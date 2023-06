Klatsche für Boris Johnson: Abgeordnete nehmen „Partygate“-Bericht an

Rishi Sunak enthält sich der Stimme

Der Bericht zu Boris Johnson ist 106 Seiten lang – viele Mitglieder seiner konservativen Partei erscheinen zur Debatte erst gar nicht.

London – Boris Johnson hat in der „Partygate“-Affäre gelogen. Zu diesem Schluss ist nun die Mehrheit der Mitglieder des Unterhauses in Großbritannien. Sie stimmten dem Bericht des Parlamentsausschusses zu, demzufolge der Ex-Premier Johnson das Parlament hinsichtlich der Partys an seinem Amtssitz während des Corona-Lockdowns belogen hat.

Damit billigten die Abgeordneten die in dem Bericht vorgesehenen Sanktionen, darunter ein Parlaments-Verbot für den konservativen Ex-Politiker. Der Bericht wurde von 354 Abgeordneten angenommen, nur sieben stimmten dagegen.

Boris Johnson und „Partygate“: Rishi Sunak enthält sich der Stimme

Viele hauptsächlich konservative Abgeordnete, darunter Premierminister Rishi Sunak, enthielten sich der Stimme. Zuvor hatten die Abgeordneten darüber diskutiert, ob sie den Erkenntnissen des Parlamentsausschusses zustimmen und die vorgeschlagenen Strafen für den ehemaligen Premier mittragen wollten.

Sunak war der Abstimmung ferngeblieben, was ihm die Opposition als „Schwäche“ auslegte. „Wenn der Premierminister noch nicht einmal in der Lage ist, Führung zu beweisen, wenn es darum geht, Lügner zur Rechenschaft zu ziehen, wie kann er erwarten, dass die Bürger dieses Landes ihm in anderen Dingen vertrauen“, sagte die Labour-Abgeordnete Thangam Debbonaire.

Corona-„Partygate“ für Johnson führt zu seinem Rücktritt

Der 106 Seiten lange Bericht war am Donnerstag (15. Juni) vorgelegt worden. Als Konsequenz aus der sogenannten „Partygate“-Affäre rund um die Partys während des Corona-Lockdowns war Johnson als britischer Regierungschef zurückgetreten, das war im vergangenen Juli. Am 11. Juni dieses Jahres legte er sein Amt als Abgeordneter nieder.

Weil er bereits aus dem Parlament ausgeschieden ist, hat die Abstimmung im Unterhaus keinen großen Konsequenzen für ihn. Ansonsten wäre er wegen seines Verhaltens für 90 Tage als Abgeordneter suspendiert worden. (AFP/frs)

