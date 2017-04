Bei Le-Pen-Kundgebung in Paris: Randalierer werfen Molotow-Cocktail

Gute eine Woche vor der Wahl

Paris - Bei einer Wahlkampfveranstaltung der Rechtspopulistin in Paris ist es am Montag zu Zusammenstößen zwischen Anhängern und Gegner der Politikerin gekommen. Dabei soll ein Molotow-Cocktail geflogen sein.

Am Rande einer Wahlkampfkundgebung der Rechtspopulistin Marine Le Pen in Paris ist es zu Zusammenstößen zwischen Le-Pen-Gegnern und der Polizei gekommen. Die Polizei setzte am Montagabend Tränengas ein, um mehrere Dutzend Aktivisten zurückzudrängen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine eigene Journalistin vor Ort berichtete. Demonstranten hätten versucht, in den Park neben der Konzerthalle vorzudringen, in der die Präsidentschaftskandidatin Le Pen am Abend auftrat.

Randalierer werfen Molotow-Cocktail

Ein Sprecher der Polizeipräfektur sagte auf dpa-Anfrage, es habe keine Verletzten und keine Festnahmen gegeben. Den Einsatz von Tränengas bestätigte er nicht. Zum Auftakt sei es bereits bei der Ankunft eines FN-Abgeordneten zu Spannungen gekommen, so AFP. Dabei sei ein Molotow-Cocktail geworfen worden, der jedoch nicht in die Nähe des Politikers gelangt sei.

Während des Auftritts von Le Pen kam eine Aktivistin mit nacktem Oberkörper auf die Bühne - sie wurde sofort weggezerrt. Le Pen setzte ihre Rede fort. Der erste Wahlgang für die französischen Präsidentschaftswahlen findet am kommenden Sonntag statt. Le Pen hat laut Umfragen gute Chancen, in die Stichwahl am 7. Mai zu kommen. Erst vor wenigen Tagen verübten Unbekannte offenbar einen Brandanschlag auf die Wahlkampfzentrale der Front-National-Politikerin.

