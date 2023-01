Vor Beerdigung von Benedikt XVI. - Weggefährte aus München schwärmt zuvor von alten Zeiten

News-Ticker

Am 5. Januar wird Benedikt XVI. in Rom beerdigt. Zahlreiche Politiker und Geistliche aus aller Welt werden erwartet. Zuvor sprach ein alter Freund über ihn. Die Beerdigung im News-Ticker.

Update vom 4. Januar, 21.42 Uhr: Nach drei Tagen, in denen Benedikt XVI. öffentlich im Vatikan aufgebahrt war, werden die letzten Vorbereitungen für die Trauerfeier getroffen. Bevor der Deutsche am Mittwochabend in den Sarg gelegt werden sollte, kamen noch einmal Tausende Gläubige und viele Kirchenmänner in den Petersdom, um sich zu verabschieden. Darunter auch der Kardinal und Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki. Der emeritierte Papst war ein großer Förderer Woelkis. Insgesamt nahmen in den drei Tagen der Aufbahrung fast 200 000 Menschen im Petersdom Abschied vom verstorbenen Papst Benedikt XVI.

Erstmeldung vom 4. Januar: Rom – Am Donnerstagmorgen (5. Januar) gegen 9.30 Uhr wird der emeritierte Papst Benedikt XVI. beerdigt. Er erhält eine Zeremonie und Beisetzung wie ein Papst, trotz seines Rücktritts im Jahr 2013. Zu der Zeremonie im Petersdom werden zahlreiche, prominente Gäste erwartet. Darunter auch Markus Söder und Olaf Scholz mit einer bayrischen Delegation aus Politik, Kirche und Gesellschaft.

Aber auch langjährige, private Wegbegleiter von Benedikt dem XVI. werden anwesend sein. Ein alter Freund aus München plauderte vor der Trauerfeier über Traditionen und alte Geschichten mit dem emeritierten Papst.

+ Benedikt XVI. wird am 5. Januar im Petersdom mit einer Zeremonie und anschließenden Beisetzung beerdigt. © Ben Curtis/dpa

Vor Beerdigung von Benedikt XVI.: Freund aus München schwärmt von alten Zeiten

„Wir haben unseren Dachträger angeschnallt und dann die Christbäume darauf gebunden. Und so bin ich dann immer wieder nach Rom gefahren“, erzählte Thaddäus Kühnel in einem Interview mit dem christlichen Radiosender Horeb nach dem Tod Benedikt XVI.. Thaddäus Kühnel ist ein Freund aus den Münchener Zeiten des emeritierten Papstes.

Wovon er hier erzählt? Von einer gemeinsamen Advents- und Ostertradition. Als Ratzinger Chef der Glaubenskongregation wurde und von München in den Vatikan wechselte, sei die Tradition entstanden, dass Kühnel ihm und Anderen in dessen Umfeld immer mal wieder etwas aus der Heimat nach Rom brachte. Das habe angefangen bei einer Osterkerze und endete zuletzt bei 50 Adventskränzen und mehreren Weihnachtsbäumen aus Bayern. Auch im letzten Advent sei er noch einmal bei Papst Benedikt gewesen, so Kühnel. Vom Tod des Ex-Papstes habe er von der Schweizergarde erfahren.

Beerdigung von Benedikt XVI.: Der emeritierte Papst starb am Silvestermorgen

Benedikt XVI. starb am Silvestermorgen gegen 9.34 Uhr im Alter von 95 Jahren in seinen Zimmern im Vatikan. Seit dem 2. Januar war der Leichnam des Ex-Pontifex anschließend im Petersdom aufgebahrt. Zehntausende Menschen, darunter auch die italienische Ministerpäsidentin Meloni, nahmen Abschied von Benedikt XVI., der mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger hieß. Papst Franziskus bezeichnete seinen Vorgänger als „großherzige und gütige Person“. „Wir danken Gott dafür, uns Benedikt XVI. geschenkt zu haben“, schreibt er im Vorwort seines bald erscheinenden Buches, das mehrere italienische Zeitungen am Mittwoch veröffentlichten.

Ablauf der Beerdigung Benedikt XVI.:

9.30 Uhr : Zeremonie im Petersdom mit Papst Franziskus, Kardinal Giovanni Battista Re und prominenten Gästen

: Zeremonie im Petersdom mit Papst Franziskus, Kardinal Giovanni Battista Re und prominenten Gästen Anschließend: Beisetzung Benedikt XVI. in der Grotte des Petersdom unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Beisetzung Benedikt XVI. in der Grotte des Petersdom unter Ausschluss der Öffentlichkeit Gegen 11.00 Uhr: Empfehlung der deutschen Bischofskonferenz zu Trauergeläut in den deutschen, katholischen Bistümern.

Am Mittwochabend wird der Leichnam Benedikt XVI. in einen Sarg aus Zypressenholz gelegt. So wird er bei der Trauerfeier nicht mehr frei aufgebahrt sein. Nach der Zeremonie am Donnerstag wird der Ex-Pontifex in der Grotte unter dem Petersdom beigesetzt werden. (chd/dpa)

