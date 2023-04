Jusos laufen gegen Giffeys Berlin-GroKo Sturm - Linke hofft schon auf „Korb“

„Schwarzes Korsett mit roten Schleifen“

Der SPD-Entscheid zum Koalitionsvertrag nach der Berlin-Wahl läuft. Grünen-Spitzenkandidatin Jarasch nennt ihn eine „fette Taube auf dem Dach“.

Berlin – Die CDU erreicht in Berlin in einer Umfrage rund 30 Prozent, die Jusos protestieren gegen Schwarz-Rot in der Hauptstadt und die dortigen Linken werben für die weitere Partnerschaft mit den Grünen: Die Hauptstadt-SPD könnte vor Problemen stehen - und die einstigen Partner freuen sich: „Wenn die SPD-Basis der CDU einen Korb gibt, stehen danach alle Türen offen, um die bestehenden progressiven Mehrheiten erneut an einen Tisch zu holen“, sagte die Berliner Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) dem Tagesspiegel.

Aber erst einmal steht das Mitgliedervotum der SPD an. Briefwahlunterlagen für 18.566 Mitglieder sollen am Mittwoch (5. April) verschickt werden – die Briefe füllen 94 Kisten. Der Koalitionsvertrag mit dem Wahlsieger CDU gilt als angenommen, wenn mindestens ein Fünftel der Stimmberechtigten (3714 Mitglieder) teilgenommen hat und die Mehrheit zustimmt.

CDU legt nach Berlin-Wahl laut Insa-Umfrage weiter zu

Laut einer Insa-Umfrage im Auftrag der Bild erreicht die CDU nach der Berliner Wiederholungswahl vom 12. Februar inzwischen einen Zustimmungswert von gut 30 Prozent. Der Insa-Meinungsforscher Hermann Binkert sagte dazu der Berliner Zeitung.: „Die Berliner bestätigen das Ergebnis der Abgeordnetenhauswahl.“

Berlin-Wahl: Das Spitzenpersonal der Parteien im Überblick Als derzeit regierende Bürgermeisterin von Berlin hängt SPD-Politikerin Franziska Giffey natürlich an ihrem Amt. Eigentlich war die Frankfurterin (Oder) bereits in der Bundespolitik angekommen, kehrte jedoch in die Lokalpolitik zurück, nachdem sie als Bundesfamilienministerin über eine Plagiatsaffäre stolperte. Unumstritten ist sie in Berlin nicht. So sieht sie die Enteignung von Immobilienunternehmen skeptisch, obwohl ein Volksentscheid mehrheitlich dafür gestimmt hatte. „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ soll die Wohnraumsituation in der Hauptstadt verbessern. Beim Wahlkampf-Thema „Silvester-Krawalle“ setzt Giffey auf „schnelle und konsequente Strafverfolgung“. Die habe im Moment Vorrang vor dem Dialog mit der Jugend. © Kay Nietfeld/dpa Apropos „Silvester-Krawalle“. Die CDU, die in Sachen Regieren in Berlin aktuell zuschaut, hat sich ja mit einer in Rechtsaußen-kreisen sicherlich populären Forderung hervorgetan. Man will die Vornamen der verhafteten mit deutschem Pass wissen. Der Kandidat für die Berlin-Wahl heißt übrigens Kai. Kai Wegner. Wegner rechtfertigte in der Presse denn auch sein Interesse an den Vornamen deutscher Staatsbürger:innen: „Ich halte es für ganz wichtig, den Täterkreis genau zu kennen.“ © Carsten Koall/dpa Grüne Bürgermeisterin von Berlin ist Bettina Jarasch. Sie würde sicherlich gerne mit Koalitionspartnerin Franziska Giffey die Posten tauschen, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. In der aktuellsten Umfrage ist die SPD mit einem Prozentpunkt nur knapp vor den Grünen mit 20 Prozent. Jarasch hatte im Sommer insbesondere in der konservativen Presse für Furore gesorgt, als sie für Berlin „mehr Bullerbü“ versprach. Von „Welt“ bis „Tichys Einblick“ waren sie komplett aus dem Häuschen. Dabei geht es Jarasch um mehr Grün, mehr Fahrräder und - weniger Autos. Mutig! © Christophe Gateau/dpa Geht es um Autos, geht es natürlich immer um die FDP. Deren Spitzenkandidat Sebastian Czaja möchte seine Partei aus dem Tief holen, schließlich sind die Liberalen in den vergangenen Landtagswahlen regelmäßig abgestürzt. Könnte schwierig werden, denn auch in Berlin liegt die FDP bei 6 Prozent mit einem Minus von 1,1. Entsprechend dürfte Jarasch gelassen mit der Aussage umgehen, dass Czaja eine Koalition mit den Grünen ausschließt. Über „Integrationspolitik“ möchte er übrigens „ohne Tabus“ sprechen. Nur konsequent, dass ihn Ahmad Mansour unterstützt. © Britta Pedersen/dpa Krisitn Brinker, afd Kristin Brinker ist AfD-Mitglied der „ersten Stunde“ - nämlich seit Frühjahr 2013. Folgt man Wikipedia, galt sie einst als Vertreterin des sogenannten „liberalen“ Flügels, doch scheint sie selbst dieses Deckmäntelchen längst abgelegt zu haben. Immerhin soll sie auf dem Parteitag der AfD Berlin auch vom rechtsextremen, angeblich aufgelösten „Flügel“ unterstützt worden sein. Die Kampfkandidatur gewann sie übrigens gegen Beatrix von Storch. Politische Forderungen der Partei finden sie auf Telegram. © Carsten Koall/dpa Klaus Lederer, die Linke In Berlin ist die Linke - folgt man der letzte Umfrage - mit 12 Prozent noch nicht in der Bedeutungslosigkeit versunken. Gegenüber 2021 ist das ein Minus um die 2, womit Spitzenkandidat Klaus Lederer als viertstärkste Kraft ins Rote Rathaus einziehen könnte. Als Reaktion auf die Krawalle an Silvester spricht sich der „Weltbürger“ für ein Böllerverkaufsverbot aus, Schwerpunktthemen im Wahlkampf sind „Armutsbekämpfung und Chancengleichheit“. Damit dürfte es auch für Lederer schwer sein, bei der FDP als möglicher Koalitionspartner zu punkten. © Joerg Carstensen/dpa Jürgen Todenhöfer, Kandidat vom Team Todenhöfer Das Team Todenhöfer war bei der Wahl des Spitzenkandidaten nicht sonderlich kreativ: Es ist Jürgen Todenhöfer. Sie erinnern sich vielleicht. Das ist der Mann, der Syriens Diktator Assad besuchte, gerne mal Erdoğan verteidigt und das russische Wahlsystem gar nicht so schlecht findet. Eigentlich ist er Jurist und ehemaliger CDU-Abgeordneter, vielen ist Todenhöfer jedoch eher von seiner Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo oder dem Engagement gegen staatliche Corona-Maßnahmen bekannt. Aktuell fordert er für Deutschland und Berlin einen „völlig anderen Politikertyp“. © Oliver Weiken/dpa Das Rote Rathaus in Berlin 218957308.jpg © Christophe Gateau/dpa

