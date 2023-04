„Finger weg! Never again“: Lesch zählt Atomkraft-Fehler auf – eine Alternative hat er nicht parat

Bei „Anne Will“ in der ARD

Im ARD-Talk bei Anne Will geht es um den umstrittenen Atomausstieg in Deutschland. Seit Samstag ist er Fakt – in den Ländern regte sich dennoch heftige Kritik.

Berlin - Abschalten – ja oder nein? Der Atomausstieg sorgt in Deutschland weiter für Diskussionen. Auch bei der Talkrunde von Anne Will kommt man an diesem Sonntagabend nicht an dem Thema vorbei. Der Ausstieg sei immer „Konsens gewesen“, erinnert der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, gleich zu Beginn der Sendung. Aber: Strittig sei allein die „Zeittaktung“. Hinsichtlich der „Versorgungssicherheit“ und der „Preisentwicklung“ hätte Haseloff es befürwortet, mit dem Ausstieg bis nach dem kommenden Winter zu warten.

Atomausstieg: Bei Anne Will erhitzt das Abschalten der AKWs die Gemüter

In der Nacht vor der Ausstrahlung des Polit-Talks waren in Deutschland nach 60 Jahren die letzten drei noch laufenden Atomkraftwerke vom Netz genommen worden. Anne Will wagt den kritischen Blick zurück: „Deutschland schaltet ab - Ist der Atom-Ausstieg die richtige Entscheidung?“, lautet der kritische Titel der Sendung. Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den Ausstieg als „energiepolitische Geisterfahrt“ bezeichnet. Auch von Politikern aus den Reihen der CDU und der an der Regierung beteiligten FDP gab es Kritik. Anne Will hakt nach: Ist das letzte Wort in Sachen Atomenergie wirklich gesprochen?

„Anne Will“ - diese Gäste diskutierten mit:

Johannes Vogel (FDP) - stellvertretender Bundesvorsitzender

Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen) - Bundestagsvizepräsidentin

Reiner Haseloff (CDU) - Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt

Harald Lesch - Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist

Dorothea Siems - Chefökonomin bei Die Welt

Reiner Haseloff möchte die Bälle flach halten: „Wir sind gut beraten, wenn wir die Diskussion entemotionalisieren“, mahnt er. Bundestagsvizepräsidenten Katrin Göring-Eckardt (Grüne) sitzt in der Runde zur Verteidigung des Regierungskurses. Sie erinnert daran, dass es die Regierung unter CDU-Kanzlerin Angela Merkel war, die den Atomausstieg „schon lange beschlossen“ hatte und zählt noch mal die Gründe auf: ein Unfall im Atomkraftwerk durch Naturkatastrophen oder auch – wie in der Ukraine zu beobachten – durch Angriffe habe stets schwerwiegende Umweltkatastrophen zur Folge.

Zoff um Atomkraftwerke: Göring-Eckardt verteidigt Habecks Atomstrom-Unterstützung in der Ukraine

Den letzten Punkt lässt Anne Will nicht unkommentiert stehen. Robert Habeck, bindet sie dessen Parteikollegin auf die Nase, hatte jüngst auf seiner Ukraine-Reise in Bezug auf die dortigen Meiler, die teils unter heftigen russischen Beschuss geraten waren, gesagt, es sei okay, dass die Ukraine an der Atomkraft festhalte, „solange die Dinger sicher laufen, sie sind ja gebaut“. Göring-Eckardt versucht sich mit einer Erklärung: Man habe sich mit einer Einmischung in ukrainische Angelegenheiten zurückhalten wollen, so die Grünen-Politikerin.

Reiner Haseloff macht als Ministerpräsident eines Bundeslandes, das Braunkohle fördert, keinen Hehl daraus, dass er den Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt riskant findet. „Man steigt erst aus, wenn man irgend woanders alternativ eingestiegen ist“, moniert er. Derzeit fehle es an Speichermedien in hundertfacher Terrawatt Größenordnungen, die der deutschen Volkswirtschaft gerecht würden, es brauche „jede Reserve, um auch die nächsten Jahre zu überstehen“, so ein sichtlich angefasster Haseloff.

