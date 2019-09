AKK verliert Zustimmung in der Bevölkerung - nur zwei Politiker sind unbeliebter

Neuer Zufriedenheitsindex

+ © dpa / Nicolas Armer Annegret Kramp-Karrenbauer hat Rückhalt aus der Bevölkerung eingebüßt. © dpa / Nicolas Armer

Eine Umfrage hat nun gezeigt, dass der Rückhalt für Annegret Kramp-Karrenbauer in der Bevölkerung abnimmt. Derweil wird SPD-Mann Olaf Scholz beliebter.

Berlin - Das Ansehen von Annegret Kramp-Karrenbauer hat in den letzten Monaten gelitten. Die neue Bundesverteidigungsministerin ist seit dem 17. Juli im Amt, eigentlich mit dem Ziel, sich für eine Nachfolge Angela Merkels zu positionieren. Doch das könnte schwierig werden.

Denn wie Spiegel Online nun berichtet, ist ihre Beliebtheit in der Bevölkerung gesunken. 51 Prozent der Befragten gaben an, dass sie „sehr unzufrieden“ mit Annegret Kramp-Karrenbauer seien. Weitere 17 Prozent sagten, „eher unzufrieden“ zu sein. Demgegenüber stehen sechs Prozent, die „eher zufrieden“ und zwei Prozent, die „sehr zufrieden“ mit ihrer Politik sind.

Annegret Kramp-Karrenbauer: Politiker der Union sind am unbeliebtesten

Mit diesen Werten, aus den sich ein Zufriedenheitsindex bemisst, liegt AKK liegt auf dem zwölften Platz der Regierungspolitiker. Nur Agrarministerin Julia Klöckner und Verkehrsminister Andreas Scheuer schneiden schlechter ab. Alle drei sind Politiker der Union. Auch davor sind mit Anja Karliczek (Bildung und Forschung), Peter Altmaier (Wirtschaft und Energie) sowie Horst Seehofer (Inneres, Bau und Heimat) drei Politiker von CDU oder CSU in dem Ranking zu finden.

Die schlechte Bewertung der Bevölkerung scheint verbunden zu sein mit dem Amt des Verteidigungsministers, wie Spiegel Online berichtet. Bereits ihre Vorgängerin Ursula von der Leyen kam in der Bevölkerung nicht so gut an wie andere Kabinettsmitglieder. Die öffentlich gewordenen Pannen bei der Bundeswehr könnten nachhaltig an seinem Ansehen gekratzt haben.

Annegret Kramp-Karrenbauer ist beliebter als Ursula von der Leyen

Annegret Kramp-Karrenbauers Beliebtheit liegt dennoch über der ihrer Amtsvorgängerin. An der Spitze der Wertung aller Regierungspolitiker liegt nach wie vor Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf dem zweiten Platz konnte sich Finanzminister Olaf Scholz etablieren, der seit der letzten Erhebung von Spiegel Online und dem Meinungsforschungsinstitut Civey an Beliebtheit gewonnen hat.

Beobachter glauben inzwischen sogar, dass AKK die fallenden Zustimmungswerte nicht mehr aufholen kann. Diese Einschätzung hat merkur.de* veröffentlicht. Eine Umfrage hat zudem gezeigt, dass 72 Prozent der befragten Personen davon ausgehen, sie schade der CDU. Kürzlich kamen erst Gerüchte auf, wonach Annegret Kramp-Karrenbauer einen Putsch gegen die Bundeskanzlerin geplant haben könnte.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

dg