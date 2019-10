„Anne Will“ (ARD): Polit-Talk wieder ausgefallen - der Grund: „Nachricht aus Antwerpen“ 

ARD ändert Sonntagabend

Der ARD-Polit-Talk „Anne Will“ gehört für viele Fans fest zum Sonntagabend. Doch heute pausiert die Sendung erneut.

Update vom 6. Oktober: Die Fans von Anne Will müssen auch an diesem Sonntag tapfer sein. Der Talk fällt erneut aus. Der Grund ist unklar. Diesmal ist es nicht wegen der Leichtathletik-WM, denn die wird im ZDF übertragen. Statt Polit-Talk sendet das Erste den TV-Mysterythriller: „Totenfieber - Nachricht aus Antwerpen“. Nachricht aus Berlin wäre einigen sicherlich lieber gewesen ...

News vom 29. September: Berlin - Für die einen mag es „Tatort“ sein, für die anderen ist es eben „Anne Will“. Normalerweise flimmert die ARD-Sendung wöchentlich über zahlreiche deutsche TV-Bildschirme und ist für viele Fans ein fester Bestandteil ihres Sonntagabends. Heute allerdings scheint Anne nicht zu wollen, denn das beliebte ARD-Format pausiert gerade. Genauer gesagt muss der Politik-Talk der „Sportschau“ mit der Berichterstattung zur aktuellen Leichtathletik-WM im arabischen Katar weichen. Das nehmen nun zahlreiche User zum Anlass, um ihren Unmut kundzutun.

„Anne Will“ muss wegen Leichtathletik-WM ausfallen

„Wegen der Leichtathletik-WM fällt Anne Will heute aus. Das bedeutet: Habeck hat heute Abend frei“, twitterte zum Beispiel der Publizist und frühere FAZ-Herausgeber Dr. Hugo Müller-Vogg und sorgte damit sowohl für einige sarkastische als auch kritische Reaktionen der User.

So findet einer zwar, ein freier Sonntag im Jahr sei dem Grünen-Politiker Habeck gegönnt, ein anderer hätte bereits einen Vorschlag, was der scheinbare Dauergast in den ARD-Politrunden stattdessen mit seinem Sonntagabend anfangen könnte: „Er sollte diese Zeit nutzen, um seine Kenntnisse zur Pendlerpauschale auf den neuesten Stand zu bringen“, spotteten User und bezogen sich damit auf Wissenslücken, mit denen sich der Bundesvorsitzende der Grünen letztens blamierte.

Zuschauer lästern nach Ausfall von „Anne Will“

Wahre Fans fordern offenbar auch gleich schon Entschädigung - ob ironisch oder ernsthaft: „Dann aber nächste Woche bitte Habeck und Baerbock zusammen! Das ist ja wohl das mindeste, das man von der ARD erwarten kann.“

Freunde des ARD-Talks sollten sich allerdings nicht zu früh freuen, denn auch in den nächsten Wochen wird die Sendung nicht ausgestrahlt werden. „Nächste Sendung ist erst am 20. Oktober. Kein Verlass auf die Dame“, beschwerten sich die User weiter.

Anne Will macht heute und die nächsten zwei Sonntage wieder frei. Nächste Sendung ist erst am 20. Oktober. Kein Verlass auf die Dame. — Alfred E. (@MAD_E_Neumann) 29. September 2019

ARD sendet Leichtathletik-WM statt Anne Will: User schimpfen

Die „Anne Will“-Pause sorgte im Netz allerdings nicht nur für ironische Kommentare. So nahmen manche den Ausfall des ARD-Polit-Talks zugleich zum Anlass, um ihre Meinung über die Leichtathletik-WM in Katar anzubringen, die den Sendeplatz um 21.45 Uhr im Ersten belegt.

„Statt also erneut politische Korrektheit zu zelebrieren, überträgt das Erste eine Propagandaveranstaltung eines islamischen Erdgasstaates, der für die Leistungsschau der pharmazeutischen Industrie sogar das Stadion klimatisiert“, tat ein User seinen Unmut kund.

So ganz allein scheint er mit seinem Missfallen nicht zu sein, denn auch Anne Will selbst scheint der Austragung der Weltmeisterschaft in dem um die 40 Grad heißen Wüstenstaat kritisch gegenüberzustehen.

Anne Will: Scharfe Kritik der Moderatorin an den Zuständen bei der Leichtathletik-WM

„Das hat nichts mehr mit Sport zu tun“, twitterte Anne Will und verlinkte einen Spiegel-Artikel, der die enormen körperlichen Belastungen thematisiert, mit denen sich die Athleten bei den Wettkämpfen witterungsbedingt konfrontiert sehen.

Das hat nichts mehr mit #Sport und fairen Bedingungen zu tun. „Laut ARD und Deutschlandfunk seien Kameraleute bedrängt und daran gehindert worden, die kollabierenden Athletinnen zu filmen“. #LeichtathletikWM https://t.co/LPvprW19bX via ⁦@SPIEGELONLINE⁩ — Anne Will (@annewill) 28. September 2019

Die Vergabe der Leichtathletik-WM an Katar können offensichtlich mehrere nicht so ganz nachvollziehen und werten das Ganze zum Teil sogar als „Farce“. Nichtsdestotrotz geben alle Athleten in ihrer jeweiligen Disziplin ihr Bestes - wenngleich eine bestimmte Kamera sie besonders zu stören scheint.

