Merkels Sommerurlaub: Aktuelle Planung gibt Rätsel auf

Traditionelle Trip nach Südtirol

Die Urlaubsplanung von Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt derzeit einige Rätsel auf. Reist ihr Mann Joachim Sauer etwa ohne sie nach Südtirol?

München - Es ist mittlerweile schon eine richtige Tradition, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ihren Sommer-Urlaub gemeinsam mit Ehemann Joachim Sauer in Sulden in Südtirol verbringt. Doch der aktuelle Stand der Urlaubsplanung wirft Fragen auf.

So soll zwar Joachim Sauer Ende nächster Woche mitsamt einem seiner Söhne aus erster Ehe in das angestammte Hotel in Südtirol einziehen. Allerdings wird Angela Merkel dort nicht erwartet. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf die „Neue Tiroler Tageszeitung“.

+ Eigentlich steht bald Angela Merkels traditioneller Südtirol-Urlaub auf dem Programm. © dpa / Kay Nietfeld Warum Angela Merkel nach aktuellem Stand nicht den traditionellen Wanderurlaub antritt, oder, ob die Kanzlerin später nachreist, ist bis jetzt nicht klar. Schon seit Jahren reisen Angela Merkel und Joachim Sauer im Sommer nach Südtirol.

rjs

Rubriklistenbild: © dpa / Ciro De Luca