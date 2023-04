Morddrohungen aus dem Kreml: Russischer Aktivist flieht nach Enthüllungen von Prigoschins Gräber-Geheimnis

News-Ticker zur Ukraine

+ © Oleksii Chumachenko/dpa Die Sonne blitzt hinter einem Kreuz mit einer Nummer auf dem Grab eines der fünfzig unbekannten Menschen, die während der russischen Besatzung in Butscha von den russischen Truppen ermordet wurden. © Oleksii Chumachenko/dpa

Ein russischer Aktivist flieht nach Morddrohungen aus dem Kreml. Die USA haben eine Untersuchung zu den verbreiteten Geheimdokumenten eingeleitet. Der News-Ticker.

Update vom 10. April, 06:17 Uhr: Friedenshoffnung zu Ostern: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat über ein baldiges Kriegsende spekuliert. Möglicherweise sei Frieden innerhalb des kommenden Jahres möglich, sagte er in seiner am Sonntagabend verbreiteten Videobotschaft. Er sei zuversichtlich, dass die Ostergebete um Frieden gehört würden. Jeder christliche Feiertag lehre sein Land, dass das Böse besiegt werden könne. „Wir bringen die Niederlage des Bösen näher.“ Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert inzwischen seit mehr als 13 Monaten. Trotz des Osterfestes vermeldete die Ukraine auch in der Nacht wieder neue Raketenangriffe, teilweise auch auf zivile Ziele.

Ukraine-Krieg aktuell: US-Justizministerium untersucht die geleakten Geheimdokumente

Update vom 9. April, 20.50 Uhr: Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung zu im Internet verbreiteten Geheimdokumenten eingeleitet. „Wir haben uns mit dem Verteidigungsministerium in dieser Sache ausgetauscht und eine Untersuchung begonnen“, sagte ein Sprecher des Justizministeriums in Washington der Nachrichtenagentur AFP. Das Pentagon hatte bereits am Freitag erklärt, das Durchsickern der Dokumente zu überprüfen und das Justizministerium offiziell von der Angelegenheit in Kenntnis gesetzt zu haben.

Zuletzt waren nach und nach eine Reihe von geheimen Regierungsdokumenten auf Online-Plattformen wie Twitter, Telegram oder Discord aufgetaucht. Darunter waren laut einem Bericht der New York Times vom Donnerstag geheime Dokumente zu Plänen der USA und der Nato, die Ukraine bei der Vorbereitung einer Frühlingsoffensive gegen Russland zu unterstützen.

Ukraine-Krieg: Russischer Aktivist flieht nach Enthüllungen von Prigoschins Gräber-Geheimnis

Update vom 9. April, 17.54 Uhr: Der russische Aktivist, Vitaly Votanovsky, ist aus Russland geflohen. Das berichtet die BBC. Er habe das Land verlassen und sei nach Armenien geflohen, nachdem er zahlreiche Morddrohungen erhalten habe. Laut der BBC, ist Votanovsky der erste gewesen, der den Friedhof im russischen Bakinskaya entdeckt habe, auf dem zahlreiche Söldner der Gruppe Wagner liegen, die in der Ukraine getötet wurden. Er habe die Gräber gezählt, Fotos gemacht und sich Namen notiert. Bis zu seiner Flucht habe er mehr als 1300 Namen notiert – und das nur in der Gegend um die Großstadt Krasnodar. Im Interview mit der BBC sagt Votanovsky: „Ich musste den Menschen beweisen, dass es eine Katastrophe gab. Dass hier Menschen starben, ganz in ihrer Nähe.“

Ukraine-Krieg: Ukraine meldet größere Erfolge an „aktivster Front“ nach Bachmut

Update vom 9. April, 16.20 Uhr: Der Sprecher der östlichen Kampfgruppe des ukrainischen Militärs, Serhij Tscherewatji, berichtete laut der Nachrichtenagentur Unian über Erfolge der ukrainischen Armee auf der Lyman-Kupjansk-Achse. Bei den Zusammenstößen habe man im Laufe des Tages etwa 50 russische Soldaten getötet und 86 weitere verletzt. Zudem habe man zwei Drohnen, drei Mörser sowie zwei Munitionsdepots des russischen Militärs zerstört. Es handle sich um die „aktivste Front“ nach Bachmut, so Tscherewatji.

