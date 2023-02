Berlin-Wahl-Ergebnis: Umfrage-Mehrheit hat klaren Favoriten für Bürgermeisteramt

News-Ticker

Die SPD um Bürgermeisterin Giffey wird zweitstärkste Kraft in Berlin. Die CDU will nun Sondierungsgespräche führen. Der News-Ticker.

SPD nach der Wahl: Die noch Regierende Bürgermeisterin Giffey steht wegen der Pleite in Berlin im Fokus.

Die noch Regierende Bürgermeisterin Giffey steht wegen der Pleite in Berlin im Fokus. Berlin-Wahl: Die CDU will am Montag mit SPD und Grünen sondieren.

Die CDU will am Montag mit SPD und Grünen sondieren. Alle Hochrechnungen und Ergebnisse zur Berlin-Wahl finden Sie in diesem News-Ticker. Alle Entwicklungen und aktuelle Stimmen rund um die Abstimmung finden Sie in unserem Wahl-Ticker.

+++ 22.45 Uhr: Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa, die im Auftrag von RTL und ntv erstellt wurde, plädieren 65 Prozent der 1126 stimmberechtigten Befragten für eine CDU-geführte Landesregierung in Berlin. 45 Prozent der Befragten sprachen sich sogar für eine Große Koalition aus CDU und SPD aus. Lediglich 33 Prozent forderten eine Fortsetzung von Rot-Rot-Grün in Berlin.

+ Kai Wegner (l.) und Franziska Giffey (r.) vor der Berlin-Wahl. © Frederic Kern / Imago Images

Gefragt nach den Präferenzen, wer Bürgermeisterin beziehungsweise Bürgermeister in der Hauptstadt werden solle, sprachen sich 39 Prozent für Kai Wegner (CDU) aus. Franziska Giffey, bisherige Berliner Bürgermeisterin, erhielt lediglich 27 Prozent der befragten Stimmen.

+++ 21:45 Uhr: Ginge es nach der noch amtierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), wär die Berlin-Wahl am gestrigen Sonntag (12. Februar) wohl anders ausgegangen. Aus ihren Präferenzen zu einer rot-grün-roten Koalition macht sie keinen Hehl. „Ich würde sagen, dass es schon eine klare Tendenz gibt für die Fortsetzung, aber es wird natürlich auch sehr ernst genommen, dass wir hier einen Wahlsieger haben, der deutlich vor uns liegt“, sagte Giffey am Montagabend (13. Februar) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

+ Franziska Giffey (SPD), Regierende Bürgermeisterin von Berlin, beantwortet am Tag nach der Berliner Wahl zum Abgeordnetenhaus und nach der Präsidiumssitzung ihrer Partei im Willy-Brandt-Haus die Fragen von Journalisten. © Wolfgang Kumm/dpa

Gemeint ist natürlich die CDU, die knapp zehn Prozent mehr Stimmen erhalten hat. Unions-Spitzenkandidat Kai Wegner sieht darin einen „ganz klaren Regierungsauftrag“ durch die Berlinerinnen und Berliner. Wer an der Seite der CDU in der Hauptstadt regieren soll, ist noch unklar. Gespräche würden aber sowohl mit der SPD als auch mit den Grünen geführt, so Wegner. Vor der Wiederholungswahl schloss Wegner die Zusammenarbeit mit den Grünen noch aus; auch jetzt gebe es eher „Schnittmengen mit der SPD“, so Wegner gegenüber dem RBB.

Berlin-Wahl: „Frau Giffey ist eindeutig abgewählt worden“ – Ex-Bürgermeister spricht sich für CDU aus

+++ 19.30 Uhr: Ungeachtet des Wahlsiegs der CDU wird derzeit in Berlin darüber debattiert, die Dreierkoalition um SPD, Grünen und Linken weiter fortzusetzen. Sollte es dazu kommen, „wäre das nichts anderes als Wählerbetrug“, sagte der ehemalige Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) im Gespräch mit t-online.