Gemeinsam mit dem in der Runde sitzenden FDP-Politiker Johannes Vogel fordert Haseloff daher mit dem Rückbau der AKWs abzuwarten, auch um sie eventuell wieder anschalten zu können. Vogel stimmt dem zu: „Ich respektiere, dass es im Deutschen Bundestag keine Mehrheit gibt für eine weitere Verlängerung“, so der FDP-Mann. Die Meiler jetzt aber nicht „sofort unbrauchbar zu machen, halte ich für eine Frage der Vernunft“, so Vogel.

Haseloff: Erneuerbare Energie derzeit in Deutschland nur mit Braunkohle möglich

Die Welt-Journalistin Dorothea Siems erinnert daran, dass die Atomkraftwerke in Sachen Klimaneutralität den derzeit laufenden Kohlekraftwerken überlegen seien. Deutschland sei derzeit so „dreckig wie sonst nur Polen oder Tschechien“, die „traditionell sehr kohlelastig“ seien, befindet die Journalistin. Haseloff bestätigt: Es sei „noch nie so viel Braunkohlestrom erzeugt und so viel CO₂ erzeugt worden wie derzeit“. Wenn man sich die Stromproduktion in Deutschland ansehe, so der Minister weiter, bestünde diese zur Hälfte aus Kohleproduktion. Und: Erneuerbare Energie sei derzeit nur möglich, weil es die Stabilität im Netz durch die Braunkohle gebe.

In einem Einspieler ruft Anne Will Bundeskanzler Olaf Scholz in Erinnerung, der die hehren Pläne der Bundesregierung in Sachen klimaneutraler Energiegewinnung angekündigt hatte: Bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien im deutschen Stromnetz von derzeit 46 auf 80 Prozent gestiegen sein. Haseloff hält das für „unrealistisch“. Statt wie angekündigt vier bis fünf Windräder liege man derzeit bei 1,5 - Schuld seien vor allem langwierige Genehmigungsverfahren. Auch der Wissenschaftsjournalist Harald Lesch ist skeptisch. Man könne viel beschließen, so der Astrophysiker, am Ende seien es die Menschen, die die Umsetzung bewerkstelligen müssten. Da fehle es an Unternehmen, an Personal und an Fachkräften, die „die Windräder bauen und die Photovoltaik auf die Dächer“ bringen.

Energie-Experte: Ausstieg aus Kernkraft führt die nächsten 15 Jahre zu höheren CO₂-Emissionen

Dennoch hält der bekennende Atomkraft-Gegner Lesch den Ausstieg aus der Atomkraft - einer „Sackgassen-Technologie“ - für unabdingbar. Lesch: „Es sollte uns zu denken geben, dass es nicht eine Rückversicherung auf der Welt gibt, die Versicherungen versichert, die Atomkraftwerke versichert.“ Lesch ist überzeugt: „Finger weg! Never again!“ Doch eine Alternative, die jetzt schon funktioniert, kann auch er nicht nennen. Allerdings Fehler aufweisen: Man hätte sich in den 1950er Jahren schon für Windenergie entscheiden können, hätte aber auf Kerntechnik und grundlastfähige Energieherstellung gesetzt, die rund um die Uhr Energie liefere. In Zukunft müsse man sich wieder auf natürliche Rhythmen einstellen, ist der Energieexperte sicher.

Um das zu erreichen, werde Deutschland die nächsten „zehn bis 15 Jahre höhere CO₂-Emissionen haben“ als angestrebt. „Bitter“, kommentiert Anne Will. Der Wandel „muss gelingen!“, befindet Vogel. „Wir sind ein Industrieland“ und daher müsse es klappen, die Energielieferung „versorgungssicher, bezahlbar und klimaneutral“ hinzubekommen. Dafür lege man nun „alle Hebel um“. „Aber klappt es auch?“, hakt Will nach. Vogel kann es nur wiederholen: „Wir müssen es!“ Und Göring-Eckardt kann dem nur hinzufügen: „Ich will es schaffen!“

Fazit des „Anne Will“-Talks

Im Rückblick eine Diskussion über eine bereits vollendete Sache zu führen, wirkt in Teilen mühsam. Die ausgetauschten Argumente waren meistens bekannt. Die Zukunft wirkte planlos. Leider fehlt in der Runde ein Vertreter der SPD, was nahe gelegen hätte, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz doch in der AKW-Frage Gebrauch von der Richtlinienkompetenz gemacht. (Verena Schulemann)