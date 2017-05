Anti-Terror-Einsatz: Mehrere Gebäude von SEK gestürmt

Bundesweite Razzien

Leipzig - In mehreren Bundesländern hat es am Mittwochmorgen mehrere Anti-Terror-Einsätze gegeben. Das SEK hat laut einem Medienbericht mehrere Gebäude gestürmt.

Die Bundesanwaltschaft hat am Mittwochmorgen mehrere Wohnungen in Bayern, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsuchen lassen. Es gehe um drei namentlich bekannte Beschuldigte, sagte ein Sprecher der Behörde in Karlsruhe. Bei zwei von ihnen werde wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ermittelt, gegen den dritten Mann wegen Unterstützung. Festnahmen gab es nicht.

Wie Tag24 unter Berufung auf die Generalbundesanwaltschaft berichtet, hat es am frühen Mittwochmorgen in mehreren Leipziger Stadtteilen Einsätze des SEK gegeben. Bei den Anti-Terror-Maßnahmen wurden Häuser in Paunsdorf, Neustadt-Neuschönefeld und Connewitz gestürmt.

Die Generalbundesanwaltschaft bestätigte die Einsätze grundsätzlich, wollte sich zu den Hintergründen nicht äußern. Offenbar handelt es sich dabei um einen Teil eines bundesweiten Anti-Terror-Einsatzes. Es gebe "eine bundesweite Aktion unter Federführung der Bundesanwaltschaft", sagte ein Sprecher der Polizei in Leipzig der Nachrichtenagentur AFP. Eine Erklärung wurde im Laufe des Tages angekündigt.

Laut Tag24 geht der Einsatz gegen „mutmaßliche Mitglieder des IS und anderer in Syrien tätiger Terror-Organisationen, die in Deutschland untergetaucht sind.“

Mehr Informationen gibt es in Kürze hier.