Die 28,2 Prozent der Stimmen für die Union dürfte nicht wegignoriert werden, so der ehemalige Neuköllner-Bürgermeister. Regierungsbildungen müsse sich nach der politischen Gefühlslage in der Bevölkerung richten. „Frau Giffey ist eindeutig abgewählt worden“, sagte Busckowsky in dem Interview deutlich. Er galt lange als Giffeys Förderer und wurde von ihr 2015 abgelöst.

Berlin-Wahl: Linken im Aufwind, aber auch koalitionsfähig mit der CDU?

+++ 18.20 Uhr: Die Linke sieht sich nach einer Reihe von Niederlagen bei Landtagswahlen durch ihr Abschneiden bei der Berlin-Wahl bestärkt. Deshalb wolle die Partei die Wiederholungswahl als „Auftakt für ein erfolgreiches Wahljahr“ nutzen, sagte Parteichefin Janine Wissler am Montag in Berlin.

Wissler riet ihrer Partei zu Geschlossenheit. Wenn eine Partei geeint in den Wahlkampf gehe, Inhalte nach vorne stelle und „sich traut zu polarisieren“, könnten damit viele Menschen erreicht werden, so die Linke-Chefin. Bei vergangenen Landtagswahlen scheiterte die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde.

Die Linke setzt auf eine Fortsetzung der bisherigen Landesregierung mit SPD und Grünen. Zwar habe die CDU die Wahl gewonnen, die Koalition aus SPD, Grünen und Linken sei jedoch beliebter als eine Zweierkoalition unter CDU-Führung, sagte Spitzenkandidat Klaus Lederer. Für die Linke-Landeschefin Katina Schubert steht bereits fest: „Die CDU wird mit uns nicht sondieren, das kann ich garantieren.“ Man gehe mit „großem Selbstbewusstsein“ in die anstehenden Sondierungsgespräche.

Berlin-Wahl: „Keine konkreten Hinweise“ für Neuauszählung

+++ 17.30 Uhr: Die SPD liegt laut vorläufigem Endergebnis bei der Berlin-Wahl lediglich 105 Stimmen vor den Grünen. Trotz des geringen Abstands gibt es Hürden für eine mögliche Neuauszählung. „Allein ein knappes Ergebnis rechtfertigt keine Nachzählung“, sagte der stellvertretende Landeswahlleiter Roland Brumberg am Montag.

Die Bezirkswahlleitungen überprüfen nun noch einmal die Wahlergebnisse. Diese könnten zwar eine Nachzählung anordnen, allerdings ist diese Brumberg zufolge nur „gesetzlich eingeschränkt vorgesehen“. Eine solche Anordnung gebe es, wenn konkrete Anhaltspunkte auf ein falsches Ergebnis oder eine falsche Zählung hinweisen. Denn „man möchte nicht, dass am Ende die Verwaltung nochmal alles nachzählt“, so Brumberg.

In einem zweiten Schritt werden die Ergebnisse dann dem Landeswahlausschuss am 27. Februar vorgelegt. Dieser könne ebenfalls eine Nachzählung der Stimmen anordnen, wenn er „Vorlagen der Bezirks nicht für schlüssig hält“, erklärte der stellvertretenden Landeswahlleiter. Derzeit gebe es allerdings „keine konkreten Hinweise“ für solche Fehler, betonte Brumberg. Auch die vom Europarat entsandten Wahlbeobachterinnen und -beobachter haben sich zufrieden gezeigt.

Ergebnis der Berlin-Wahl: Grüne wollen Koalition anführen

+++ 16.26 Uhr: Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch hat vor Beginn der Sondierungsgespräche nach der Berlin-Wahl eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses mit SPD und Linken bekräftigt. Gleichzeitig forderte sie eine stärkere Rolle ihrer Partei ein. Ihrer Einschätzung nach wäre das „die richtige Koalition für Berlin“, sagte Jarasch am Montag in Berlin nach Beratungen mit der Bundesspitze ihrer Partei. „Wir möchten gerne die Koalition mit der SPD und der Linken fortsetzen.“

Die Grünen-Politikerin deutete an, dass sie aber auch einen Führungsanspruch der SPD akzeptieren würde. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge liegt die SPD lediglich 105 Stimmen vor den Grünen. Die CDU hatte die Wiederholungswahl mit großem Abstand gewonnen. Jarasch werde dementsprechend „sehr ernsthafte Gespräche“ mit der CDU führen.

