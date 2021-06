Vor Gipfel mit Merkel: Ramelow fordert Komplett-Öffnung im Herbst

Vor Beratung der Länderchefs

+ © Michael Reichel/dpa Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow fordert Komplett-Öffnung im Herbst. © Michael Reichel/dpa

Die Länderchefs beraten heute auch über Lockerungen bei den Corona-Regeln. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow prescht schon mal voran. Eigentlich standen andere Themen auf der Agenda.

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) spricht sich nach einem Zeitungsbericht dafür aus, die Corona-Regeln im Herbst komplett zu lockern. „Ich glaube, wir können das Risiko der kompletten Öffnung im Herbst eingehen“, sagte Ramelow der Rheinischen Post. Die Widerstandskraft sei durch den Impfstoff in diesem Jahr höher. Er wisse aber auch, dass sich 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen werden. „Die müssen das Risiko dann selbst tragen und verantworten“, sagte Ramelow.

Nach Angaben des Regierungschefs sind in Thüringen wahrscheinlich zwei Menschen infolge einer Covid-Impfung gestorben. Er bedauere das sehr, die Angehörigen erhielten Unterstützung, sagte Ramelow. „Aber bei zwei zu einer Million sind die Risiken abschätzbar und erklärbar“, fügt er hinzu. „Normalität heißt, mit Risiken zu leben.“

Darum geht es bei der Beratung der Länderregierungschefs eigentlich

Die Ministerpräsidenten der Länder beraten an diesem Donnerstag laut ihrem Vorsitzenden, Michael Müller (SPD), über Corona-Regelungen für Großveranstaltungen. Berlins Regierender Bürgermeister sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Außerdem gehe ich davon aus, dass wir über die kommenden Impfstofflieferungen sprechen und über Impfangebote, insbesondere für Kindern und Jugendliche.“

Zudem tauscht sich die Ministerpräsidentenkonferenz um 13.15 Uhr per Videoschalte über den Stand der Digitalisierung der Verwaltung und über die Energiewende aus. Die Corona-Fallzahlen in Deutschland gehen weiter runter. Die 7-Tage-Inzidenz liegt knapp unter 20. Alle Infos zum Thema Corona in Deutschland fassen wir hier in einem News-Ticker zusammen. (dpa)