Berlin-Bündnis gesucht: Giffey vor Bürgermeister-Aus? Neuer Posten möglich

Schwarz-Rot in Berlin?

Nach den Sondierungsgesprächen bereiten sich die Parteien in Berlin auf die Koalitionsverhandlungen vor. Es könnte auf Schwarz-Rot hinauslaufen.

Update vom 1. März, 12.20 Uhr: Die Sondierungen in Berlin sind beendet, nun geht es ans Eingemachte. Doch welche Koalition ist möglich? Im Gespräch sind Schwarz-Rot, Schwarz-Grün und die Fortsetzung der jetzigen Regierungskoalition Rot-Grün-Rot. Die Regierende Bürgermeisterin ist jedenfalls schon mal vorgeprescht. Franziska Giffey will dem Landesvorstand offenbar noch heute vorschlagen, Verhandlungen mit der CDU zu beginnen.

Nach Einschätzung der Politologin Julia Reuschenbach ist das durchaus riskant. Giffey habe bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 ihre damalige Wunschkoalition nicht durchsetzen können, sagte Reuschenbach im RBB-Inforadio. „Insofern ist es schon erneut ein Risiko, mit diesem im Grunde eher konservativeren Vorschlag für die Koalition ins Gespräch zu gehen“, so die Politikwissenschaftlerin von der Freien Universität Berlin. Zudem sei noch gar nicht sicher, ob die Partei zustimmen werde. „Aber es wirft kein gutes Licht auf die Frage, inwiefern SPD und Grüne und auch die Linke weiterhin konstruktiv vertrauensvoll miteinander arbeiten können.“

+ Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. © Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild

Berlin-Wahl 2023: SPD berät über Koalitionsverhandlungen

Erstmeldung: Berlin - Wer wird künftig die Hauptstadt regieren? Etwas mehr als zwei Wochen nach der Berlin-Wahl 2023 könnte es nun bald eine Antwort auf diese Frage geben. Nach dem Ende der Sondierungsgespräche zwischen den Parteien dürften noch an diesem Mittwoch (1. März) die ersten Weichen gestellt werden. Der SPD-Landesvorstand berät bei einer Sondersitzung (16.30 Uhr) darüber, mit welcher Partei die Sozialdemokraten in Koalitionsverhandlungen treten wollen.

Hier kommen zwei Möglichkeiten infrage. Denkbar ist zum einen eine Fortsetzung des seit 2016 regierenden Bündnisses mit Grünen und Linken. Nur in dieser rot-grün-roten Koalition könnte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey im Amt bleiben. Doch Giffey bevorzugt offenbar eine andere Variante. Nach übereinstimmenden Medienberichten strebt die SPD-Landesvorsitzende eine Koalition mit der CDU an.

