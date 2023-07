„Helfer“ aus Belarus haben wohl Kinder aus der Ukraine verschleppt – Rotes Kreuz entsetzt

Dachverband geht auf Distanz

+ © Cecilia Fabiano/dpa Die Hilfe vieler Rotkreuz-Organisationen ist im Ukraine-Krieg essenziell. (Symbolfoto) © Cecilia Fabiano/dpa

Rotkreuz-Helfer aus Belarus sollen Kinder aus der besetzten Ukraine außer Landes gebracht haben. Der Dachverband der Hilfsorganisation distanziert sich.

Kiew/Genf – Nach Haftbefehlen gegen den russischen Machthaber Wladimir Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte

Marija Lwowa-Belowa könnte auch der belarussische Rotkreuz-Chef Dmitri Schewzow in den Fokus geraten: Seiner Organisation wird die Verschleppung von Kindern aus der von Russland besetzten Ostukraine vorgeworfen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte bereits einen Haftbefehl. Auch die Verbandskollegen aus dem Ausland wenden sich von Schewzows Organisation wegen des Vorgehens ab.

So warf der Dachverband Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) dem Verband in Belarus vor, seinen Neutralitätsgrundsatz nicht einzuhalten. Er habe offenbar ermöglicht, dass Kinder aus der Ostukraine zum angeblichen „Erholungsurlaub“ nach Belarus gebracht würden, heißt es in einer Stellungnahme vom Mittwoch (19. Juli). Das Vorgehen hatte der Schewzow zuletzt auch in einem Fernsehinterview bestätigt.

Er hatte Medienberichten zufolge auch offen seine Unterstützung für Russland demonstriert, etwa als er ein „Z“ auf seiner Kleidung trug. Das Zeichen gilt als Unterstützungssymbol für Russlands Angriffskrieg.

Ukraine-Krieg: Seit Kriegsbeginn womöglich 2000 Kinder nach Belarus verschleppt

Dieses Verhalten widerspreche klar dem Grundsatz, dass „alle Komponenten der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ihre Unabhängigkeit von Regierungen und Waffenträgern wahren“, zitierte die dpa aus der IFRC-Mitteilung. Das Vorgehen des belarussischen Verbands riskiere damit, „das Vertrauen in unsere Arbeit zur Unterstützung von Menschen in Not“ in Gefahr zu bringen und zu untergraben, wovon sich der internationale Verband entschieden distanzierte.

Nach Angaben belarussischer Oppositioneller ist davon auszugehen, dass seit Kriegsbeginn bereits mehr als 2000 ukrainische Kinder unter Zwang nach Belarus gebracht worden sein könnten. Zu einer nicht näher bezifferten Anzahl an Fällen bekannte sich in seinem Fernsehinterview auch Schewzow, der sagte: „Daran waren wir, sind wir und werden wir beteiligt sein“. Auf dieser Basis habe die IFRC den Fall an einen unabhängigen Ausschuss gemeldet, der Verstöße gegen die Prinzipien der Föderation untersucht.

Kritik an Rotem Kreuz in Belarus: Verschleppung von Kindern hat System

Humanitäre Hilfe, das ist gerade in Kriegszeiten eine der wichtigsten Aufgaben weltweit agierender Hilfsorganisationen, die sich dem Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Würde sowie der Verbreitung der Genfer Konventionen verschrieben haben. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes ist deshalb bereits seit dem Beginn des Konflikts auf der Krim im Jahr 2014 im Ukraine-Krieg im Einsatz und leistete zuletzt etwa auch im Rahmen der Flutkatastrophe nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms Hilfe.

Gegen die Verschleppung von Kindern, angeblich zu deren eigenem Schutz oder zum Zweck der „Erholung“ sprechen sich Hilfsorganisationen entschieden aus. Nach internationalen Einschätzungen gehört die Unterbringung von verschleppten Kindern in vermeintlichen „Erholungseinrichtungen“ zum systematischen Programm von Umerziehung und Zwangsadoption, das Moskau verfolgt. Gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte

Marija Lwowa-Belowa liegt deshalb bereits seit März ein Haftbefehl vom Gericht in Den Haag vor. (saka mit dpa)