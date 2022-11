Bundestag beschließt Bürgergeld: Showdown am Montag – Triage-, „Klebe“- und China-Streit folgt

Tagesordnung bis in die Nacht

+ © Michael Kappeler/dpa Der Bundestag hat Hubertus Heils Bürgergeld zugestimmt - doch im Bundesrat droht dem Ampel-Minister ein Veto. © Michael Kappeler/dpa

Der Bundestag erlebt einen sehr langen und inhaltlichen brisanten Tag. Nach einem möglicherweise obsoleten Ja zum Bürgergeld stehen China und Triage auf dem Programm. Ticker.

Update vom 10. November, 11.30 Uhr: Der Bundestag hat das neue Bürgergeld verabschiedet. Ab 2023 soll es Hartz-IV ablösen. Beschlossen hat das die Mehrheit der Ampel-Regierung – allerdings muss auch noch der Bundesrat zustimmen. Schon für Montag ist eine Sondersitzung angesetzt. Die Union hat allerdings heute auch im Plenum noch einmal Widerstand angekündigt. Bleiben die unionsregierten Länder geschlossen, können sie die Reform blockieren.

Bürgergeld, Triage-Gesetz und China – Ampel manövriert im Bundestag durchs Minenfeld

Vorbericht: Berlin – Die Ampel-Koalition demonstrierte zuletzt wenig Einsamkeit – zeigte dafür aber offene Flanken: Die China-Politik zog Zweifel auf sich, beim Bürgergeld braucht Olaf Scholz‘ Regierung im Bundesrat die Hilfe der Opposition. Am Donnerstag (10. November) standen beide Themen im Bundestag auf der Agenda.

Hinzu kommt ein weiteres brisantes Thema. Die Ampel will ein Triage-Gesetz beschließen. Das ist Pflicht: Das Verfassungsgericht hatte in der Corona-Pandemie Klarstellungen angemahnt. Doch die Debatte auf ethisch heiklem Gebiet könnte für neue Debatten sorgen. Auch über Klimaproteste, Vermögensabgaben, Cum-Ex, Asyl oder EU-Maßnahmen gegen Ungarn beraten die Parlamentarier – die Tagesordnung reicht bis 3.35 Uhr in der Nacht auf Freitag. Die wichtigsten Streitpunkte im Bundestag im Überblick:

Bürgergeld im Bundestag: Union wirft Ampel „Arroganz“ vor – Heil hofft dennoch

Das Bürgergeld ist eines der aktuellen Kernanliegen der Ampel. Dabei geht es nicht nur um höhere Hartz-IV-Sätze, sondern um einen anderen Umgang mit den Empfängern der Hilfen. Am Mittag gab der Bundestag grünes Licht. Doch im Bundesrat müssen unionsregierte Länder bei der Verabschiedung mithelfen. Und CDU und CSU wollen sich querstellen. Jedenfalls bei allem, was über erhöhte Regelsätze hinausgeht. Das betonte auch CDU-Sozialexperte Hermann Gröhe in der Plenardebatte.

Der Bürgergeld-Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) enthalte „grundsätzliche Webfehler“, sagte Gröhe. Die Ampel ignoriere aus „ideologischer Verbohrtheit“ Kritik der Union. Konkret rügte er etwa ein geplantes Schonvermögen von bis zu 150.000 Euro für eine „Bedarfsgemeinschaft“ von zwei Erwachsenen und zwei Kindern als „nicht erklärbar“. „Glauben Sie im Ernst, die Arroganz der Mehrheit im Bundestag erhöht die Chancen auf eine Mehrheit im Bundesrat?“, wandte sich Gröhe an die Regierung. „Wer empfiehlt Ihnen eigentlich solche absurde Strategien?“ Heil betonte hingegen: „Unsere Hand bleibt ausgestreckt“

