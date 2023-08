Angriff auf Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten

Polizei

+ © Stiftung Niedersächsische Geden/Stiftung niedersächsische Gedenkstätten/dpa Mehrere Fensterscheiben der Stiftung in Celle sind zerstört worden. © Stiftung Niedersächsische Geden/Stiftung niedersächsische Gedenkstätten/dpa

Die Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten ist unter anderem Träger der Gedenkstätte Bergen-Belsen. In der Nacht wurden Fenster zerstört und eine Tafel von der Wand gerissen. Die Polizei ermittelt.

Celle - Mehrere Fensterscheiben der Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten in Celle sind zerstört worden. Außerdem wurde in der Nacht zu Dienstag eine Informationstafel von der Wand gerissen, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte. Die Stiftung ist nach eigenen Angaben Trägerin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel und fördert die gesamte Gedenkstättenlandschaft in Niedersachsen.

Laut Polizei wurden Ermittlungen aufgenommen. Am kommenden Wochenende ist der Landesparteitag der AfD in Celle. Die Stiftung hat nach eigenen Angaben mit weiteren Akteuren zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Die Hintergründe der Tat sind nach Polizeiangaben noch unklar. dpa