Merkel kündigt Verhandlungen mit FDP und Grünen an

Zum ersten Mal offiziell

+ © dpa Christian Lindner und Angela Merkel werden einiges zu besprechen haben. © dpa

Die Jamaika-Koalition rückt offenbar immer näher. Nun hat Angela Merkel zum ersten Mal Gespräche mit den entsprechenden Verhandlungspartnern angekündigt.

Dresden - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat erstmals offiziell Gespräche mit FDP und Grünen über eine Jamaika-Koalition angekündigt. Es werde schwierige Verhandlungen geben, aber es gehe darum, eine verlässliche Regierung zu bilden, sagte Merkel am Samstag beim Bundestreffen der Jungen Union in Dresden.

„Ich möchte, dass sie zustande kommt.“ Über einen Koalitionsvertrag werde ein Sonderparteitag der CDU entscheiden. Die rund 1000 Delegierten des Parteinachwuchses quittierten die Ankündigung mit Applaus.

Merkel dringt in Streit um Obergrenze für Flüchtlinge auf Verständigung mit CSU

Die CSU rief sie im Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge zu einer Einigung auf. Die Schwesterparteien hätten im Wahlkampf geschafft, mit diesem Dissens zu leben, sagte Merkel. „Aber jetzt steht eine neue Aufgabe an: gemeinsam den Wählerauftrag umzusetzen“. Die Flüchtlingspolitik habe wie kein anderes Thema CDU und CSU erschüttert. Merkel sagte, sie werde alles daran setzen, eine Lösung zu finden, bei der sich keiner verleugnen müsse.

Merkel stellte sich mit dem Auftritt nach den schweren Verlusten der Union bei der Bundestagswahl erstmals einem breiten Parteipublikum. In der Union wird nach den Wahlverlusten über die richtige Aufstellung von CDU und CSU diskutiert. Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer wollen am Sonntag versuchen, eine gemeinsame Linie für die Jamaika-Verhandlungen mit FDP und Grünen zu finden. Knackpunkt ist vor allem die von der CSU geforderte Obergrenze.

Merkel: Rechts von der Union darf es keine Partei geben

Merkel sagte ihrer Partei außerdem eine harte Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten von der AfD zu. „Ich stehe dazu, dass rechts von der Union keine Partei sein sollte“, sagte die CDU-Chefin. Zuvor war sie von einem Delegierten gefragt worden, ob sie zu der entsprechenden Aussage des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (CSU) stehe. Merkel sagte, sie habe Strauß zwar nicht kennengelernt. Er hätte aber „sicher nicht dazu aufgefordert, unsere eigenen Prinzipien zu verraten, um das zu erreichen“.

Özdemir: Für Jamaika-Koalition müssen sich alle einen Ruck geben

Grünen-Chef Cem Özdemir rief unterdessen Union und FDP zu ernsthafter Kompromissbereitschaft in Gesprächen auf. „Die Hürden sind hoch“, sagte Özdemir am Samstag auf einem Grünen-Landesparteitag im niederbayerischen Deggendorf. „Deshalb gilt die Aufforderung an alle, und alle meint ausdrücklich alle, dass man ernsthaft verhandelt, dass alle bereit sind, sich zu bewegen, dass alle ernsthaft prüfen, ob's geht oder ob's nicht geht.“ Niemand werde zu 100 Prozent seine Inhalte durchsetzen können, deshalb werde jeder Kompromiss machen müssen. „Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Özdemir im Namen der Grünen. „Aber jetzt müssen sich alle einen Ruck geben.“

dpa