Berlin-Wahl: Das Spitzenpersonal der Parteien im Überblick Als derzeit regierende Bürgermeisterin von Berlin hängt SPD-Politikerin Franziska Giffey natürlich an ihrem Amt. Eigentlich war die Frankfurterin (Oder) bereits in der Bundespolitik angekommen, kehrte jedoch in die Lokalpolitik zurück, nachdem sie als Bundesfamilienministerin über eine Plagiatsaffäre stolperte. Unumstritten ist sie in Berlin nicht. So sieht sie die Enteignung von Immobilienunternehmen skeptisch, obwohl ein Volksentscheid mehrheitlich dafür gestimmt hatte. „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ soll die Wohnraumsituation in der Hauptstadt verbessern. Beim Wahlkampf-Thema „Silvester-Krawalle“ setzt Giffey auf „schnelle und konsequente Strafverfolgung“. Die habe im Moment Vorrang vor dem Dialog mit der Jugend. © Kay Nietfeld/dpa Apropos „Silvester-Krawalle“. Die CDU, die in Sachen Regieren in Berlin aktuell zuschaut, hat sich ja mit einer in Rechtsaußen-kreisen sicherlich populären Forderung hervorgetan. Man will die Vornamen der verhafteten mit deutschem Pass wissen. Der Kandidat für die Berlin-Wahl heißt übrigens Kai. Kai Wegner. Wegner rechtfertigte in der Presse denn auch sein Interesse an den Vornamen deutscher Staatsbürger:innen: „Ich halte es für ganz wichtig, den Täterkreis genau zu kennen.“ © Carsten Koall/dpa Grüne Bürgermeisterin von Berlin ist Bettina Jarasch. Sie würde sicherlich gerne mit Koalitionspartnerin Franziska Giffey die Posten tauschen, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. In der aktuellsten Umfrage ist die SPD mit einem Prozentpunkt nur knapp vor den Grünen mit 20 Prozent. Jarasch hatte im Sommer insbesondere in der konservativen Presse für Furore gesorgt, als sie für Berlin „mehr Bullerbü“ versprach. Von „Welt“ bis „Tichys Einblick“ waren sie komplett aus dem Häuschen. Dabei geht es Jarasch um mehr Grün, mehr Fahrräder und - weniger Autos. Mutig! © Christophe Gateau/dpa Geht es um Autos, geht es natürlich immer um die FDP. Deren Spitzenkandidat Sebastian Czaja möchte seine Partei aus dem Tief holen, schließlich sind die Liberalen in den vergangenen Landtagswahlen regelmäßig abgestürzt. Könnte schwierig werden, denn auch in Berlin liegt die FDP bei 6 Prozent mit einem Minus von 1,1. Entsprechend dürfte Jarasch gelassen mit der Aussage umgehen, dass Czaja eine Koalition mit den Grünen ausschließt. Über „Integrationspolitik“ möchte er übrigens „ohne Tabus“ sprechen. Nur konsequent, dass ihn Ahmad Mansour unterstützt. © Britta Pedersen/dpa Krisitn Brinker, afd Kristin Brinker ist AfD-Mitglied der „ersten Stunde“ - nämlich seit Frühjahr 2013. Folgt man Wikipedia, galt sie einst als Vertreterin des sogenannten „liberalen“ Flügels, doch scheint sie selbst dieses Deckmäntelchen längst abgelegt zu haben. Immerhin soll sie auf dem Parteitag der AfD Berlin auch vom rechtsextremen, angeblich aufgelösten „Flügel“ unterstützt worden sein. Die Kampfkandidatur gewann sie übrigens gegen Beatrix von Storch. Politische Forderungen der Partei finden sie auf Telegram. © Carsten Koall/dpa Klaus Lederer, die Linke In Berlin ist die Linke - folgt man der letzte Umfrage - mit 12 Prozent noch nicht in der Bedeutungslosigkeit versunken. Gegenüber 2021 ist das ein Minus um die 2, womit Spitzenkandidat Klaus Lederer als viertstärkste Kraft ins Rote Rathaus einziehen könnte. Als Reaktion auf die Krawalle an Silvester spricht sich der „Weltbürger“ für ein Böllerverkaufsverbot aus, Schwerpunktthemen im Wahlkampf sind „Armutsbekämpfung und Chancengleichheit“. Damit dürfte es auch für Lederer schwer sein, bei der FDP als möglicher Koalitionspartner zu punkten. © Joerg Carstensen/dpa Jürgen Todenhöfer, Kandidat vom Team Todenhöfer Das Team Todenhöfer war bei der Wahl des Spitzenkandidaten nicht sonderlich kreativ: Es ist Jürgen Todenhöfer. Sie erinnern sich vielleicht. Das ist der Mann, der Syriens Diktator Assad besuchte, gerne mal Erdoğan verteidigt und das russische Wahlsystem gar nicht so schlecht findet. Eigentlich ist er Jurist und ehemaliger CDU-Abgeordneter, vielen ist Todenhöfer jedoch eher von seiner Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo oder dem Engagement gegen staatliche Corona-Maßnahmen bekannt. Aktuell fordert er für Deutschland und Berlin einen „völlig anderen Politikertyp“. © Oliver Weiken/dpa Das Rote Rathaus in Berlin 218957308.jpg © Christophe Gateau/dpa

