Baerbock reist in die Türkei – und warnt auch Erdogan eindringlich: „Putin will spalten“

Grüne will heikle Themen besprechen

Annalena Baerbock macht (noch) keinen Urlaub: In der Türkei und Griechenland steht die nächste heikle Reise für die Außenministerin an. Der News-Ticker.

Außenministerin auf Besuch in Griechenland und der Türkei : Annalena Baerbock begibt sich von Donnerstag bis Samstag auf Reisen.

Streit zwischen Nato-Partnern : Athen und Ankara liegen seit Jahrzehnten über Kreuz. Deutschland mahnt zur Ruhe.

Dieser News-Ticker zur Auslandsreise Annalena Baerbocks wird fortlaufend aktualisiert.

Athen/Ankara – Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist von einer Sommerpause noch weit entfernt: Von Donnerstag bis Samstag ist Deutschlands oberste Diplomatin in Griechenland und der Türkei unterwegs – und muss sich dabei nicht nur mit dem Ukraine-Krieg, sondern auch mit einem teils bedrohlich anmutenden Konflikt zwischen den beiden Nato-Ländern beschäftigen.

Schon vor dem Abflug gen Athen setzte Baerbock den ersten eindringlichen Appell ab: „Nie kam es mehr auf den Zusammenhalt zwischen Nato-Verbündeten und europäischen Partnern an als in diesen Zeiten“, sagte sie – und deutete an, dass jeder Streit auch im Interesse Wladimir Putins liege: Russland plane „nicht nur die Unterwerfung der Ukraine als selbstbestimmtes Land“, sondern versuche auch mit allen Mitteln, „unser Bündnis zu spalten“.

Baerbock besucht Griechenland und Türkei: Außenministerin will Mittelmeer-Konflikt angehen

Die Beziehungen zwischen Griechenland und der Türkei sind schon seit Jahrzehnten von großen Spannungen geprägt: Konkurrierende Gebietsansprüche in der Ägäis – auch auf der Insel Zypern – sorgen für Streit. Die Türkei hatte zuletzt den Ton gegenüber Griechenland bis hin zu Kriegsdrohungen verschärft.

Die Sicherheit im Mittelmeerraum werde ein „wichtiges Thema meiner Gespräche in Istanbul und Ankara sein“, erklärte Baerbock nun. „Unsere Botschaft ist auch dort: Probleme müssen in Gesprächen gelöst werden, nicht durch die Eskalation von Spannungen.“

Baerbock-Reise: Geflüchtete und NS-Gräuel Thema in Griechenland

Erster Stopp der Außenministerin ist aber Athen. Dort will Baerbock am Donnerstagnachmittag an die Gräuel der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg erinnern. „Vielen Deutschen ist Griechenland als Urlaubsort sehr vertraut, aber zu wenige wissen um das Ausmaß der Schuld, die Deutschland dort im Zweiten Weltkrieg durch die Gräueltaten der NS-Besatzung auf sich geladen hat“, erklärte sie. „Die Erinnerung daran wachzuhalten ist mir wichtig - weil sie die Voraussetzung für eine gute gemeinsame Zukunft ist.“

Annalena Baerbocks Reiseplan in Griechenland und der Türkei: Donnerstag, 28. Juli: Ankunft in Athen und Besuch eines Flüchtlingslagers Freitag, 29. Juli: Gespräche mit der griechischen Regierung, Weiterreise nach Istanbul und Gespräche mit dem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu Samstag, 30. Juli: Gespräche mit Vertretern der türkischen Opposition in Ankara

Geplant sind für Donnerstag auch der Besuch eines Flüchtlingslagers in der Nähe von Athen und Gespräche mit Vertretern der europäischen Grenzschutzagentur Frontex – ein weiterer Konfliktherd. Griechenland ist für viele Flüchtlinge mit Ziel Europa die erste Station auf EU-Boden. „Die Aufgabe, die Griechenland hier für uns alle trägt, ist riesig und verdient unsere ganze Solidarität“, erklärte Baerbock. Das Land war zuletzt aber auch wegen sogenannter „Pushbacks“ Flüchtender in der Kritik.

Erdogans Regierung im Fokus: Baerbock will in Istanbul heikle Themen ansprechen

Gespräche mit der griechischen Regierung sind für Freitag geplant. Am Freitagnachmittag reist die Ministerin nach Istanbul, wo sie den türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu treffen soll. In Ankara will sie am Samstag mit Vertreterinnen und Vertretern der türkischen Opposition und der Zivilgesellschaft sprechen.

Sie werde in der Türkei „auch die Themen ansprechen, bei denen wir teils fundamentale Differenzen haben“, kündigte Baerbock an. An Konflikten mit der Regierung von Recep Tayyip Erdogan mangelte es in den vergangenen Jahren nicht. Sie nannte „die Militärinterventionen in Nordsyrien, Menschenrechte, die Umsetzung von Verpflichtungen als Mitglied des Europarats“ und fügte hinzu: „Auch hier müssen wir dafür sorgen, dass sich unsere Wege wieder aufeinander zubewegen.“

Baerbock betonte, dass die Türkei wegen der vielen Menschen türkischer Abstammung in Deutschland ein besonderer Partner sei. „Gerade deshalb ist es mir ein Anliegen, dass wir politisch nicht immer weiter auseinanderdriften“, erklärte sie. B.aerbocks Antrittsbesuche in Griechenland und der Türkei waren eigentlich schon für Anfang Juni geplant. Sie mussten verschoben werden, weil die Ministerin kurz zuvor bei einem Besuch in Pakistan positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Baerbock leidet nach eigenen Angaben weiterhin unter den Folgen der Infektion. (AFP/fn)

