ARD lässt „Anne Will“ am Sonntag ausfallen - Moderatorin wehrt sich gegen Bild-Schlagzeile

Wer wird Merkels Nachfolger an der CDU-Spitze? Hat die Große Koalition noch eine Zukunft? Themen würde es genug geben, doch die ARD-Polittalk-Sendung „Anne Will“ läuft am Sonntag nicht.

Update um 21.40 Uhr: Über Twitter wehrt sich Anne Will nun gegen die Bild-Schlagzeile, wonach sie „auf Tauchstation“ gegangen sei. Das glatte Gegenteil sei der Fall - schließlich hatte sie eine Extra-Sendung angeboten.

„Tauchstation“ ist natürlich totaler Quatsch. Das glatte Gegenteil ist der Fall, wie Sie ja im Artikel auch zutreffend zitieren. #AnneWill https://t.co/xW1Sj7qId5 — Anne Will (@annewill) 4. November 2018

Keine „Anne Will“-Sendung am Sonntag - das ist der Grund

Berlin - Die Wahlen in Bayern und Hessen haben für heftige Beben in den bisherigen Volksparteien CDU und SPD gesorgt. Obwohl Angela Merkel ihren Rücktritt als CDU-Vorsitzende verkündete, wird darüber am Sonntagabend in der ARD NICHT debattiert.

Anne Will wird ihre Gäste nicht fragen, ob Merz, Spahn oder doch Kramp-Karrenbauer das Erbe Merkels antritt. Auch die desaströse Lage der SPD oder die neue Koalition in Bayern würden reichlich Gesprächsstoff bieten - doch stattdessen gucken Fans der Polit-Talkshow in die Röhre. Das Erste strahlt um 21.45 Uhr die Doku „Football-Leaks“ über Korruption und Geldgier im europäischen Spitzenfußball aus.

Anne Will bot offenbar Extra-Sendung an

Aber hätte die ARD nicht angesichts der sich überschlagenden Ereignisse der jüngsten Tage in Berlin umplanen müssen? Wie die Bild schreibt, wäre das vertraglich nicht so einfach möglich gewesen. Will produziere für die ARD 30 Sendungen im Jahr, die Termine werden im Voraus festgelegt. Möchte das Erste eine Extra-Sendung, muss sie auch extra in Auftrag gegeben werden - das sei aber nicht passiert.

Pikant: Der NDR teilte auf Bild-Anfrage mit, dass Anne Will eine solche 31. Sendung sogar angeboten hätte - doch das wollte die ARD-Sendeleitung nicht, weil die Dokumentation „Football-Leaks“ ein aktuelles Recherchethema präsentiert. Der Spiegel machte mit den Enthüllungen über die Planungen einer „European Super League“ am Samstag auf. Der Sendetermin war für die ARD somit unverzichtbar.

Plasberg debattiert über Trump und die USA

Manche mögen nun denken: Kein Problem, dafür kommt ja „hart aber fair“ am Montag. Zwar wird die Sendung mit Frank Plasberg ausgestrahlt, dort wird es jedoch nicht um die deutsche Innenpolitik gehen. Plasberg beschäftigt sich einen Tag vor den Midterms-Wahlen mit Trump und der Spaltung der USA. Fairerhalber sei aber erwähnt: Merkels Rückzug vom Parteivorsitz war bereits am vergangenen Montagabend Thema bei Frank Plasberg - hier hatte die Redaktion schnell reagiert.