Eine relative Mehrheit der Befragten (34 Prozent) wünscht sich der Erhebung zufolge, dass die CDU die Berliner Regierung führt – von der SPD wünschen sich das nur elf und von den Grünen acht Prozent.

Berliner Jusos sehen „schwarzes Korsett mit roten Schleifen“

Ablehnend bleiben die Berliner Jusos: „Für uns wirkt der Koalitionsvertrag wie ein schwarzes Korsett mit roten Schleifen“, sagte die Juso-Landesvorsitzende Sinem Tasan-Funke der Nachrichtenagentur dpa. „An einigen Stellen wird zwar verhindert, dass sozialdemokratische Politik der letzten Jahre zurückgedreht wird. An vielen Stellen aber schneidet er der SPD den Atem ab.“

+ Jusos protestieren am 11. März im Willy-Brandt-Haus gegen eine GroKo in der Hauptstadt. © Fabian Sommer/dpa

Berlins noch amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) warnte allerdings zu Beginn des SPD-Entscheids vor einem vollständigen Machtverlust ihrer Partei. Wenn die SPD nicht Juniorpartner der CDU werde, laufe es auf eine schwarz-grüne Koalition hinaus, sagte Giffey dem Sender rbb. Das habe sich schon in den Sondierungen abgezeichnet.

Wegner und Jarasch beurteilen Koalitionsvertrag unterschiedlich

Doch nicht nur parteiintern gibt es Kritik am Vertrag: Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch nannte ihn auf Twitter „eine fette Taube auf dem Dach, aber kein Spatz in der Hand“. Es seien bisher nie dagewesene Milliardenbeträge und Förderprogramme verankert, „um den SPD-Mitgliedern den Weg zur Zustimmung zu pflastern“, sagte sie weiter dem rbb.

Es sei gut für die Hauptstadt, dass sich diese beiden Parteien gefunden hätten und gemeinsam anpacken, bekräftigte indes CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner dem Fernsehsender Phoenix. „Wir haben Vertrauen aufgebaut, da ist etwas entstanden.“

Rechnerisch möglich gewesen wäre nach der Wiederholungswahl auch eine Fortsetzung der bisherigen Koalition aus SPD, Grünen und Linken. Am 23. April soll das Ergebnis des SPD-Entscheids bekannt gegeben werden. Die CDU will auf einem Parteitag am 24. April entscheiden, ob sie dem Koalitionsvertrag zustimmt. (AFP/dpa/frs)

Rubriklistenbild: © Fabian Sommer/dpa