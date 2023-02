Zwei Tote bei Anschlag in Israel

Hamas sieht „natürliche Reaktion“

Ein Auto rast in Jerusalem in eine Menschenmenge.

Bei einem wohl gezielten Angriff mit einem Auto werden in Ost-Jerusalem an einer Bushaltestelle sechs Menschen verletzt, darunter zwei Kinder.

Jerusalem – In Ost-Jerusalem ist ein Auto bei einer israelischen Siedlung in eine Menschenmenge gefahren. Zwei Menschen sind getötet worden, darunter auch ein sechsjähriges Kind. Fünf weitere Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die israelische Polizei und die Rettungskräfte mitteilten. Der Vorfall habe sich am Freitag (10. Februar) an einer Bushaltestelle ereignet.

Terror-Anschlag in Jerusalem? Fahrer laut Polizei „neutralisiert“

Nach Angaben der israelischen Polizei wurde der Fahrer bei dem mutmaßlichen Terrorangriff „neutralisiert“. Es war zunächst unklar, ob er getötet wurde.

Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden Hamas teilte mit, der Angriff in Jerusalem sei „eine natürliche Reaktion auf alle Verbrechen der Besatzung gegen das palästinensische Volk“. Er verwies auf eine Razzia der israelischen Armee in der Stadt Jericho, bei der fünf Mitglieder der islamistischen Palästinenserorganisation getötet wurden.

Nahost-Konflikt: Lage zwischen Israel und Palästina hatte sich zuletzt verschärft

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten hatte sich zuletzt weiter verschärft. Am Freitag vor zwei Wochen erschoss ein palästinensischer Attentäter vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem sechs Israelis und eine ukrainische Staatsbürgerin. Am Tag zuvor wurden bei einer Razzia der israelischen Armee in der Stadt Dschenin zehn Palästinenser getötet.

Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 43 Palästinenser bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder ihren eigenen Anschlägen getötet worden. (fn mit dpa/AFP)