papier von der Bundesregierung. Damit solle der „massive Wettbewerbsnachteil“ ausgeglichen werden, den die deutschen Unternehmen durch die steigenden Energiekosten erfahren würden. Weitere von CDU und CSU aufgeführte Punkte sind der stärkere Bürokratieabbau und das Ankurbeln des Wohnungsbaus in Deutschland.

Nachdem am Donnerstag die Wirtschaft im Vordergrund gestanden war, dreht sich am Freitag alles um Außen- und Sicherheitspolitik. Dafür wird der Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München, Carlo Masala, als Gast erwartet. Merz und Dobrindt selbst werden am Freitagnachmittag vor die Presse treten, um die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der zweitägigen Beratungen zu informieren. (fd/dpa)