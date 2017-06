Rechte Medien: Corbyn ist Gefahr für Demokratie

„Verteidiger des Terrors“

+ © AFP Wird von den rechten britischen Medien hart angegangen: Labour-Chef Jeremy Corbyn. © AFP

Einen Tag vor der Parlamentswahl in Großbritannien haben rechte Medien den Labour-Chef Jeremy Corbyn als Gefahr für die Demokratie bezeichnet.

London - Die „Daily Mail“ bezeichnete Corbyn am Mittwoch als „Verteidiger des Terrors“, der „Massenmörder im Nahen Osten, Irland und anderswo in der Welt“ umworben habe. Die „Sun“ berichtete, Corbyn habe bei einer Protestveranstaltung 2002, bei der auch Anhänger einer verbotenen Dschihadisten-Organisation zugegen gewesen seien, eine flammende Rede gegen Israel gehalten.

Der „Telegraph“ berichtete unter Berufung auf einen ungenannten Polizeibeamten, Corbyn sei wegen subversiver Aktivitäten oder Verbindungen zwei Jahrzehnte lang von einer Spezialeinheit beobachtet worden.

Die Briten wählen am Donnerstag ein neues Parlament. Mit der vorgezogenen Wahl will sich Premierministerin Theresa May Rückendeckung für die geplanten Brexit-Verhandlungen sichern.

dpa