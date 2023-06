Präventivhaft verstößt nicht gegen bayerische Verfassung

Klage abgelehnt

Der bayerische Verfassungsgerichtshof weist eine Klage gegen das Polizeiaufgabengesetz ab. Der Präventivgewahrsam sei verfassungskonform.

München – Der bayerische Verfassungsgerichtshof hat eine Klage gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz (PAG) abgewiesen, wie das Gericht am Mittwoch in München mitteilte. Demnach sei kein Verstoß des Gesetzes gegen die bayerische Verfassung feststellbar gewesen. Das PAG ermöglicht unter anderem polizeilichen Präventivgewahrsam zur Verhinderung von Straftaten und war zuletzt auch gegen Klimaaktivisten der Letzten Generation zur Anwendung gekommen.

Präventivgewahrsam von bis zu einem Monat laut Gericht verfassungskonform

Das umstrittene Polizeiaufgabengesetz war zuletzt wegen seines Einsatzes gegen Klimaaktivisten erneut in der Diskussion. Kritiker sehen ein Missbrauchspotenzial. Behörden würden das Gesetz zur Behinderung unliebsamer Proteste nutzen, statt wie vorgesehen für die Verhinderung schwerer Straftaten wie etwa Anschlägen, so der Vorwurf. Sofern es der Verhinderung einer Straftat dient, darf der bayerische Staat Menschen laut PAG bis zu einen Monat lang in Präventivgewahrsam festhalten.

Gegen das PAG geklagt hatte der bayerische Bund für Geistesfreiheit, eine freigeistig-humanistische Weltanschauungsgemeinschaft. Die bereits im Jahr 2018 eingereichten Klage richtete sich gegen zahlreiche Regelungen des Gesetzes, welche die Gemeinschaft aufgrund unzulässiger Eingriffe in elementare rechtsstaatliche Grundrechte als verfassungswidrig betrachtet. Insbesondere den im Gesetz verankerten Begriff der „drohenden Gefahr“, der als Voraussetzung für einige polizeiliche Maßnahmen ausreicht, kritisierten die Kläger als verfassungswidrig. Das bayerische Verfassungsgericht wies die Klage am Mittwoch ab und stufte den Antrag der Klägerseite in weiten Teilen als unzulässig ein.

Polizeiaufgabengesetz: Letztes Wort in juristischer Debatte noch nicht gesprochen

Die eingereichte Popularklage sei auch mangels hinreichender Darlegung einer Grundrechtsverletzung unzulässig, sagte Gerichtspräsident Hans-Joachim Heßler am Mittwoch in München, wie die dpa berichtete. Als zulässig stuften die Verfassungsrichter lediglich Teile der umfangreichen Klage ein, die sich auf Regelungen etwa zu den Voraussetzungen und der Dauer für polizeilichen Präventivgewahrsam zur Durchsetzung von Platzverweisen und anderen Maßnahmen bezogen. Diese seien aber unbegründet, weil die entsprechenden Vorschriften verfassungskonform seien. Ein Freiheitsentzug als „Ultima Ratio“ sei zulässig und in seiner im Gesetz ausgestalteten Form auch mit Blick auf die Dauer nicht grundsätzlich verfassungswidrig, um höhere Rechtsgüter zu schützen. Der Gesetzgeber verfolge letztlich mit dem Gesetz ein legitimes Ziel, betonte Heßler.

Das letzte Wort in der juristischen Debatte um das PAG ist noch nicht gesprochen: Weitere Klagen gegen das Gesetz sind laut dpa-Angaben noch anhängig, ebenso sogenannte Meinungsverschiedenheiten der Oppositionsparteien SPD und der Grünen. Im vergangenen Jahr wurde eine Klage der Linkspartei gegen die im PAG festgelegte polizeiliche Zuverlässigkeitsüberprüfung vom Verfassungsgerichtshof abgewiesen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) tritt indes für eine bundesweite Vorbeugehaft gegen Klimaaktivisten nach bayerischem Vorbild ein. (AFP/dpa/bme)

