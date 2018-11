Radikale Kehrtwende: Maaßen soll jetzt doch entlassen werden

Eklat-Manuskript als Grund

Seine Personalie führte die Große Koalition in eine weitere Krise, nun könnte alles wieder ganz anders kommen: Hans-Georg Maaßen steht vor seiner Entlassung.

Update 18.01 Uhr: Auf einer Pressekonferenz der CSU zu den Koalitionsverhandlungen in Bayern wurde Horst Seehofer zu den Maaßen-Meldungen gefragt. „Dazu kann ich im Moment nichts sagen“, erklärte Seehofer. „Ich bin morgen wieder in Berlin“.

Erstmeldung um 17.40 Uhr: Maaßen soll nun doch entlassen werden

Berlin - Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur doch nicht wie geplant als Sonderbeauftragter ins Innenministerium versetzt. Aus Sicherheitskreisen hieß es am Sonntag, das Innenministerium bereite seine Entlassung vor, weil Maaßen im Manuskript seiner Abschiedsrede massive Kritik an Teilen der Koalition geübt und seine umstrittenen Äußerungen zu „Hetzjagden“ bei einer Demonstration in Chemnitz verteidigt habe.

Zuletzt war bekannt geworden, dass ein Maaßen-Vertrauer neuer Chef beim Verfassungsschutz werden sollte. Der Vizepräsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, soll offenbar sein Nachfolger werden.

