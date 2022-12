Putin-Truppen greifen „Festung Bachmut“ erneut an – Feuer bricht auf Russlands einzigem Flugzeugträger aus

News-Ticker zum Militärgeschehen

Die Strafen für „Verräter“ sollen „so hart wie möglich sein“, so Moskau. Ein Putin-Vertrauter beklagt seine Verletzungen unter dem Beschuss. Der News-Ticker zum Militärgeschehen im Ukraine-Krieg.

Update vom 22. Dezember, 21.02 Uhr: Erneut haben russische Truppen versucht, die Frontstadt Bachmut im Osten der Ukraine anzugreifen. Die Angreifer seien dabei mehrmals bis an den Rand der Stadt vorgestoßen, sagte der Generalstab in Kiew mitteilte. In schweren Kämpfen konnten die Angreifer zugeschlagen werden.

Bei Bachmut wurden damit zwei Ziele erreicht, wie es weiter hieß. Zum einen konnte die Verteidigung der Stadt nicht durchgedrungen werden. Zum anderen erlitten die russischen Angreifer schwere Verluste, wie Serhij Tscherewatyj, Sprecher der ukrainischen Heeresgruppe Ost sagte. „Und das sind unglaubliche Verluste für eine Armee des 21. Jahrhunderts“, so der Sprecher. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Frontstadt in dieser Woche überraschend besucht und sie zur „Festung Bachmut“ erklärt.

Ukraine-Krieg: Feuer bricht auf russischem Flugzeugträger aus

Update vom 22. Dezember, 14.45 Uhr: An Bord des einzigen Flugzeugträgers der russischen Marine, Admiral Kusnetsow, ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass ein Feuer ausgebrochen. Der Flugzeugträger befindet sich aktuell am Hafen von Murmansk. Es habe sich allerdings um ein lokales Feuer gehandelt, das inzwischen gelöscht worden sei, berichtete Tass unter Berufung auf Notfalldienste. Niemand sei zu Schaden gekommen, 20 Personen seien evakuiert worden, so der Bericht weiter, der deutlich macht, dass das Feuer in keinem Zusammenhang mit einer Aktion im Ukraine-Krieg steht.

Ukraine-Krieg aktuell: Putins Verteidigungsminister besucht Front – russische Medien veröffentlichen Aufnahmen

Update vom 22. Dezember, 13.25 Uhr: Der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat nach Angaben aus Moskau bei einem Besuch an der Front in der Ukraine mit Soldaten gesprochen und ihnen für ihren Dienst im Ukraine-Krieg gedankt. Das Verteidigungsministerium veröffentlichte am Donnerstag im Onlinedienst Telegram Filmmaterial, das Schoigu bei der aktuellen Inspektion von Kasernen und bei einem Gang durch Schützengräben zeigt. Schoigu habe „an vorderster Front“ die Bedingungen für den Einsatz von Personal und militärischer Ausrüstung überprüft, erklärte das Ministerium. Außerdem habe er die Positionen der Militäreinheiten sowie die Unterbringungs- und Heizbedingungen überprüft.

Ukraine-Krieg aktuell: Ex-Roskosmos-Chef offenbar bei Raketenbeschuss verletzt

Update vom 22. Dezember, 11.39 Uhr: Ex-Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin ist im Ukraine-Krieg in Mitleidenschaft gezogen worden. „Ich bin verletzt, ein drei mal vier Millimeter großer Splitter ist über dem rechten Schulterblatt eingedrungen“, schrieb er jetzt auf Telegram. Danach habe er operiert werden müssen.

Roskosmos ist eine russische Raumfahrtbehörde. Rogosin ist ein für seine imperialistische Haltung bekannter Politiker. Laut Medienberichten feierte er seinen Geburtstag, als Geschosse in ein Lokal in der russisch besetzten Region Donezk einschlugen.

Ukraine-Krieg: Putin-Günstling in Raketenangriff verwickelt – „Ich bin verletzt“

Rogosin, dessen politische Anfänge in der extrem rechten Partei „Rodina“ („Heimat“) liegen und der beim nationalistischen „Russischen Marsch“ von Medien beim Zeigen des Hitler-Grußes abgelichtet wurde, machte unter Putin später Karriere - erst als Botschafter bei der Nato, dann als Vizeregierungschef und zuletzt als Roskosmos-Chef. Nach seiner Ablösung im Juli 2022 gab es Spekulationen, dass Putin ihn zum Generalgouverneur der eroberten ukrainischen Gebiete ernennt.

