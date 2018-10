Anschlag in Dänemark geplant? Iran dementiert Geheimdienst-Infos

Brisante Vorwürfe

Der dänische Geheimdienst wirft dem Iran Anschlagspläne in dem skandinavischen Land vor. Teheran sieht eine „Verschwörung“ gegen sich laufen.

Teheran/Kopenhagen - Der Iran hat einen Bericht des dänischen Inlandsgeheimdienstes PET über einen geplanten Anschlag des iranischen Geheimdienstes in dem skandinavischen Land kategorisch zurückgewiesen. Bei diesem Vorwurf handele es sich um eine erneute Verschwörung mit dem Ziel, die Beziehungen Irans mit der Europäischen Union zu untergraben, erklärte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Dienstag in einer kurzen Mitteilung an die Presse.

Der Chef des dänischen Inlandsgeheimdienstes PET hatte zuvor mitgeteilt, der Iran habe einen Anschlag geplant. Deswegen seien Teile des Landes wegen einer massiven Polizeiaktion Ende September für Stunden lahmgelegt worden, sagte Finn Borch Andersen. Ziel des geplanten Anschlags sei eine Gruppe in Dänemark lebender Iraner, die sich für die Unabhängigkeit der iranischen Region rund um die Stadt Ahwas engagierten.

Lesen Sie auch: Nach Kontroverse um Bargeldflüge in den Iran - überraschende Wende bahnt sich an

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Martin Sylvest