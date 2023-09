Belästigungsvorwürfe gegen Bundeswehr-General: Was wusste Pistorius-Vertrauter?

Aufruhr im Verteidigungsministerium

Ein Bundeswehr-General soll trotz Belästigungsvorwürfen einen wichtigen Posten erhalten haben. In die Kritik gerät wohl auch ein Vertrauter von Boris Pistorius.

Berlin – Geht es nach den Beliebtheitswerten in den Umfragen, ist Boris Pistorius die klare Nummer eins der Ampel-Koalition, die von einer Verlegenheit in die nächste zu stolpern scheint. Vielleicht liegt es am Welpenschutz des SPD-Politikers, der erst Anfang des Jahres und damit rund 13 Monate nach den allermeisten Kabinettskollegen in die Regierung aufstieg. Als Verteidigungsminister hat er sich schnell profiliert und ist nicht zuletzt aufgrund des Ukraine-Kriegs und den Folgen auch für Deutschland stets präsent.

Nun erreicht offenbar eine Affäre um Belästigungsvorwürfe gegen einen Bundeswehr-General das nähere Umfeld von Pistorius. Über die Vorgänge und Zusammenhänge berichtet der Business Insider (Artikel hinter einer Paywall). Im Mittelpunkt stehen Brigadegeneral Frank Reiland und Staatssekretär Nils Hilmer.

+ Rumort es in seinem Haus? Verteidigungsminister Boris Pistorius musste womöglich eine Personalie wieder einfangen. © IMAGO/Christoph Hardt

Belästigungsvorwürfe gegen General: Offenbar auch im Jahresbericht der Wehrbeauftragten gelandet

Ersterer war am Donnerstagmorgen von seinem Posten als Chef der sogenannten Task Force Personal zurückgetreten – was kaum für Schlagzeilen sorgte. Dabei war das Gremium erst vor zwei Wochen ins Leben gerufen worden, um bis Jahresende die Personalgewinnung und -bindung auf höchster Ebene voranzutreiben, heißt es in dem Bericht. Offiziell nannte Reiland für seinen Schritt demnach „persönliche Gründe“, was einem internen Schreiben zu entnehmen sei.

Allerdings sollen Recherchen des Business Insider zufolge Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den 55-Jährigen der wahre Grund für den Schritt gewesen sein. Demnach sei der Fall Reiland „anonymisiert 2022 in den Jahresbericht der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD) zu Missständen in der Bundeswehr“ gelangt.

Ekelhafte Entgleisung steht im Raum: „Wenn ich ihre Tochter sehe, komme ich auf schmutzige Gedanken“

Konkret werde dem Familienvater vorgeworfen, bei einem gemeinsamen Projekt der Bundeswehr mit einer zivilen Firma gegenüber einer Praktikantin dieser Firma im Beisein ihres Vaters sinngemäß gesagt zu haben: „Wenn ich ihre Tochter sehe, komme ich auf schmutzige Gedanken.“ Bei einem weiteren Treffen, bei dem die Praktikantin ebenfalls anwesend war, habe Reiland sinngemäß betont, es sei ihm leichter gefallen, seiner Arbeit nachzugehen, weil er nicht durch eine „leichtbekleidete Dame abgelenkt“ gewesen sei. Dazu wurde festgestellt, dass die Dame zu keinem Zeitpunkt leicht bekleidet gewesen sei.

+ Kennen sich schon seit vielen Jahren: Verteidigungsminister Boris Pistorius (r.) machte Nils Hilmer zu seinem Staatssekretär. © Twitter/@BMVg_Bundeswehr

Was wusste Pistorius-Vertrauter? Personalentscheidung soll im Verteidigungsministerium für Unmut gesorgt haben

Dem Bericht des Business Insider ist weiter zu entnehmen, dass Högl kritisierte, Reiland sei mit einer relativ niedrigen Disziplinarbuße – einer Geldstrafe – davongekommen. Aufgrund dieser Vorfälle soll im Verteidigungsministerium seit Tagen „großer Unmut über die Personalentscheidung“ geherrscht haben.

Der Ärger soll sich dabei auf den schon erwähnten Staatssekretär konzentriert haben. Denn Hilmer, der mit Pistorius von Hannover nach Berlin gewechselt war und er als enger Vertrauter des Ministers gelte, soll den Infos des Mediums zufolge vor der Ernennung Reilands von den Vorwürfen gewusst haben.

Allerdings sei der 41-Jährige demnach der Meinung gewesen, der Offizier habe eine zweite Chance verdient. Daran soll er auch trotz einer Högl-Nachfrage, ob Reiland wirklich die geeignete Wahl sei, festgehalten haben.

Weiter heißt es in dem Bericht, eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums habe sich zu dem Vorgang nicht äußern wollen. Eine entsprechende Nachfrage bei Reiland sei unbeantwortet geblieben.

Hilmer war bereits in einem früheren Bericht des Business Insider kritisch beäugt worden. Damals ging es um eine Bodenrenovierung in seinen Räumlichkeiten. (mg)

