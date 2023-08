Umfrage-Debakel für die Ampel: Zwei Drittel der Deutschen wenden sich ab

Vertrauen in Regierung sinkt weiter

Die Ampelkoalition streitet. Das kommt bei der Bevölkerung nicht gut an. Ein Umfrageergebnis ist besonders hart für die Regierung.

Berlin – Auch in der Sommerpause kommt das politische Berlin nicht zur Ruhe. Stattdessen liefern sich Grüne und FDP einen offenen Machtkampf. Der brach zuletzt aus, als Familienministerin Lisa Paus das Wachstumsgesetz von Finanzminister Christian Lindner im Kabinett per Veto blockierte. Paus wollte sich damit wohl die Zustimmung Lindners zu einer Erhöhung der Kindergrundsicherung erzwingen, was der Finanzminister wiederum kategorisch ablehnt.

Viel Zündstoff für die Ampel-Koalition. Um den Streitereien entgegenzuwirken, hatte die SPD in Person von Lars Klingbeil diese Woche zur Räson gerufen. Die wäre bitter nötig, soll die Zustimmung der Bevölkerung zurückgewonnen werden. Denn eine neue Umfrage des Insa-Instituts stellt der Bundesregierung ein vernichtendes Zeugnis aus. In der für die Bild-Zeitung durchgeführten Befragung gaben ganze zwei Drittel bereits an, sich eine neue Regierung zu wünschen. Nur jede vierte Stimme erhielt in dieser Umfrage die Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP.

+ Aktuelle Umfragen ergeben schlechte Werte für die Ampel von Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner. © Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz in aktueller Umfrage besonders unbeliebt

Unter dem Streit in seinem Kabinett leidet vor allem einer: Bundeskanzler Olaf Scholz. Mit seiner Arbeit sind 70 Prozent der Befragten aktuell unzufrieden. 22 Prozent sprechen sich für die Arbeit von Scholz aus. Die Ungnade schlug dem Kanzler auch bei einem Auftritt in München ins Gesicht. Dort wollte Scholz eigentlich den Start des SPD-Wahlkampfs für die Bayern-Wahl feiern. Doch neben Applaus musste er sich auf dem Marienplatz auch Pfiffe und Buh-Rufe gefallen lassen.

Besonders hart für die amtierende Bundesregierung dürfte aber vor allem ein Wert aus der aktuellen Insa-Umfrage sein. Gerade einmal 15 Prozent der befragten Bundesbürger sind der Meinung, dass die Ampel-Koalition eine bessere Arbeit mache als die Vorgänger-Regierung aus Union und SPD. 49 Prozent der Deutschen sind demnach sogar der Meinung, dass die Große Koalition unter Bundeskanzlerin Angela Merkel bessere Arbeit als die aktuelle Regierung geleistet habe.

SPD vor Bayern-Wahl im Umfrage-Tief

Im Sonntagstrend der Bild am Sonntag stagniert parteiübergreifend der Wert Ampel-Koalition. Zwar verliert die SPD zwei Prozent und rutscht auf 18 Punkte. Dafür gewinnen FDP (8 %) und Grüne (14 %) je einen Prozentpunkt dazu. Die CDU kann ihren Wert um einen Prozent auf 27 steigern. Die AfD liegt unverändert bei 21 Prozent, die Linke bei fünf.

Für die SPD sind die sinkenden Zustimmungswerte kurz vor den wichtigen Landtagswahlen in Bayern und Hessen kein gutes Zeichen. Gerade im Freistaat tun sich die Sozialdemokraten traditionell schwer. Aktuelle Umfragen zur Bayern-Wahl sehen die SPD bei nur elf Prozent und damit gleich auf mit den Freien Wählern – und deutlich hinter der CSU. (Daniel Dillmann)