Rogosin hat derweil eine Gruppe von freiwilligen Militärberatern unter dem Namen „Zarenwölfe“ gegründet. Mehrfach posierte er bei der Übergabe von Ausrüstung für Soldaten an der Front.

Update vom 22. Dezember, 10.22 Uhr: Bei diesem Thema ist keine der beiden Kriegsparteien aus offensichtlichen Gründen ehrlich: Die Angaben sind daher mit Vorsicht zu genießen. Das ukrainische Militär hat nun mitgeteilt, dass Russland im gewaltsamen Konflikt des Ukraine-Kriegs bereits über 100.000 Soldaten als Verluste zu beklagen habe.

Russlands Verluste im Ukraine-Krieg übersteigen nach Angaben die Marke von 100.000 Soldaten

Mehr als 100.400 russische Soldaten seien „eliminiert“ worden, hieß es zu den aktuellen Verlusten Russland im Krieg in der Ukraine. Das kann nach Einschätzung unabhängiger Medien bedeuten, dass sie getötet oder so schwer verletzt wurden, dass sie aus dem Kriegsdienst ausscheiden mussten.

Russland hatte zuletzt von „nur“ rund 6000 getöteten Soldaten in den eigenen Reihen gesprochen. Unabhängige russische Medien haben indes bereits mehr als 10.000 russische Gefallene namentlich identifiziert. Die Ukraine nennt selbst keine eigenen Verluste in den täglichen Militärberichten über die aktuelle Situation im Ukraine-Krieg. Das Präsidentenamt in Kiew hatte zuletzt von mehr als 10.000 getöteten ukrainischen Soldaten gesprochen.

Ukraine-Krieg aktuell: Putin-Militär leidet unter Ausbilder-Mangel – Belarus muss beispringen

Update vom 22. Dezember, 8.44 Uhr: Putins Streitkräfte leiden unter einem Mangel an Ausbildern für ihre Rekruten und greifen deshalb inzwischen „im großen Stil“ auf die Hilfe aus dem verbündeten Land Belarus unter Alexander Lukaschenko zurück. So schätzt es der britische Geheimdienst in seinem jüngsten öffentlichen Update zum Ukraine-Krieg ein.

Der Grund: Viele der russischen Ausbilder seien aktuell in den Gefechten im Ukraine-Krieg oder ebendort gestorben. Der britische Geheimdienst wertet die Entwicklung als Anzeichen dafür, wie strapaziert Putins Streitkräfte aktuell seien.

Ukraine-Krieg aktuell: Sabotage und Attacken auf russischem Boden

Erstmeldung vom 22. Dezember: Moskau - In den vergangenen Monaten gab es eine Reihe von Zwischenfällen im Ukraine-Krieg, darunter Explosionen auf wichtigen Militärstützpunkten und an Infrastruktur-Einrichtungen auf russischem Boden. Moskau macht die Ukraine dafür verantwortlich.

Härtere Strafen für „Saboteure“ im Ukriane-Krieg– Duma-Abgeordnete stimmen für Gesetz

Das russische Unterhaus hat nun härtere Strafen gegen „Saboteure“ beschlossen. Ein entsprechendes Gesetz sei von den Abgeordneten verabschiedet worden, teilte die Duma am Mittwoch (21. Dezember) mit. Das Gesetz sieht bis zu lebenslange Haftstrafen für einheimische und ausländische „Saboteure“ vor.

Mit dem neuen Gesetz sollten „unser Land und unsere Bürger vor Terror- und Sabotagegefahren geschützt“ werden, erklärte die Duma. Ihr Vorsitzender Wjatscheslaw Wolodin verwies zudem auf die anhaltende „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine, wie der russische Überfall auf das Nachbarland in Russland offiziell genannt wird.

Die Strafen für „Saboteure“ sollen „so hart wie möglich sein“, forderte er. Das neue Gesetz muss nun noch vom Oberhaus beschlossen und von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet werden.

Putin sieht „keine finanziellen Beschränkungen“: Kremlchef fordert schnellere Aufrüstung

Kremlchef Putin forderte bei einer erweiterten Sitzung des Verteidigungsministeriums zudem mehr Tempo bei der Aufrüstung und Modernisierung der Streitkräfte. Für die weitere Aufrüstung der Armee gebe es „keine finanziellen Beschränkungen“, sagte Putin.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu schlug außerdem vor, die Truppe um rund 350.000 Soldaten auf 1,5 Millionen Mann zu verstärken. Außerdem forderte er die Aufstellung neuer Einheiten im Nordwesten Russlands an der Grenze zu den potenziellen neuen Nato-Staaten Schweden und Finnland. (AFP/frs)