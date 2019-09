Unbekannte greifen Bundeswehr-Soldaten in Berlin an - offenbar aus erschreckendem Grund

Kramp-Karrenbauer äußert sich

Im Berliner Neukölln haben zwei Unbekannte einen uniformierten Bundeswehr-Soldaten angegriffen. Aussagen der Täter könnten Rückschlüsse auf das Motiv zulassen.

Berlin - Zwei Unbekannte haben einen türkischstämmigen Bundeswehrsoldaten in Berlin-Neukölln angegriffen. Der 25-jährige Obergefreite war nach Polizeiangaben am Montagvormittag in Dienstuniform unterwegs, als zwei Männer ihn hinterrücks angriffen.

Den Angaben zufolge schlugen und traten sie auf ihn ein. Einer der beiden sprach ihm den Angaben zufolge lautstark das Recht ab, die Uniform eines Soldaten tragen zu dürfen.

Die Angreifer konnten flüchten. Rettungskräfte brachten den verletzten Soldaten ins Krankenhaus. Der Staatsschutz ermittelt.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer äußerte sich noch am selben Tag zu dem Vorfall. "Ich verurteile jeden Übergriff auf Soldatinnen und Soldaten“, betonte die CDU-Chefin: „Sie dienen Deutschland und verdienen Respekt, Anerkennung und die Solidarität der Gesellschaft."