Selenskyj in Deutschland? Spekulationen über möglichen Besuch

Update vom 9. April, 14.20 Uhr: Washington, London, Paris, Brüssel, Warschau: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seit dem russischen Angriff auf sein Land bereits einige seiner wichtigsten Bündnispartner besucht. Im Mai könnte er nun auch nach Deutschland kommen – zur Verleihung des Karlspreises an ihn und das ukrainische Volk im Krönungssaal des Aachener Rathauses am 14. Mai.

Die Veranstalter bereiten sich auf ein solches Szenario jedenfalls vor, wie die Stadt Aachen bereits kurz vor Ostern mitteilte. Eine persönliche Teilnahme hänge aber „stark von der dann vorliegenden Kriegslage und den entsprechenden Sicherheitskonzeptionen ab“. Falls Selenskyj nicht persönlich teilnehmen kann, soll er per Video zugeschaltet werden. Auch für diese Variante laufen die Planungen.

Ukraine-Krieg: Russischer Angriff auf Saporischschja tötet Zivilisten

Update vom 9. April, 13.15 Uhr: Bei einem russischen Luftangriff auf die südostukrainische Großstadt Saporischschja sind nach Angaben aus Kiew im Ukraine-Krieg aktuell ein 50-jähriger Mann und seine elfjährige Tochter getötet worden. Der „Feind“ habe in der Nacht zum Sonntag mit einem Raketenangriff auf die Stadt eine „weitere ukrainische Familie“ getötet, erklärte der Leiter der staatlichen Rettungsdienste, Serhij Kruk, in Onlinenetzwerken im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

Die 46-jährige Mutter wurde den Rettungsdiensten zufolge aus den Trümmern gerettet, eine ältere Tochter habe sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Wohnung befunden. Nach Angaben des Bürgermeisters von Saporischschja, Anatolij Kurtjew, trafen zwei russische Raketen ein Wohngebäude in seiner Stadt, in Dutzenden angrenzenden Gebäuden seien Fenster und Dächer beschädigt worden. Das elfjährige Mädchen sei im Rettungswagen verstorben, nachdem sie aus den Trümmern gezogen worden sei.

Ukraine-Krieg: Wladimir Putin befasst aktuell sich mit annektierten Regionen der Ukraine

Erstmeldung vom 9. April: München – Seit mehr als einem Jahr wütet der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Von Moskau heißt es dabei immer wieder, im Ukraine-Krieg sei alles „unter Kontrolle“ und man werde die Ziele erreichen. Einen „Anschein der Normalität“ versucht der Kreml wohl auch explizit in den annektierten ukrainischen Regionen zu erwecken, wie das britische Verteidigungsministerium im jüngsten Lagebericht mitteilte.

Annektierte Regionen im Ukraine-Krieg: Putin bemüht sich um Darstellung angeblicher Normalisierung

Nach Einschätzung britischer Geheimdienste will Russland gezielt den Anschein erwecken, dass sich die Lage in den entsprechenden Gebieten trotz des Ukraine-Kriegs normalisiert hat. Am 30. September 2022 hatte Kreml-Chef Wladimir Putin die Annexion von Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson verabschiedet. Allerdings mussten sich seine Truppen nur wenige Tage später im November aus der Stadt Cherson zurückziehen – die Gegenoffensive der Ukraine hatte dies notwendig gemacht. Auch in Saporischschja konnte Russland die gleichnamige Gebietshauptstadt bislang nicht erobern.

Bei einer kürzlichen Sitzung des russischen Sicherheitsrats sei Innenminister Wladimir Kolokolzew auserwählt worden, um über Wiederaufbau, Strafverfolgung und öffentliche Ordnung in den annektierten Gebieten nach dem Ukraine-Krieg zu sprechen, hieß es am Sonntag (9. April) im Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Ukrainische Partisanen: Britische Geheimdienste sprechen weiterhin von Angriffen im Ukraine-Krieg

Dass man ihn als Sprecher gewählt habe, sei mutmaßlich ein Zeichen dafür, dass man die Situation in den Provinzen als möglichst normal und alltäglich erscheinen lassen wolle. Tatsächlich seien die Gebiete jedoch immer noch aktiv umkämpft, und viele Bewohnerinnen und Bewohner hätten wegen des Ukraine-Kriegs keinen Zugang zu den grundlegendsten Leistungen.

Dabei sprach der Bericht von „Partisanenangriffen“. In von russischen Truppen besetzten Gebieten organisieren ukrainische Bewohner Widerstandsgruppen und greifen Moskaus Soldaten an. Auch weitere Methoden des Widerstands wie das Verteilen von Flugblättern und Bemalen von Wänden sind weit verbreitet. Allerdings erweist sich dies wegen der russischen Unterdrückung als immer schwieriger. (bb/dpa)