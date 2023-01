Boris Pistorius soll Verteidigungsminister werden – hier 11 Dinge über den SPD-Politiker

Personalwechsel

Boris Pistorius soll nach Lambrechts Rücktritt neuer Verteidigungsminister werden. BuzzFeed News sammelt 11 wissenswerte Dinge über den noch Innenminister Niedersachsens.

Christine Lambrecht (SPD) erfuhr in den vergangenen Monaten viel Kritik. Unter anderem ihre Neujahresansprache, in der im Hintergrund laute Silvester-Böller zu hören waren, sorgte für großes Unverständnis in der Union. Deswegen legte Lambrecht nun nach nur einem Jahr ihr Amt als Verteidigungsministerin nieder. Ihr Nachfolger soll der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) werden. Aber wer ist er?

BuzzFeed.de sammelt elf Dinge, die man über Boris Pistorius, der wohl Verteidigungsminister wird, wissen sollte.

Rubriklistenbild: © Moritz Frankenberg/dpa/Archiv