„Tatsache ist, dass der innere Kern der Hauptstadt von den Grünen gewonnen wurde, der äußere Kreis von der CDU“, sagte die amtierende regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) in Berlin. Dennoch würde es der Hauptstadt nicht guttun, „wenn das Soziale aus der Politik verschwindet“.

Berlin-Wahl: Lindner will „irreguläre Migration“ verringern

+++ 15.31 Uhr: Nach der Schlappe der FDP bei der Berlin-Wahl möchte Parteichef Christian Lindner die Ziele auf Bundesebene konsequenter durchbringen. „Eine Politik gegen das Auto ist ganz offensichtlich nicht im Interesse der Menschen“, sagte Lindner mit Blick auf die Wahlergebnisse am Montag in Berlin. Deshalb müsse auch die Straße weiterhin ein „zentraler Verkehrsträger“ bleiben.

Zudem zeige das Wahlergebnis, dass sich die Bürgerinnen und Bürger ihre Beobachtung von nicht gelingender Integration nicht ausreden ließen. „Es gibt eine ganz klare Erwartung, irreguläre Migration nach Deutschland zu unterbinden“, so der FDP-Chef. Deshalb wolle die FDP bürokratische Hürden für die Integration in den Arbeitsmarkt senken, gleichzeitig aber auch die Zahl der irregulären Migrantinnen und Migranten verringern.

Die Verantwortung für das Scheitern der Partei an der Fünfprozenthürde liege nicht in der Verantwortung des Spitzenkandidaten Sebastian Czaja, betonte Lindner. Vielmehr habe die FDP nicht von der Wechselstimmung im Land profitieren können.

Berlin-Wahl: Giffey schließt gemeinsames Bürgermeisteramt mit Grünen aus

+++ 14.53 Uhr: Nach der Berlin-Wahl stehen die Sondierungsgespräche an. Die amtierende regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) lehnt es ab, das Bürgermeisteramt mit den Grünen zu teilen, so die SPD-Spitzenkandidatin auf einer Pressekonferenz mit der Bundesvorsitzenden Saskia Esken. Die SPD habe die Mehrheit. „Wir sind auf Platz zwei aus diesem Wahlkampf hervorgegangen.“ Daraus müsse sich ableiten, dass die Partei weiterhin „Regierungsverantwortung hat.“ Giffey betonte nochmal, dass sie sowohl mit Wegner als auch mit den jetzigen Koalitionspartnern sprechen werde

Berlin-Wahl: CDU erhebt Regierungsanspruch

+++ 14.31 Uhr: Nach dem eindeutigen Sieg bei der Berlin-Wahl sieht CDU-Chef Friedrich Merz einen klaren Regierungsauftrag für seine Partei. Die Wähler hätten für einen Wechsel gestimmt, sagte Merz am Montag nach Beratungen der Spitzengremien der Partei. „Der jetzige Senat mag noch über eine rechnerische Mehrheit im Abgeordnetenhaus verfügen, politisch hat er die Mehrheit gestern verspielt“, sagte der Parteichef mit Blick auf die rot-grün-rote Landesregierung. „Die Mehrheit will den Wechsel.“

SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hingegen habe von den Sozialdemokraten auf Bundesebene die „Rückendeckung bekommen, die notwendigen Gespräche zu führen“, sagte die amtierende Bürgermeisterin auf einer Pressekonferenz mit der Bundesvorsitzenden Saskia Esken. Es sei nichts „ungewöhnliches“, dass die SPD jetzt mit allen möglichen Partnern Gespräche führe.

+++ 13.29 Uhr: FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja, der den Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus nicht geschafft hat, bedankte sich auf Twitter bei seinen Wählern. „Mir bleibt nur meinen unendlichen Dank auszudrücken. Danke an die Wählerinnen & Wähler, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Danke an meine Partei- und Fraktionskollegen und auch an unsere Mitarbeiter für euren unermüdlichen Einsatz. Wir Freie Demokraten stehen zusammen“, heißt es in seinem Tweet. Die FDP erhielt lediglich 4,7 Prozent.

