Mann rammt in Paris Polizeiauto: Behörden gehen von Terrorangriff aus

Auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées ist ein Auto in ein Polizeifahrzeug gefahren. Dabei sei niemand verletzt worden, der Mann sei aber bewusstlos, verlautete am Montag aus Polizeikreisen. Alle Infos im News-Ticker.

Das Wichtigste in Kürze:

Auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées ist ein Auto in ein Polizeifahrzeug gefahren.

Dabei wurde außer dem Fahrer niemand verletzt.

Das Auto explodierte beim Aufprall.

Der Mann war bewaffnet.

Die Behörden ermitteln nach der Attacke auf ein Polizeifahrzeug in Paris wegen Terrorverdachts.

Im April hatte ein 39 Jahre alter Mann auf den Champs-Elysées Polizisten angegriffen und einen Beamten getötet.

17.15 Uhr: Nach dem mutmaßlich absichtlichen Zusammenprall eines Autos mit einem Polizeifahrzeug in Paris haben die Behörden Antiterror-Ermittlungen aufgenommen. Das sagte der Sprecher des Innenministeriums dem Nachrichtensender BFMTV am Montagnachmittag.

Die genauen Hintergründe blieben zunächst unklar. Der Fahrer des Autos, das auf den Champs-Elysées in Paris ein Polizeifahrzeug gerammt hat. ist wahrscheinlich tot, hieß es außerdem.

17.05 Uhr: Inzwischen gibt es erste Bilder von vor Ort.

17 Uhr: Die Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen zu der mutmaßlichen Attacke auf ein Polizeifahrzeug auf dem Prachtboulevard Champs-Elysées eingeleitet. Das teilte die Behörde am Montag in der französischen Hauptstadt mit. Zuvor war ein laut informierten Kreisen bewaffneter Mann mit seinem Auto in ein Polizeifahrzeug gefahren. Die Ermittler gehen von einem Angriff und nicht von einem Unfall aus. Der Fahrer des Autos wurde schwer verletzt. Eine Polizeisprecherin sagte, er sei womöglich tot. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, er sei "sehr wahrscheinlich tot". Polizisten oder Passanten wurden demnach nicht verletzt.

16.50 Uhr: Fernsehbilder zeigten das Auto mit offenen Türen auf der Straße. Sicherheitskreise hatten bestätigt, dass es keine Verletzten gegeben habe und der Autofahrer festgenommen worden sei.

16.42 Uhr: Das Auto sei bei dem Aufprall detoniert, hieß es am Montag aus informierten Kreisen in der französischen Hauptstadt. Der Fahrer wurde schwer verletzt, bei ihm wurde eine Waffe gefunden. Polizisten wurden nicht verletzt. Die Ermittler gehen von einer absichtlichen Tat aus.

16.40 Uhr: Die Polizei teilte auf Twitter mit, die Lage sei unter Kontrolle. Es habe keine Verletzten gegeben.

#ChampsÉlysées Situation maîtrisée, pas de blessé parmi les forces de l'ordre et le public — Préfecture de police (@prefpolice) 19. Juni 2017

16.35 Uhr: Die Polizei riegelte den Ort mit einem Großaufgebot ab. Die Pariser Polizeipräfektur rief über den Kurzbotschaftendienst Twitter dazu auf, das Gebiet zu meiden.

16.30 Uhr: Auf Twitter sind erste Fotos, die den Polizeieinsatz zeigen sollen aufgetaucht.

Something happening around Rond Point des Champs Elysée in Paris. Big police presence! Stay safe folks! pic.twitter.com/JTZU59o3FJ — Craig McAulay (@CraigMcAulay) 19. Juni 2017

WATCH LIVE: Security operation underway in Paris in the Champs-Elysees shopping district https://t.co/cNChuAT7B2 pic.twitter.com/QayI7fU49z — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) 19. Juni 2017

#BREAKING: Paris officials: Suspected attacker 'downed' after driving into police car on Champs-Elysees pic.twitter.com/Dk4xxYw0o7 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 19. Juni 2017

Paris - Auf dem Pariser Prachtboulevard Champs-Elysées ist ein Auto in ein Polizeifahrzeug gefahren. Dabei sei niemand verletzt worden, der Mann sei aber bewusstlos, verlautete am Montag aus Polizeikreisen. Das Auto des Mannes ging demnach in Flammen auf. Unklar war zunächst, ob es sich um einen Angriff oder um einen Unfall handelte. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auf Twitter rief die Polizei dazu auf, den Bereich zu meiden. Im April hatte ein 39 Jahre alter Mann auf den Champs-Elysées Polizisten angegriffen und einen Beamten getötet.

#ChampsElysées Intervention en cours des services de police. Évitez le secteur — Préfecture de police (@prefpolice) 19. Juni 2017

