Paritätischer Wohlfahrtsverband Hessen begrüßt „Veröffentlichung der NSU-Akten ausdrücklich“

Böhmermann leakt NSU-Bericht

Böhmermann veröffentlichte in seiner Satire-Sendung die NSU-Akten des Verfassungsschutzes. Das war „längst überfällig“, dass das passiert, so der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen.

Am 31. Oktober kritisierte Bundeskanzler Olaf Scholz, der an Halloween so einige „linksgrüne“ Aktionen verurteilte, dass Jan Böhmermann den hessischen NSU-Bericht veröffentlicht hatte. Es gebe Regeln für die „Entstufung von Akten“, also die Aufhebung der Geheimhaltung. Dass ZDF-Moderator Jan Böhmermann gegen diese Regeln verstoßen hat, sei nichts, was man „begeistert zur Kenntnis“ nehme. Yasmin Alinaghi, Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen, kann die Kritik von Scholz an Böhmermanns Veröffentlichung des NSU-Berichts nicht verstehen.

.BuzzFeed.de sagt sie, warum eine Veröffentlichung der NSU-Akten längst überfällig war.