Berlin-Wahl: Personalie Giffey in der Diskussion

+++ 12.15 Uhr: Wie aus Berliner Kreisen bekannt wird, wird sich die Regierende Bürgermeisterin Giffey innerparteilich für das Ergebnis verantworten müssen. Das berichtet der Tagesspiegel. Die Kreisvorsitzende der SPD-Mitte, Julia Plehnert, sagte dem Blatt: „Wenn man derartig abstürzt, geht es nicht darum, ob man ein Zehntel vor oder hinter den Grünen landet.“ Plehnert gehört dem linken SPD-Flügel an und fordert demnach: „Man muss dann Konsequenzen ziehen.“

Auch das Landesvorstandsmitglied Kevin Hönicke äußerte sich zu Giffey gegenüber dem Tagesspiegel: „Nach zwei historisch schlechten Wahlergebnissen, darf es, egal in welchem Bündnis, kein ,Weiter so‘ geben.“

Vorläufiges Endergebnis zur Berlin-Wahl: 105 Stimmen retten Giffey - Neuauszählung erwogen

+++ 11.12 Uhr: Angesichts des denkbar knappen Vorsprungs der SPD bei der Berliner Wiederholungswahl prüft der Landeswahlleiter eine Neuauszählung. „Wir werden uns die Zahlen nochmal genau angucken und das mit unseren Juristen besprechen“, sagte Wahlleiter Stephan Bröchler am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem vorläufigen Ergebnis liegen SPD und Grüne beide bei 18,4 Prozent der Stimmen, die SPD hat aber einen hauchdünnen Vorsprung von 105 Stimmen. „Es ist in der Tat ein sehr geringer Abstand“, so Bröchler. Er gehe davon aus, dass sich die Frage einer Neuauszählung in dieser Woche entscheide.

Nach der Berlin-Wahl: Die CDU will am Montag mit SPD und Grünen sondieren

+++ 10.33 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hält den CDU-Wahlsieg in Berlin für ein Ergebnis der hohen Unzufriedenheit in der Hauptstadt. „Man hat den Unmut, den es in Berlin zweifelsohne gibt, gebündelt im Wahlergebnis der CDU“, sagte er am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Die CDU habe allerdings wenig eigene Konzepte. „Die Frage, was haben die eigentlich vor, wo wollen die hin, das ist nicht beantwortet worden.“

+++ 9.46 Uhr: Nach dem Wahlsieg der CDU bei der Wiederholungswahl in Berlin will Spitzenkandidat Kai Wegner SPD und Grüne bereits an diesem Montagabend zu Sondierungsgesprächen einladen. Ziel sei es, Gespräche noch in dieser oder Anfang kommender Woche zu führen, sagte Wegner am Montag der dpa. „Jetzt ist nicht die Zeit für Taktierer, jetzt ist die Zeit für Macher.“

„Der Regierungsauftrag liegt klar bei uns“, sagte Wegner.

Vorläufiges Ergebnis zur Berlin-Wahl liegt vor - 105 Stimmen retten Giffey

Update vom 13. Februar, 0.26 Uhr: Ein vorläufiges Endergebnis zur Berlin-Wahl liegt vor. Eindeutiger Wahlsieger ist die CDU mit 28,2 Prozent der Stimmen. Auf Rang zwei hat offenbar die SPD die Grünen auf den letzten Metern noch abgefangen - um 105 Stimmen.

Die Ergebnistabelle des Landeswahlleiters sieht beide Parteien bei 18,4 Prozent. Die SPD kommt den offiziellen Angaben zufolge aber auf 278.978 Stimmen, die Grünen „nur“ auf 278.873 Stimmen. Damit hat Franziska Giffey wohl doch noch Chancen, das Amt als Regierende Bürgermeisterin in einem rot-grün-roten Bündnis zu behalten. Denkbar ist angesichts des geringen Abstands aber auch noch eine Zweitzählung.