Berlin-Wahl 2023: SPD-Bürgermeisterin Giffey will Koalition mit CDU

Die Deutsche Presse-Agentur erfuhr aus SPD-Kreisen, dass die Tendenz in Richtung Schwarz-Rot gehe. Fix sei die Entscheidung aber noch nicht. Dem Vernehmen nach tendiert auch die SPD-Fraktion, in der es derzeit gewaltig rumort, in diese Richtung.

Im Fall einer Koalition mit der CDU müsste die SPD-Landesvorsitzende Giffey auf ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin im Roten Rathaus verzichten. Neuer Regierungschef würde in einer schwarz-roten Koalition CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner. Als denkbar gilt, dass Giffey dann Senatorin werden könnte. Grüne und Linke, mit denen die SPD seit 2016 regiert hat, fänden sich dann auf der Oppositionsbank wieder.

CDU-Fraktions- und Landeschef Wegner strebt eine Zweierkoalition mit der SPD oder den Grünen an und hat sich noch nicht auf einen Wunschpartner festgelegt. Nach seinen Angaben soll der CDU-Landesvorstand am Donnerstag einberufen werden, um das Thema Koalitionsverhandlungen zu besprechen. Allerdings scheint die CDU augenblicklich die SPD zu favorisieren.

Berlin-Wahl 2023: Und was ist mit Schwarz-Grün?

Am späten Dienstagabend endete das dritte und letzte Sondierungsgespräch zwischen CDU und Grünen. Weder CDU-Landeschef Wegner noch die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ließen nach dem achteinhalbstündigen Treffen allerdings durchblicken, mit wem sie am liebsten Koalitionsverhandlungen beginnen würden.

Wegner, der noch Anfang Februar eine Zusammenarbeit mit den Grünen ausgeschlossen hatte, sprach von sehr lösungsorientierten Gesprächen. Die beiden Sondierungsteams hätten viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Jarasch nannte die CDU eine verlässliche und vertrauenswürdige Gesprächspartnerin. „Wir haben sehr intensiv diskutiert, sind durch alle unsere Themen durch, haben viele Lösungen zum Wohl der Stadt gefunden.“ Das gelte auch für die „ganz großen Brocken“.

Zu den Berichten über die SPD-Landesvorstandssitzung sagte Jarasch: „Wir wurden von diesem Schritt der SPD-Spitze überrascht. Es entspricht auch nicht dem Verlauf und den Ergebnissen unserer bisherigen Gespräche mit unseren jetzigen Koalitionspartnern.“

Berlin-Wahl 2023: Linke will an Regierungsbündnis festhalten

Der Linke-Landesvorstand will dem Landesparteitag derweil die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen empfehlen. Die endgültige Entscheidung treffe der Landesparteitag, der für Freitag geplant ist, teilte die Partei mit. „Sollte sich die SPD tatsächlich in eine Koalition mit der rückwärtsgewandten CDU begeben, droht der Stadt ein sozialer wie gesellschaftlicher Rollback“, sagte die Landesvorsitzende Katina Schubert.

Nach dem am Montag bekanntgegebenen endgültigen Ergebnis der Berlin-Wahl vom 12. Februar liegt die CDU mit 28,2 Prozent klar vorn. SPD und Grüne bekamen je 18,4 Prozent. Die Sozialdemokraten haben nur einen hauchdünnen Vorsprung von 53 Stimmen auf die Grünen. Die Linke kam auf 12,2 Prozent, die AfD auf 9,1. Die FDP flog mit 4,6 Prozent aus dem Parlament, das nun fünf statt bisher sechs Fraktionen hat. (cs/dpa)

Rubriklistenbild: © Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild