Parlamentswahl in den Niederlanden begonnen

Bis 21 Uhr wird gewählt

Den Haag - Sie ist die erste Wahl im Superwahljahr 2017. Jetzt hat die Stimmabgabe in den Niederlanden begonnen. Die letzen Umfragen versprachen ein spannendes Rennen.

In den Niederlanden haben am Mittwoch die Parlamentswahlen begonnen, die angesichts des europaweit zunehmenden Rechtspopulismus als wichtiges Stimmungsbarometer gelten. Landesweit öffneten um 7.30 Uhr die Wahllokale. Knapp 13 Millionen Niederländer sind zur Stimmabgabe aufgerufen, von denen Experten zufolge noch viele unentschieden waren, welcher der insgesamt 28 Parteien sie ihre Stimme geben sollten. In Umfragen kam keine der Parteien auf mehr als 20 Prozent. Die Wahllokale schließen um 21.00 Uhr.

Die rechtsliberale Partei VVD des amtierenden Ministerpräsidenten Mark Rutte lag zuletzt in den Umfragen knapp vor der Freiheitspartei des Rechtspopulisten Geert Wilders, der im Wahlkampf ein Einreiseverbot für Muslime gefordert hatte.

Die letzten Tage des Wahlkampfs waren von einer beispiellosen diplomatischen Eskalation im Verhältnis mit der Türkei geprägt. Entzündet hatte sich der Streit am Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in den Niederlanden. Die Wahl findet international auch deshalb große Beachtung, weil sie Rückschluss auf die Zugkraft von Rechtspopulisten in Europa geben könnte. Auch in Frankreich und Deutschland wird in diesem Jahr gewählt.