Final ist mit dem vorläufigen Endergebnis wohl auch das Aus für die FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Die Liberalen kommen lediglich auf 4,6 Prozent der Stimmen - damit verpassen sie die Fünfprozenthürde vergleichsweise deutlich.

Berlin-Wahl: Zwischenergebnisse sehen Grüne hauchdünn vor der SPD

+++ 23.23 Uhr: Noch immer wartet Berlin auf die letzten Entscheidungen der Abgeordnetenhaus-Wahl. Wie eng es im Rennen um Platz zwei zugeht, hat in den „Tagesthemen“ ARD-Wahlexperte Jörg Schönenborn verdeutlicht: Bei 15 noch ausstehenden Wahlbezirken stehen die Grünen ihm zufolge bei 276.644 Stimmen, die SPD kommt auf 275.900 Stimmen.

CDU SPD Grüne Linke AfD FDP Sonstige ARD (22.56 Uhr) 28,2 % 18,4 % 18,4 % 12,2 % 9,1 % 4,7 % 9,0 % ZDF (22.31 Uhr) 28,2 % 18,4 % 18,4 % 12,2 % 9,1 % 4,6 % 9,1 %

Quelle: Hochrechnungen von infratest dimap (ARD) und der Forschungsgruppe Wahlen (ZDF)

Berlin-Wahl: Noch immer keine Entscheidung zwischen Grünen und SPD

+++ 22.41 Uhr: Weiterhin bleibt das Rennen um Platz zwei bei der Berlin-Wahl völlig offen. In der nächsten Runde der Hochrechnungen von ARD und ZDF liegen Grüne und SPD wieder gleichauf. Beide Sender sehen beide Parteien jeweils bei 18,4 Prozent.

Die neuesten Daten des ZDF könnten aber auch das letzte Hoffnungsglimmen der FDP ersticken. Die Liberalen sinken hier nochmals um 0,1 Prozentpunkte auf nunmehr 4,6 Prozent.

Hochrechnungen zur Berlin-Wahl: Wenige Stimmen könnten entscheiden

+++ 21.02 Uhr: Die Zahlen schwanken, das Ergebnis bleibt vorerst dasselbe: SPD und Grüne liegen in den aktuellen Hochrechnungen zur Berlin-Wahl gleichauf auf Platz 2. Zu diesem Ergebnis kommen zur Stunde übereinstimmend die Datenexperten von ARD und ZDF. Mittlerweile taxieren infratest dimap und Forschungsgruppe Wahlen die beiden Parteien auch auf ein ähnliches Stimmen-Gesamtniveau; aktuell auf jeweils 18,4 beziehungsweise 18,5 Prozent.

Am deutlichen Wahlsieg der CDU gibt es aber wohl nichts zu rütteln, beide Sender senden die Konservativen mit 28,0 Prozent deutlich in Führung. Auch das Ausscheiden der FDP aus dem Berliner Abgeordnetenhaus zeichnet sich zunehmend deutlich ab. Das Wahldebakel für die Liberalen könnte auch bundespolitisch Folgen haben.

Kommt es zu keiner unerwarteten Wende, könnten wenige Stimmen den Ausgang des Rennens um Platz zwei entscheiden - und damit auch die Vorzeichen für eine Koalitionsbildung in Berlin, wie Merkur.de analysiert.

Hochrechnungen zur Berlin-Wahl: Alle Augen richten sich auf SPD, Grüne und Platz zwei

+++ 19.33 Uhr: Weitere aktuelle Hochrechnungen von ARD und ZDF lösen das Rätselraten um die zweitstärkste Kraft nach der Berlin-Wahl noch nicht auf. Nach den Daten der ARD liegen Grüne und SPD wieder gleichauf auf Rang zwei. Das ZDF sieht die Grünen hauchdünn in Front.

Insbesondere für eine drittplatzierte SPD könnte eine „GroKo“ eine denkbare Variante sein; Giffey fremdelte seit jeher mit Rot-Grün-Rot. Die Grünen wiederum waren im Wahlkampf wiederholt auf Konfrontationskurs mit den Konservativen von Spitzenkandidat Kai Wegner.

Berlin-Wahl: Prognosen und Hochrechnungen heute pünktlich möglich?

