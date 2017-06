Bundestagswahl 2017: SPD verliert weiter an Boden

Aktuelle Prognosen

+ © dpa Kanzlerkandidat Martin Schulz und die SPD sind laut einer aktuellen Umfrage weiter in der Gunst der Wähler gesunken. © dpa

Die Luft wird immer dünner für Martin Schulz und die SPD: Auch eine Emnid-Umfrage bestätigt, dass die Sozialdemokraten weit vom Wahlsieg entfernt sind.

Berlin - Der Abstand zwischen Union und SPD in der Wählergunst ist einer Umfrage zufolge auf 15 Prozentpunkte gestiegen. Wenn am nächsten Sonntag ein neuer Bundestag gewählt werden würde, kämen CDU und CSU unverändert auf zusammen 39 Prozent, ergab der Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt. Die SPD rutschte dieser Umfrage zufolge im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 24 Prozent ab. Drittstärkste Kraft wären die Linken mit 9 Prozent. Die Grünen könnten sich im Vergleich zur Vorwoche um einen Punkt auf 8 Prozent verbessern. Die AfD käme demnach erneut auf 8 Prozent, die FDP unverändert auf 7 Prozent.

Der Umfrage nach räumen die Befragten der Union eine höhere Kompetenz bei den Themen Steuern und Innere Sicherheit ein als der SPD. Dagegen könnten die Sozialdemokraten beim Thema Sozialpolitik mehr punkten. Auf diesem Feld hielten die Befragten sie für kompetenter als die CDU/CSU.

Wann findet die Bundestagswahl 2017 statt?

2017 wird der 19. Deutsche Bundestag gewählt. Das Jahr stand schon länger fest, doch das Datum wurde erst im Januar bekannt gegeben: Am 18. Januar 2017 hat die Bundesregierung den Sonntag, 24. September, als Wahltag vorgeschlagen und fünf Tage später stimmte Bundespräsident Joachim Gauck dem Vorschlag des Kabinetts zu - der Termin war somit festgelegt. Das heißt: Der Deutsche Bundestag wird am Sonntag, 24. September 2017 gewählt.

Prognosen für die Bundestagswahl 2017: Aktuelle Umfragen

Aktuell ist die Union wieder im Aufwind, während der so genannte Schulz-Effekt der SPD schon als Geschichte bezeichnet werden kann.

Partei CDU/CSU SPD Grüne FDP Die Linke Afd Sonstige Forschungsgruppe Wahlen (23. Juni) 39 Prozent 25 Prozent 8 Prozent 8 Prozent 9 Prozent 7 Prozent 4 Prozent Forsa (21. Juni) 39 Prozent 23 Prozent 8 Prozent 8 Prozent 10 Prozent 7 Prozent 5 Prozent Allensbach (20. Juni) 40 Prozent 24 Prozent 7 Prozent 10,5 Prozent 8,5 Prozent 6,5 Prozent 3,5 Prozent INSA (20. Juni) 36,5 Prozent 25 Prozent 6,5 Prozent 9 Prozent 11 Prozent 9 Prozent 3 Prozent Emnid (17. Juni) 39 Prozent 25 Prozent 7 Prozent 7 Prozent 9 Prozent 8 Prozent 5 Prozent Infratest dimap (15. Juni) 39 Prozent 24 Prozent 7 Prozent 9 Prozent 8 Prozent 8 Prozent 5 Prozent Forschungsgruppe Wahlen (2. Juni) 39 Prozent 25 Prozent 7 Prozent 8 Prozent 9 Prozent 8 Prozent 5 Prozent GMS (1. Juni) 39 Prozent 23 Prozent 8 Prozent 10 Prozent 8 Prozent 8 Prozent 4 Prozent Forsa (31. Mai) 38 Prozent 25 Prozent 7 Prozent 9 Prozent 8 Prozent 7 Prozent 6 Prozent Allensbach (26. Mai) 37 Prozent 26 Prozent 8 Prozent 9 Prozent 8 Prozent 8 Prozent 4 Prozent Insa (22. Mai) 36,5 Prozent 26 Prozent 6 Prozent 9,5 Prozent 10 Prozent 8 Prozent 4 Prozent

Keine Chance auf eine Kanzlermehrheit - auch die Forschungsgruppe Wahlen kam am Freitag auf ein niederschmetterndes Ergebnis für Martin Schulz und die SPD.