„Das Bürgergeld hilft nicht denen, die arbeiten wollen, hilft nicht denen, die Leistung zeigen wollen. Das Bürgergeld unterstützt diejenigen, die nicht arbeiten wollen“, sagte AfD-Fraktionsvize Norbert Kleinwächter. Ähnliche Kritik übte auch ein Ökonom im Gespräch mit dem Münchner Merkur. Die Linke warf der Koalition dagegen vor, die Regelsätze zu spät und zu wenig erhöhen zu wollen. „Das Bürgergeld ist nicht im Ansatz armutsfest“, sagte Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch. „Bürgergeld klingt und gut, aber real ist es eben keine Abkehr von Hartz IV, das System bleibt erhalten. In der Substanz ist es Hartz V.“ Schon zuvor hatte der Paritätische Wohlfahrtsverband Kritik geübt, wie kreiszeitung.de berichtete.

„Klima-Kleber“ und China: Brisanter Tag im Parlament

Am Mittag und Nachmittag folgen die nächsten brisante Tagesordnungspunkt im Bundestag: um 11.05 Uhr wollte das Parlament einen Antrag der Union debattieren. Der Titel: „Straßenblockierer und Museumsrandalierer härter bestrafen – Menschen und Kulturgüter vor radikalem Protest schützen“. Es geht um die „Klebe“-Proteste der Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“. Zuletzt hatten unter anderem CSU-Chef Markus Söder härtere Strafen eingefordert.

Der Antrag sieht nun hohe Strafmaße vor – und vergleichsweise niedrige Einstiegshürden. Auf drei Monate bis fünf Jahre solle Strafrahmen für „Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr“ angehoben werden, forderte die Unionsfraktion. Strafe solle es bereits geben können, wenn die Blockade dazu geeignet ist, Leib und Leben eines Menschen zu gefährden, und die Täter nur billigend in Kauf nehmen, dass Rettungsdienste nicht zu Unfallopfern durchkommen“. Chancen auf eine Mehrheit hat der Vorstoß wohl kaum, er soll aber an die Ausschüsse überwiesen werden.

Für 16.10 Uhr ist eine Aktuelle Stunde zu Deutschlands China-Strategie angesetzt. Auch diesen Termin hatte die Union eingefordert. Anlass sind mehrere Fälle umstrittener wirtschaftspolitischer Entscheidungen: Zunächst hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) eine Beteiligung des chinesischen Logistikers Cosco an einem Hamburger Hafenterminal durchgesetzt. Später schritt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei einer möglichen chinesischen Übernahme einer Dortmunder Chipfabrik ein.

Bundestag arbeitet bis tief in die Nacht: Ampel will „Triage“-Gesetz am frühen Abend verabschieden

Um 17.15 Uhr steht die „Triage-Entscheidung“ des Bundesverfassungsgerichts auf dem Plan. Die Richter in Karlsruhe hatten im Dezember gefordert, unverzüglich Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen bei der pandemiebedingten Triage zu treffen. Andernfalls sei zu befürchten, dass diese bei der Zuteilung intensivmedizinischer Behandlungsressourcen benachteiligt würden, erklärten die Richter.

Der Gesetzentwurf legt nun fest, dass Ärzte nur anhand der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit der betroffenen Patienten entscheiden dürfen. „Wir haben den Menschen da draußen die Gewissheit gegeben, dass niemand Angst um seine Angehörigen oder sich selbst haben muss, dass der Stecker vom Beatmungsgerät gezogen wird, wenn man auf der Intensivstation ist“, sagte Grünen-Gesundheitspolitischer Janosch Dahmen. Solche Fälle schließe das Gesetz aus.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt kritisierte den Entwurf dagegen als unzureichend. Neben dem Kriterium der kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit hätten auch die ärztliche Indikation und der Patientenwille berücksichtigt werden müssen, sagte der Präsident der Bundesärztekammer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Ohne eine solche Klarstellung wird der Hinweis in der Gesetzesbegründung, dass die Letztverantwortung für die Beurteilung medizinischer Sachverhalte bei den Ärztinnen und Ärzten liegt, diese eher noch weiter verunsichern.“ (fn/dpa/AFP)