+++ 16.35 Uhr: Nach Stand der Dinge dürfte es - wie allgemein üblich - um 18 Uhr erste Prognosen zur Berlin-Wahl geben: Größere Pannen sind im Verlauf der Wahl bislang offenbar ausgeblieben, einer Schließung der Wahllokale um 18 Uhr scheint nichts entgegen zu stehen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir gesehen haben“, erklärte der Delegationsleiter der internationalen Wahlbeobachter des Europarats, Vladimir Prebilic, in einer ersten Einschätzung. Erste Hochrechnungen folgen normalerweise gegen 18.30 Uhr. Verfolgen Sie alle Entwicklungen zur Berlin-Wahl 2023 in unserem Live-Ticker.

Update vom Sonntag, 12. Februar, 7.41 Uhr: Heute ist es so weit: Die Berlinerinnen und Berliner können bei der Wiederholungswahl erneut ihre Stimme abgeben. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Hochrechnungen und erste Ergebnisse soll es gegen 18.30 Uhr geben. Verfolgen Sie alles in unserem Live-Ticker zur Berlin-Wahl.

Berlin-Wahl: Wann gibt es Hochrechnungen und Ergebnisse?

Vorbericht von Samstag, 11. Februar: Berlin – Gerade erst ein Jahr im Amt, muss sich der Senat um die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erneut zur Abstimmung stellen. Wegen Pannen bei der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses 2021 wird der Urnengang auf richterliches Geheiß wiederholt. 2,4 Millionen Wahlberechtigte können bei der Wahl am 12. Februar deshalb erneut entscheiden, welche Parteien einziehen und wie viele Sitze sie erhalten.

Franziska Giffey und ihr Senat stehen bei der erneuten Berlin-Wahl unter Druck. Alle drei Parteien der Koalition aus SPD, Grünen und Linken könnte laut einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen im Vergleich zu 2021 Stimmen verlieren. Ganz klar ist die Lage aber nicht: Laut einer Civey-Umfrage vom 10. Februar 2023 könnte sich die SPD minimal verbessern.

Die Fortsetzung des Bündnisses ist laut Umfragen jedoch weiterhin möglich. Die CDU gewinnt allerdings deutlich und ist in allen Erhebungen vor der Wahlwiederholung stärkste Kraft. Die FDP kann aber nicht von der Schwäche der Senatsparteien profitieren und muss womöglich sogar um den Wiedereinzug bangen.

Letzte Umfragen im Überblick

Partei Forschungsgruppe Wahlen Civey CDU 25,0 % 24,0 % SPD 21,0 % 22,0 % Grüne 17,0 % 17,0 % Linke 11,0 % 11,0 % AfD 10,0 % 9,0 % FDP 6,0 % 7,0 % Sonstige 10,0 % 10,0 %

Durch die Stärke der CDU könnte Spitzenkandidat Kai Wegner sogar Giffey als Regierender Bürgermeister ablösen. Dazu könnte die Union laut aktuellen Umfragen eine Große Koalition mit den Sozialdemokraten eingehen. Auch eine Beteiligung der FDP ist möglich. Eine weitere rechnerische Option ist ein Bündnis aus CDU, FDP und Grünen, jedoch hatte CDU-Chef Wegner die Zusammenarbeit mit den Grünen ausgeschlossen. Hintergrund sind die Forderungen der Grünen im Bereich der Verkehrspolitik.

Wann gibt es Hochrechnungen und Ergebnisse?

Auch bei der Berlin-Wahl am 12. Februar haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sobald die Abstimmung beendet ist, beginnen die Wahlhelferinnen und Helfer mit der Auszählung der Stimmen. Um 18 Uhr veröffentlichen ARD und ZDF zudem die ersten Prognosen. Ab etwa 18.30 Uhr gibt es die ersten Hochrechnungen.

Der Landeswahlleiter gibt das vorläufige amtliche Endergebnis bekannt, sobald alle Stimmen ausgezählt sind. Der Live-Ticker hält Sie auf dem Laufenden. In der Regel ist das am späten Abend oder in der Nacht der Fall. (red mit dpa/AFP)

