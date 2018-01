Bundesregierung: Deutsches Todesopfer bei Anschlag in Kabul

Noch keine Angaben zum Opfer

+ © picture alliance / Rahmat Gul/AP Bei dem Angriff auf ein Hotel in der afghanischen Hauptstadt waren mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. © picture alliance / Rahmat Gul/AP

Bei dem jüngsten Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul auf ein internationales Hotel hat es auch ein deutsches Todesopfer gegeben.

Berlin - Dies teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin mit. Das Opfer soll weiblich sein. Bei dem Angriff auf ein Hotel in der afghanischen Hauptstadt waren mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen.

Die Taliban bekannten sich per E-Mail zu der Tat und sagten, fünf ihrer „heiligen Krieger“ hätten das Hotel überfallen und Dutzende ausländische und afghanische Feinde getötet. Die Sicherheitsvorkehrungen am Intercontinental waren offenbar eher lax.

Die Sicherheitslage in der afghanischen Hauptstadt hat sich seit Ende der Nato-Kampfmission im Dezember 2014 stark verschlechtert. 2017 gab es dort mehr als 20 schwere Anschläge der Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mit mehr als 500 Toten.

Weitere Informationen folgen.

dpa