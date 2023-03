Es brodelt im Kabinett: Scholz hofft auf „kleinen Sprung nach vorne“

Ampel-Zoff

Am Sonntagabend sollen die Spitzen von SPD, Grünen und FDP zum Koalitionsausschuss zusammenkommen, um Streitthemen zu klären.

Berlin – Der Umgang der Politik mit der Klimakrise, wichtige Infrastrukturprojekte, die Finanzierung der Bundeswehr in Zeiten des Ukraine-Kriegs: Innerhalb der Parteien der aktuellen Bundesregierung wird vor allem über diese Themen viel gestritten. Ziel des Koalitionsausschusses vom Sonntagabend (26. März) wird wohl sein, in möglichst vielen dieser Themen Einigungen und Kompromisse zu erzielen. Zumindest Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich am Samstag optimistisch.

Er sei „zuversichtlich, dass wir jetzt einen kleinen Sprung nach vorne machen“, sagte der SPD-Kanzler gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam, rechnet aber wohl mit einer langen Sitzung. An dem Treffen nehmen neben den Partei- und Fraktionschefs der drei Ampel-Parteien und dem Bundeskanzler auch mehrere Ministerinnen und Minister teil, eine Runde von knapp 20 politischen Entscheidungsträgern.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit seinen Ministern Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP). Können die Streitpunkte in der Ampel-Koalition beigelegt werden?

Koalitionsausschuss am Sonntag in Berlin: Viele Streitthemen in der Regierung

Wichtige Themen sollten neben den politischen Strategien zum Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen, auch die Pläne für einen beschleunigten Ausbau wichtiger Verkehrswege sein. In diesen Fragen gehen die Positionen von SPD, Grünen und FDP teils besonders weit auseinander. Auch am Wochenende gab es zu diesen Themen erneut gegenseitige Blockadevorwürfe.

In den letzten Wochen war der Ton in der Koalition deutlich rauer geworden. Grünen-Vizekanzler Robert Habeck hatte sogar einen Vertrauensbruch moniert, weil ein Gesetzentwurf aus seinem Wirtschaftsministerium an die Medien durchgestochen wurde.

Auch die Haushaltsplanung für 2024 und die darauf folgenden Jahre zählt in der Koalition zu den Themen, über die besonders heftig debattiert wird. Während die Grünen auf eine hinreichende Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung drängen, wirbt SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius für einen höheren Finanzbedarf der Bundeswehr. (saka mit AFP/dpa)

