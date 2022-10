Wahl in Brasilien live: Wahllokale geöffnet - Neymar unterstützt Bolsonaro

Brasilien-Wahl am 30. Oktober

Wer wird der nächste Präsident in Brasilien? Die Stichwahl zwischen Jair Bolsonaro und Lula da Silva läuft. Der Newsticker.

+++ 16.35 Uhr: Die Wahl in Brasilien läuft. Sollte Amtsinhaber Jair Bolsonaro die Stichwahl verlieren, gibt es Befürchtungen, dass es zu Gewalt kommen könnte. Bolsonaro hatte mehrfach Zweifel am Wahlsystem gestreut und angedeutet, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen. Seit der Lockerung der Waffengesetze in seiner Amtszeit haben viele seiner Unterstützer ordentlich aufgerüstet. Einige Anhänger des Amtsinhabers forderten auch unverhohlen einen Militärputsch.

+++ 15.01 Uhr: Amtsinhaber Jair Bolsonaro kann sich über prominente Unterstützung bei der Wahl in Brasilien freuen. Fußballstar Neymar hat zur Wahl des rechtsextremen Präsidenten aufgerufen. Der Spieler in Diensten von Paris Saint-Germain gilt als glühender Anhänger Bolsonaros. Während des Wahlkampfs hatte Neymar seine Social Media Kanäle immer wieder genutzt, um für den umstrittenen Präsidenten zu werben.

+++ 13.18 Uhr: Die Wahllokale in Brasilien habent geöffnet. Die Stichwahl läuft. Amtsinhaber Jair Bolsonaro hat seine Stimme bereits abgegeben. Der Präsident soll laut Angaben des Nachrichtenportals Rio Times bereits zehn Minuten vor dem offiziellen Beginn der Wahl in Brasilien vor Ort gewesen sein.

+ Brasiliens Fußballstar Neymar macht sich vor der Wahl für Amtsinhaber Jair Bolsonaro stark. © HANDOUT/AFP

+++ 12.18 Uhr: Im Wahlkampf für seinen Vater aktiv ist auch Eduardo Bolsonaro. Der Sohn des amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro hatte unter anderem im hart umkämpften Wahlbezirk Minas Gerais gegen Herausforderer Lula da Silva gehetzt. Verbündete fand der dabei in den Besitzern einer örtlichen Fleischerei. Sie ermöglichten dem Präsidentensohn einen Auftritt vor den Angestellten. Ein Direktor der Firma soll dabei gesagt haben, ein Wahlsieg Bolsonaros bei der Stichwahl in Brasilien wäre gut für die Firma und würde Arbeitsplätze sichern. Gegen die Firma wird nun wegen Wahlbeeinflussung ermittelt, wie das Nachrichtenportal Folha de S.Paulo berichtet.

Wahl in Brasilien live: Lula liegt in Umfragen vorne

+++ 10.21 Uhr: Glaubt man den Umfragen zur Stichwahl in Brasilien, dann steuert das Land auf ein immer enger werdendes Rennen hin. Eine letzte Befragung am Samstag zeigte laut der Nachrichtenagentur Reuters ein leicht verbessertes Ergebnis für Jair Bolsonaro. Der Amtsinhaber konnte den Vorsprung des Herausforderers Lula da Silva demnach verkleinern. Da Silva führt die Umfragen weiterhin an.

Brasilien-Wahl live: Donald Trump fordert Wahl von Jair Bolsonaro

Update vom 30. Oktober 2022, 08.15 Uhr: Noch ist der Tag der Wahl in Brasilien nicht angebrochen. Doch schon bald öffnen die Wahllokale für die rund 156 Millionen Wahlberechtigte des ganzen Landes. In der Stichwahl treten Amtsinhaber Jair Bolsonaro und Herausforderer Lula da Silva gegeneinander an.

Kurz vor Öffnung der Wahllokale in Brasilien hat sich Donald Trump zur Stichwahl geäußert. Der ehemalige Präsident der USA bezeichnete Bolsonaro auf seiner Online-Plattform Truth Social als einen „großen Führer“, seinen Herausforderer Lula wiederum als „linksradikalen Verrückten“. Es ist bereits das zweite Mal, dass sich Trump im Wahlkampf für seinen Freund und Verbündeten Bolsonaro einsetzt.

Wahl in Brasilien live: Bolsonaro tritt in Stichwahl gegen Lula an

Brasilia – Brasilien steht vor einer zukunftsweisenden Entscheidung: Am 30. Oktober 2022 wird der neue Präsident des größten Landes Südamerikas gewählt. In der Stichwahl stehen sich Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein Herausforderer Lula da Silva gegenüber. Die beiden Kontrahenten spalten die Gesellschaft, in Brasilien herrscht vergiftete Stimmung.

Um die eigentlichen Probleme Brasiliens ging es im Vorfeld des zweiten Wahlgangs schon lange nicht mehr. Statt der großen Hungersnot im Land, den Rekordabholzungen im Amazonas oder der starken gesellschaftlichen Ungleichheit, standen gegenseitige Anschuldigungen und teils nebensächliche Eskapaden im Scheinwerferlicht des Wahlkampfes.

Wahl in Brasilien live: Ein Wahlkampf ohne Debatte

Es ist ein schmutziger Boden, auf dem der Schlagabtausch zwischen Lula da Silva und Bolsonaro ausgetragen wird. Ein Beispiel dafür kursierte unlängst in den brasilianischen Medien, als ein von Bolsonaros Söhnen und weiteren Politikern geteiltes Video einen selbsternannten Satanisten zeigte, der sich zum linksorientierten Ex-Präsidenten Brasiliens bekannte. Lula bezog Stellung und wies jegliche Anschuldigung der Teufelsanbetung zurück.

Doch der Gegenangriff ließ nicht lange auf sich warten. Lulas Wahlkampfteam ließ eine Reportage produzieren, die enthüllen sollte, dass Gegenspieler Bolsonaro angeblich Kannibalismus betreibe. Der Besuch des amtierenden Präsidenten bei einer indigenen Gemeinschaft Brasiliens im Jahr 2016 sowie ein paar aus dem Zusammenhang gerissene Interviewfetzen würden dies belegen.

Die Theorie um seine Gelüste nach Menschenfleisch konnte Bolsonaro schnell abschütteln, Lulas Anschuldigungen wegen zahlreicher Versäumnisse und Skandale während seiner Regierungszeit hingegen nicht. Bolsonaro feuerte zurück und brachte erneut die Korruptionsvorwürfe gegen Lula und seine Arbeiterpartei PT ins Spiel. In der Schlammschlacht der beiden Präsidentschaftsanwärter fand eine ernsthafte Debatte über die Zukunft Brasiliens keinen Platz.

Wahl in Brasilien live: Rennen zwischen Bolsonaro und Lula enger als erwartet

Entgegen sämtlicher Prognosen begegnen sich wenige Tage vor der Stichwahl in Brasilien beide Kandidaten auf Augenhöhe. Laut Umfragewerten, die dem Journal für Internationale Politik und Gesellschaft (IPG) vorliegen, stünden derzeit rund 49 Prozent auf der Seite von Lula da Silva. Bei Bolsonaro wären es 45 Prozent. Die spiegelt auch das Ergebnis des ersten Wahlgangs vom 2. Oktober wider. Doch woher kommt dieser Stimmungswandel innerhalb des Landes?

Noch vor dem ersten Wahlgang wurde Bolsonaro teils weit hinter den 40 Prozent gesehen. Es war sogar die Rede von einer absoluten Mehrheit für Lula. Doch mittlerweile hat der rechtsextreme Präsident Rückenwind bekommen. Durch geschickte Klientelpolitik weiß Bolsonaro seine Beziehungen zur Wirtschaftselite, der evangelischen Kirche und dem Militär sowie der Polizei zu festigen. Auch bei Lulas größtem Verbündeten, der einkommensschwachen Schicht, sammelte Bolsonaro in den letzten Wochen Bonuspunkte durch kalkulierte Hilfszahlungen.

Brasilien-Wahl live: Wer gewinnt die Wahl am 30. Oktober?

Die Wahl wird also enger als erwartet. Zahlen des IPG zufolge haben 46 Prozent der brasilianischen Bevölkerung angegeben, unter keinen Umständen Lula zu wählen. Dennoch liegt der linksorientierte Herausforderer in den Prognosen der Stichwahl in Brasilien vorne. Bei einem Wahlsieg von Bolsonaro erwartet das Land eine totalitäre Agenda. Sollte Lula gewinnen, könnte Bolsonaro das Ergebnis nicht anerkennen. Mit seiner ständigen Kritik am elektronischen Wahlsystem bereitet der Amtsinhaber womöglich schon die Anfechtung des Ergebnisses vor. (aa)

